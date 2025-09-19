FPT: 'LCP 2025 là cú hích giúp Esports Việt vươn mình'

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh cho rằng LCP 2025 là bước ngoặt giúp Esports Việt khẳng định vị thế và kết nối thế hệ trẻ với hệ sinh thái số của tập đoàn.

Tại họp báo sáng 19/9 ở Đà Nẵng, ông Việt Anh chia sẻ niềm tự hào khi một trong ba đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết LCP 2025 là đại diện Việt Nam. "Cả ba đội vào chung kết đều là hạt giống xuất sắc, khiến các trận đấu thêm phần kịch tính và đáng xem", ông nói.

'LCP 2025 là cú hích giúp Esports Việt vươn mình' Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ tại họp báo trước chung kết LCP 2025, sáng 19/9. Video: Ngọc Ngọc

Theo ông Việt Anh, việc tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng không chỉ tạo điều kiện để người hâm mộ thưởng thức một giải đấu tầm cỡ quốc tế ngay trên sân nhà, mà còn góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến quen thuộc của Esports toàn cầu. Đà Nẵng được chọn nhờ đáp ứng đầy đủ hạ tầng, thiết bị và hậu cần, cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.

Với FPT Telecom, LCP 2025 là bước đi chiến lược trong việc mở rộng ảnh hưởng đến giới trẻ - nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong khoảng 50 triệu người dùng trên cả nước. "Việc đồng hành cùng Riot Games đưa LCP đến Việt Nam là cơ hội giúp kết nối thế hệ trẻ với hệ sinh thái dịch vụ số, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn của FPT trong lĩnh vực game và thể thao điện tử", ông Việt Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch FPT Telecom xem sự phát triển thần tốc của Esports Việt là yếu tố quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn của đơn vị trong tương lai. Ảnh: Quỳnh Trần

Lãnh đạo FPT Telecom cho rằng sự phát triển nhanh chóng của phong trào Esports trong nước là cơ sở để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế quốc tế nếu có đầu tư và chiến lược đúng đắn. Sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa thể thao điện tử, mà còn giúp quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - "thành phố đáng sống" - tới khán giả toàn cầu, qua đó mở đường cho nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao quốc tế khác.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Chung kết LCP 2025, khán giả sẽ được hòa mình vào bầu không khí Esports sôi động tại địa điểm thi đấu, cùng các chương trình nghệ thuật mở màn kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Ngoài theo dõi trực tiếp, người hâm mộ có thể tham gia hoạt động bên lề, giao lưu cùng tuyển thủ, KOLs. Các trận đấu sẽ được phát sóng toàn cầu với phần bình luận đa ngôn ngữ.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom (thứ hai từ trái sang) cùng các đại diện ban tổ chức khác trả lời câu hỏi từ các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước tại họp báo sáng 19/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải đấu do Riot Games, Tập đoàn FPT và VNGGames phối hợp tổ chức, quy tụ những nhà tổ chức và vận hành Esports hàng đầu. Sự kiện được kỳ vọng mang đến trải nghiệm thi đấu, sản xuất và truyền thông đạt chuẩn quốc tế, đồng thời trở thành bước ngoặt trong hành trình phát triển Esports của Việt Nam và FPT Telecom.

Thy An