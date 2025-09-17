FPT là đối tác công nghệ sáng tạo của Vietnam Airlines

FPT được vinh danh đối tác công nghệ sáng tạo của Vietnam Airlines nhờ ứng dụng AI, blockchain cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

FPT được trao giải trong khuôn khổ diễn đàn "Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025" (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum - VNA LEF 2025), tổ chức lần đầu bởi Vietnam Airlines, ngày 10/9.

Giải thưởng ghi nhận hơn một thập kỷ FPT đồng hành cùng chương trình khách hàng thân thiết Bông Sen Vàng (Lotusmiles) với vai trò đối tác công nghệ chiến lược. Theo đó, FPT đáp ứng nhiều tiêu chí về đổi mới sáng tạo trong trải nghiệm của khách hàng, bao gồm việc chủ động áp dụng AI và các công nghệ tiên tiến để phát triển giải pháp thấu hiểu sâu sắc khách hàng, xây dựng niềm tin thông qua sự minh bạch.

Giám đốc Lotusmiles Nguyễn Sỹ Thành (bìa trái) vinh danh FPT là đối tác công nghệ sáng tạo. Ảnh: FPT

Các giải pháp của FPT còn tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm, phòng chống gian lận và tuân thủ các yêu cầu bảo mật dữ liệu khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố lòng tin và sự gắn bó của người dùng với sản phẩm dịch vụ từ Vietnam Airlines.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết công ty sẽ tiếp tục áp dụng các công nghệ đột phá như AI, dữ liệu lớn (Big Data) và blockchain để tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm. "Với mạng lưới hơn 100 đối tác trong ngành hàng không và đội ngũ chuyên gia công nghệ toàn cầu, FPT cam kết đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới", ông Hoàn khẳng định.

Trước đó, tháng 5, FPT và Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực vận hành cùng trải nghiệm khách hàng. Hai bên phối hợp triển khai loạt giải pháp công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, IoT và các nền tảng số cho doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

FPT hiện hợp tác cùng Vietnam Airlines xây dựng nền tảng thương mại điện tử mới, mở đầu cho lộ trình số hóa toàn diện. Hệ thống mới mang đến trải nghiệm mượt mà, cá nhân hóa cho khách hàng, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu phụ trợ. Hai bên cam kết đầu tư phát triển, đồng sở hữu trí tuệ và chia sẻ doanh thu từ sản phẩm công nghệ mới phục vụ hoạt động hàng không.

Vietnam Airlines hợp tác với FPT từ những năm 1990 và nâng tầm với thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2013. Trong hơn ba thập kỷ, FPT luôn là đối tác tin cậy đóng góp vào quá trình chuyển đổi số hạ tầng viễn thông và vận tải hàng không của Vietnam Airlines.

Ngoài hợp tác trong nước, FPT cũng là đối tác công nghệ uy tín trong ngành hàng không toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu, Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp đang phục vụ hơn 100 khách hàng trong lĩnh vực hàng không bao gồm hãng bay, sân bay, đơn vị vận chuyển hàng hóa và nhà sản xuất máy bay. FPT là đối tác chiến lược với Airbus và nền tảng dữ liệu Skywise của hãng, đồng thời hợp tác Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) để nghiên cứu các công nghệ hàng không thế hệ mới.

Thanh Thư