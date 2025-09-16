FPT ký hợp đồng chuyển đổi số tích hợp 256 triệu USD

FPT vừa ký hợp đồng chuyển đổi số cho một tập đoàn năng lượng hàng đầu Châu Á, trị giá 256 triệu USD, lớn nhất trong lịch sử công ty.

Theo đó, Tập đoàn FPT sẽ cung cấp dịch vụ chuyển đổi số tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu Châu Á. Công ty công nghệ của Việt Nam sẽ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm như phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây....

Trước đó, nhiều hợp đồng lớn, với giá trị hơn 100 triệu USD, đã được FPT ký với các khách hàng đến từ Mỹ, Đức, Singapore... Các hợp đồng này đã mang về cho doanh nghiệp nguồn doanh thu ổn định trong dài hạn.

FPT được thành lập vào năm 1988, là công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong một số mảng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ phần mềm ôtô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Công nghệ là mảng kinh doanh cốt lõi, lần đầu đem về doanh thu tỷ USD cho FPT vào năm 2022, với 25.500 tỷ đồng. Mức này hơn gấp rưỡi vào năm ngoái, lên 39.000 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh 8 tháng, khối công nghệ vẫn là động lực tăng trưởng chính, đem về 27.123 tỷ đồng doanh thu cho FPT. Mức này tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 62% doanh số toàn tập đoàn.

Mảng viễn thông cũng tăng 12,3%, đạt 12.611 tỷ đồng doanh thu, nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tối ưu hóa các gói dịch vụ Internet.

Tính chung 8 tháng, FPT ghi nhận doanh thu 43.818 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng là 5.939 tỷ, cải thiện 18,6%.

Năm nay, FPT đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng, tăng 20% so với 2024. Lãi trước thuế dự kiến là 13.395 tỷ đồng, tăng 21%. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm sau 8 tháng.

Trọng Hiếu