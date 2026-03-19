FPT khởi công tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng

Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng đào tạo chương trình phổ thông, đại học và sau đại học, nhằm thúc đẩy nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại lễ khởi công sáng 19/3, đại diện FPT cho biết tổ hợp được định hướng đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học, gắn với các công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn... cùng các lĩnh vực nghề nghiệp mà địa phương có lợi thế phát triển.

Tham dự sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển mạnh sang công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc phát triển các tổ hợp giáo dục gắn với công nghệ và doanh nghiệp như dự án của FPT là hướng đi có ý nghĩa chiến lược dài hạn, cần được xác định là một cấu phần quan trọng của hạ tầng phát triển, đồng thời gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại lễ khởi công sáng 19/3. Ảnh: Vân Anh

Ông đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và tạo điều kiện để mô hình này phát huy hiệu quả, đồng thời kỳ vọng FPT không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần đào tạo đội ngũ có năng lực làm chủ, sáng tạo và dẫn dắt công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng nằm tại phường Phù Liễn, phía Nam thành phố. Trên diện tích đất khoảng 10 ha, công trình dành khoảng 2,8 ha xây dựng, còn lại là các công trình phụ trợ, thể thao, không gian xanh. Trong đó, khối nhà hiệu bộ cao 13 tầng, cùng hệ thống giảng đường, ký túc xá phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học cho học sinh, sinh viên.

Giai đoạn một của tổ hợp dự kiến hoạt động đầu năm 2027. Sau khi hoàn thiện, tổ hợp có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên. Việc đào tạo phổ thông được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục gắn với công nghệ và kỹ năng số của học sinh Hải Phòng và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, việc triển khai đào tạo đại học và sau đại học tại đây cũng góp phần mở rộng cơ hội học tập trình độ cao cho người học trong khu vực, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.

Phối cảnh chung Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết thành phố xác định giáo dục và đào tạo, đặc biệt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Việc thu hút các tập đoàn lớn đầu tư các tổ hợp giáo dục chất lượng cao, theo ông, là giải pháp có ý nghĩa chiến lược.

Tại khu vực miền Bắc, Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên có sự hiện diện của tổ hợp giáo dục quy mô lớn do FPT đầu tư triển khai, đào tạo đầy đủ các hệ từ phổ thông liên cấp, cao đẳng đến đại học.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, phát biểu tại sự kiện sáng 19/3. Ảnh: Vân Anh

"FPT sẽ đồng hành cùng thành phố Hải Phòng trong giải quyết bài toán đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho biết. "Các công trình như Tổ hợp giáo dục FPT được định hướng trở thành môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Hải Phòng và khu vực lân cận phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tiễn".

