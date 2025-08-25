FPT khánh thành tổ hợp giáo dục hơn 8,6 ha tại Huế

Tổ hợp giáo dục FPT dành cho 20.000 học sinh phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với các công nghệ mũi nhọn như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotic, khánh thành sáng 24/8.

Lễ khánh thành và đón những học sinh đầu tiên của Hệ thống phổ thông FPT Huế vừa diễn ra tại Khu đô thị An Vân Dương, phường Thanh Thủy. Tổ hợp đặt dấu mốc mới trong phát triển giáo dục gắn với chuyển đổi số tại Huế, là một trong những công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của thành phố này.

Tổ hợp được xây dựng trên khuôn viên 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ cố đô, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Hiện tại, hai khối giảng đường, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên ngay sau lễ khánh thành.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế được khánh thành trong bối cảnh cả nước triển khai quyết liệt 4 nghị quyết chiến lược: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57); hội nhập quốc tế (Nghị quyết 59); xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết 66); phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68). Theo nhà trường, việc hình thành tổ hợp gắn với mục tiêu xây dựng đô thị di sản có bản sắc, thông minh, lấy công nghệ và giáo dục làm trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT (phải) và bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng (trái), trao quà tặng cho UBND TP.Huế. Ảnh: FPT

Nghi thức khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế mở đầu bằng đoạn phim nghệ thuật, tái hiện hành trình của thiết bị bay không người lái (drone) mang theo cuộn thư pháp với thông điệp "Tỏa hương di sản, dẫn lối năm châu", thể hiện sự kết nối giữa bản sắc văn hóa truyền thống xứ Huế và tầm nhìn giáo dục hiện đại. Thiết bị xuất phát từ Đại Nội - biểu tượng văn hóa và giáo dục của vùng đất cố đô, bay qua các địa danh tiêu biểu gắn liền với Huế và dừng lại tại Tổ hợp. Ngay sau đó, các em học sinh trang trọng chuyển cuộn thư pháp lên sân khấu và trao gửi tới lãnh đạo. Cuộn thư pháp được khai mở, chính thức hoàn thành nghi thức khánh thành buổi lễ.

Sự kiện đánh dấu việc đưa vào hoạt động một cơ sở giáo dục hiện đại tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thể hiện cam kết của Tập đoàn FPT trong việc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện Tập đoàn FPT và lãnh đạo TP Huế thực hiện nghi thức khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế sáng 24/8. Ảnh: FPT

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế cho biết địa phương xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc. Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập.

Ông biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT. Ông cũng khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: FPT

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông nói đất nước cần những nhân lực không chỉ giỏi công nghệ, mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Tại hệ thống giáo dục FPT, việc quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp một chính là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: FPT

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học FPT, Tập đoàn FPT cho biết thêm, giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT. Mọi đột phá về khoa học công nghệ cũng như lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đều quay về đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực.

"Với triết lý mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp và trải nghiệm học tập toàn diện, hệ thống giáo dục FPT cam kết đồng hành cùng Huế trong phát triển giáo dục gắn với công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bồi đắp văn hóa hiện đại song hành với truyền thống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số", TS. Lê Trường Tùng nói.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT.

Ngay sau buổi lễ, học sinh FPT School Huế bước vào năm học mới 2025-2026. "Các em sẽ được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao, đa dạng trải nghiệm, chú trọng phát triển năng lực công nghệ, sáng tạo và hội nhập, đồng thời được rèn luyện kỹ năng tự lập và phát triển cá nhân toàn diện", đại diện nhà trường cho biết.

Kim Kim