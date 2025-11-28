FPT khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ Nhật Bản

Tập đoàn FPT xây dựng năng lực công nghệ và hòa nhập vào văn hóa địa phương, trở thành đối tác của các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản.

Trong hai thập kỷ, FPT đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản. Nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của FPT góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động khi Nhật Bản bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Trong lĩnh vực bán lẻ, FPT trở thành tổng thầu dự án phần mềm trị giá 55 triệu USD với chuỗi bán lẻ hàng đầu Nhật Bản. Dự án này bao gồm thiết kế, triển khai và vận hành hai hệ thống chính là kế toán công nợ và quản lý tài sản cố định cho toàn bộ 16.000 cửa hàng trên toàn quốc. Quá trình thực hiện dự án, nhân sự FPT đã nhiều lần vượt qua những áp lực khó khăn. Ngay sát thời điểm phát hành đã có một lỗi hệ thống phi chức năng phát sinh. 300 chuyên gia của FPT tại Nhật Bản và Việt Nam cùng đội ngũ nhân sự của chuỗi bán lẻ này làm việc xuyên suốt 2 tuần để bảo đảm tiến độ. Sự thành công của dự án này đã mở ra cơ hội cho FPT nhận những hợp đồng quy mô lớn hơn tại thị trường Nhật Bản.

Với lĩnh vực y tế, FPT phát triển giải pháp AI "dự đoán tuổi răng miệng", đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản. "Tuổi răng miệng" là chỉ số phản ánh tổng quan sức khỏe răng miệng của người dân. Hệ thống tự động phân tích X-quang để đánh giá tình trạng răng miệng, hỗ trợ sàng lọc sớm rủi ro và giúp tối ưu hệ thống chăm sóc y tế tại quốc gia có 30% dân số trên 65 tuổi.

FPT cũng là đối tác chiến lược của ANA Systems trong ngành hàng không, giúp tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho toàn bộ hệ sinh thái ANA, trong đó có hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản All Nippon Airways.

FPT hợp tác chiến lược cùng Sumitomo và SBI Holdings. Ảnh: FPT

Ở mảng tài chính, FPT đã nhận được khoản đầu tư từ hai tập đoàn lớn Sumitomo và SBI Holdings để cùng phát triển hệ sinh thái AI Factory. Doanh nghiệp cũng hợp tác với ATEC - tập đoàn hơn 36 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm ô tô. Điều này giúp FPT tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xe hơi toàn cầu thông qua xây dựng các giải pháp giao thông an toàn, kết nối và thông minh hơn.

Trong mảng công nghệ lõi, FPT cùng SCSK - một trong những nhà tích hợp hệ thống lớn thành lập liên doanh COBOL Park cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp chuyển đổi công nghệ tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, FPT hợp tác với SAP Japan phát triển nền tảng quản lý tích hợp dịch vụ từ tư vấn, phát triển đến bảo trì, đảm bảo đồng bộ hóa toàn bộ quy trình và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh.

Các hoạt động văn hóa gắn kết Việt - Nhật thường xuyên được FPT tổ chức. Ảnh: FPT

Dấu ấn FPT tại Nhật Bản không chỉ đến từ năng lực công nghệ mà còn nhờ sự thấu hiểu văn hóa và đầu tư bài bản vào con người. Tập đoàn có 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu khắp Nhật Bản cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hỗ trợ an cư lạc nghiệp. Nhờ đó, nhân viên FPT nhanh chóng hòa nhập và gắn bó lâu dài.

Trong số 5.000 nhân viên đến từ 31 quốc gia của công ty có hơn 2.000 người Nhật, bao gồm 700 chuyên gia cấp cao từng giữ vai trò quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu thế giới. Nguồn lực này giúp FPT nắm bắt nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp sở tại một cách chính xác.

Trong số 5.000 nhân viên FPT tại Nhật Bản có tới hơn 2.000 người Nhật. Ảnh: FPT

Ông Tanihara Toru, Chủ tịch FPT Nhật Bản cho biết Việt Nam có thể là cầu nối giúp Nhật Bản giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa. Ông Nishikori Hironobu, Chủ tịch Toshiba Tec, đánh giá cao khả năng nắm bắt nghiệp vụ của đội ngũ kỹ sư trẻ FPT nhờ tinh thần học hỏi cao.

Tập đoàn kiên trì đầu tư vào đào tạo ngôn ngữ và văn hóa cho kỹ sư người Việt thông qua Học viện Nhật ngữ tại Tokyo. Trường đã đào tạo gần 2.000 học viên thành thạo tiếng Nhật sau sáu năm hoạt động.

FPT hòa nhập sâu vào đời sống kinh tế, xã hội Nhật Bản khi gia nhập Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) năm 2020. Năm 2024, FPT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật thành lập Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác số giữa hai quốc gia.

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó tổng giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT cho biết trong tương lai, FPT tiếp tục đưa kỹ sư Việt Nam chất lượng cao sang Nhật Bản để phát triển bền vững.

Mới đây, Việt Nam được công nhận là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản. Tận dụng thế mạnh sau 20 năm phát triển, FPT đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường Nhật vào năm 2027 và trở thành biểu tượng hợp tác công nghệ toàn cầu.

Yên Chi