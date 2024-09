FPT IS và Metrodata thành lập liên doanh tại Indonesia

FPT IS ký thỏa thuận hợp tác với Metrodata thành lập liên doanh PT FPT Metrodata Indonesia (FMI) nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại Đông Nam Á.

Theo đó, FPT IS và Metrodata cùng tập trung phát triển các giải pháp an ninh mạng, AI, Cloud hướng tới mục tiêu giúp Indonesia trở thành quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số và AI tại khu vực Đông Nam Á.

Theo thỏa thuận hợp tác, liên doanh PT FPT Metrodata Indonesia (FMI) sẽ nắm bắt các cơ hội mới, cùng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) các dịch vụ công nghệ tiên tiến nhất; tập trung vào các giải pháp an ninh mạng - lĩnh vực công nghệ trọng điểm với nền kinh tế số của Indonesia.

Đại diện FPT IS và Metrodata tại lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: FPT IS

Sau đó đơn vị sẽ mở rộng sang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và AI, phát triển các giải pháp SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) và phát triển phần mềm theo nhu cầu của thị trường Indonesia. Theo đại diện FPT IS, mục tiêu của liên doanh là đạt doanh thu 100 triệu USD trong 5 năm tới.

"Chiến lược phát triển của FPT là AI - bán - xe - số - xanh. Theo đó, FPT sẽ đầu tư toàn bộ nguồn lực để bước vào cuộc đặt cược trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về AI. Hợp tác cùng Metrodata và thành lập FMI sẽ là bước đi quan trọng để hiện thực mục tiêu trên, vươn lên dẫn đầu thị trường trong cung cấp giải pháp AI cũng như an ninh mạng, hiện thực khát vọng đưa công nghệ kiến tạo giá trị đột phá cho doanh nghiệp, người dân hai nước và trên toàn thế giới", ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS nói.

Bước đầu, FMI sẽ tập trung vào phát triển dịch vụ an ninh mạng trọng tâm như: Trung tâm điều hành an ninh (SOC), Dịch vụ quản lý an ninh, Dịch vụ chuyên nghiệp an ninh, tư vấn & tư vấn an ninh, giám sát & phát hiện sự cố an ninh...

FMI sẽ xây dựng mô hình Trung tâm điều hành SOC kiểu mới, cho phép công ty không chỉ nâng cao các dịch vụ giám sát trên cho nhiều tệp khách hàng khác nhau bằng SIEM (Security information and event management) - một giải pháp đa chiều giúp tổ chức giải quyết mối đe dọa an ninh mạng trước khi chúng xảy ra và gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa.

Đại diện FPT IS cho biết điều này giúp đảm bảo việc thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDP) của Indonesia và nhu cầu về dịch vụ giám sát an ninh mạng đang gia tăng. FMI có kế hoạch phát triển và ra mắt sản phẩm mới được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho thị trường trung cấp của Indonesia trong vòng 12 tháng. Bằng cách tận dụng năng lực vững mạnh trong mảng bảo mật của FPT IS, đặc biệt là bộ giải pháp công nghệ FPT.EagleEye, FMI hướng đến tối ưu hóa chi phí trong hoạt động dịch vụ quản lý cho doanh nghiệp.

Với sự kết hợp giữa những am hiểu về thị trường Indonesia của Metrodata và năng lực triển khai giải pháp công nghệ toàn cầu của FPT IS, FMI được kỳ vọng có tiềm năng lớn để phát triển hệ sinh thái công nghệ đạt chuẩn quốc tế - world class, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường và chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu tại Indonesia và khu vực.

"Metrodata Electronics là một trong những tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu tại Indonesia, cung cấp các giải pháp số từ phân phối CNTT đến dịch vụ quản lý và tích hợp hệ thống. Với gần 50 năm hoạt động, Metrodata đã và đang dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Indonesia. Hy vọng hợp tác với FPT IS lần này sẽ tiếp tục là bước đi thành công, mở ra những cơ hội mới, củng cố vị trí dẫn đầu của Metrodata trong việc thúc đẩy chuyển đổi AI của Indonesia", ông Susanto Djaja, CEO của Metrodata Electronics nói.

Trước đó, FPT IS và Metrodata công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số dựa trên sức mạnh Cloud, Data và AI. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Joko Widodo với cấp nhà nước Việt Nam từ 11-13/1/2024. Tại cuộc họp cấp cao, Tổng thống Joko Widodo đề nghị các doanh nghiệp lớn Việt Nam đầu tư mạnh hơn vào đất nước này, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Metrodata là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu ở Indonesia, cung cấp nhiều giải pháp kỹ thuật số, bao gồm phân phối công nghệ thông tin, dịch vụ được quản lý và tích hợp hệ thống. Doanh nghiệp hiện diện trên 330 thành phố ở Indonesia và có hơn 6.000 kênh đối tác với hơn 100 thương hiệu sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu.

FPT IS là công ty thành viên của Tập đoàn FPT. Với hơn 30 năm phát triển, FPT IS là đối tác công nghệ hàng đầu với hệ sinh thái hơn 3.000 khách hàng và 20 đối tác công nghệ toàn cầu. Doanh nghiệp ghi dấu ấn với kinh nghiệm triển khai hệ thống công nghệ xương sống cho quốc gia, các hệ thống chuyển đổi số trong lĩnh vực trọng điểm như tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp...

Năm 2024, FPT IS định hướng trở thành công ty sản phẩm toàn cầu (Global Product Company). Công ty thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS dựa trên công nghệ lõi AI, Data, Cloud... Qua đó cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiệu quả.

Hội An