FPT IS tham gia trồng cây xanh tại Bình Thuận

Bình ThuậnFPT IS phối hợp Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lễ trồng cây xanh tại khu vực rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Hoạt động này nằm trong Chương trình vinh danh cá nhân và tập thể xuất sắc FPT IS năm 2023, nhằm đóng góp hơn 300 cây vào chiến dịch "Triệu cây xanh - vì một Bình Thuận xanh" do Tỉnh đoàn tổ chức.

Là khu vực nằm trong chiến dịch "Triệu cây xanh - Vì một Bình Thuận xanh", xã Hòa Thắng - nơi sở hữu sa mạc cát Bàu Trắng lớn nhất Việt Nam có khí hậu khắc nghiệt, nóng, ít mưa, thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở cát. Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng trên tại địa phương, bảo vệ cuộc sống của người dân, ban lãnh đạo FPT IS thực hiện chương trình trồng 300 cây keo bông vàng trên ven đồi cát Bàu Trắng và bàn giao cho địa phương quản lý, chăm sóc. Đây sẽ là lớp cây phòng hộ chống sạt lở, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan thiên nhiên cho khu du lịch sinh thái nổi tiếng này.

FPT IS đóng góp hơn 300 cây vào chiến dịch "Triệu cây xanh - vì một Bình Thuận xanh". Ảnh: FPT IS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS khẳng định mong muốn của đơn vị là đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận phủ xanh đất trống cũng như góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cán bộ nhân viên FPT IS nói riêng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu NetZero.

"Tôi hy vọng với hoạt động này, mỗi người FPT IS sẽ là lực lượng xung kích, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường, từ đó tô đậm hình ảnh những chiến binh thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng, làm giàu văn hóa FPT IS", ông Minh chia sẻ.

Các cán bộ tiêu biểu của FPT IS trồng 300 cây keo bông vàng trên ven đồi cát Bàu Trắng. Ảnh: FPT IS

Sau khi hoàn thành hoạt động trồng cây, hơn 120 các cán bộ nhân viên FPT IS cùng tham gia chương trình team building trên sa mạc cát Bàu Trắng - địa danh được ví như "tiểu sa mạc Sahara" của Việt Nam. 8 đội được chia thành 4 line theo các màu: cam, xanh dương, xanh lá và trắng; mỗi line có một đường đi riêng tới đích và mức độ khó của các line cũng khác nhau.

Các đội chơi phải đi bộ gần 4 km trên đồi cát để tìm tới các điểm check-point theo line màu của mình, hoàn thành một thử thách tại điểm đó để nhận vật phẩm và đi tiếp. Tại thử thách này, 100% đội chơi không được sử dụng smartphone, không ai biết trước đích đến, lối đi hay phải đối mặt với những thử thách gì trong suốt hành trình.

Nhiều hoạt động gắn kết doanh nghiệp được FPT IS thực hiện tại Bàu Trắng. Ảnh: FPT IS

Giữa đồi cát trắng mênh mông và cái nắng khắc nghiệt của miền đất Bình Thuận, từng đoàn người FPT IS nối đuôi nhau di chuyển, cùng nhau ghi dấu chân trên cát Bàu Trắng. Với địa hình ấn tượng, Bàu Trắng giúp FPT IS thể hiện tinh thần vượt khó, cùng hướng về phía trước theo chiến lược "The Next" mà công ty đang đặt ra.

Như Ý