FPT IS nhận giải thưởng bất động sản tiêu biểu 2022

Bộ giải pháp tổng thể ngành trên nền tảng SAP giúp FPT IS được vinh danh là nhà phát triển công nghệ bất động sản tiêu biểu, hôm 2/11.

Đây là lần thứ hai trong năm 2022, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) giành được giải thưởng về công nghệ bất động sản, sau giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam, hạng mục Top 10 Doanh nghiệp Proptech. Giải thưởng được trao tặng cho những doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Giải thưởng do lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia bất động sản đánh giá.

FPT IS giành giải thưởng tại hạng mục Nhà phát triển công nghệ bất động sản tiêu biểu. Ảnh: FPT IS

FPT IS là đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho ngành bất động sản được ưu tiên lựa chọn hiện nay. Đơn vị này liên tục ký kết hợp tác chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn trong ngành như Coteccons, An Gia, Filmore, Phát Đạt, TNR Holdings Vietnam... Giải pháp được các đơn vị này lựa chọn phát triển trên nền tảng SAP cùng phương pháp luận triển khai được FPT IS thiết kế dành riêng cho đặc thù của từng doanh nghiệp.

Bộ giải pháp tổng thể ngành bất động sản do FPT IS phát triển được tập trung giải quyết bài toán tối ưu chi phí, tốc độ xây dựng và giá trị của tài sản, kiểm soát các rủi ro. Các thực tiễn tốt nhất đã được đúc rút trong 150 quy trình "may đo" riêng để giải bài toán đặc thù của Việt Nam, với các bộ thư viện các biểu mẫu sẵn có như bộ thư viện về hạng mục xây dựng, ngân hàng giá, các gói thầu, các loại dự án mẫu... Nhờ đó, các doanh nghiệp có khả năng triển khai cũng như áp dụng các giải pháp của FPT IS nhanh hơn, trong vòng từ 3 - 6 tháng.

Bên cạnh đó, bộ giải pháp cũng tích hợp hệ sinh thái các giải pháp "không giấy tờ" Made by FPT IS như: Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Nền tảng ký kết hợp đồng điện tử FPT.eContract, Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice... giúp các doanh nghiệp rút ngắn các khâu quy trình giấy tờ, tăng tốc độ và tạo trải nghiệm số cho khách hàng cũng như trong nội bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS cho biết bất động sản là một trong những lĩnh vực chuyển đổi số phức tạp bậc nhất, nhưng cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều công ty đầu tư mạnh mẽ trong triển khai các giải pháp số. Ngành này có nhiều bài toán phức tạp như quản lý hàng nghìn nhà thầu cùng một lúc, theo dõi tiến độ hàng trăm dự án, hay đồng thời kiểm soát dòng tiền, nguồn vốn lưu chuyển liên tục. "Với bộ giải pháp đặc thù được phát triển trên nền tảng SAP cùng phương pháp luận triển khai được đúc rút, cùng đội ngũ chuyên gia am hiểu công nghệ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp giải bài toán tối ưu vận hành, kết nối chuỗi giá trị trong ngành, tạo ra "cú hích" tăng trưởng vượt trội", ông Minh khẳng định.

Nền tảng công nghệ và giải pháp vững chắc tạo điều kiện cho FPT IS đồng hành cùng đa dạng các doanh nghiệp địa ốc từ tổng thầu, công ty xây dựng tới nhà phân phối. Đơn cử như dự án chuyển đổi số toàn diện cho 36 công ty thành viên Tập đoàn Bất động sản An Gia. FPT IS đã đồng hành cùng An Gia triển khai bộ giải pháp tổng thể nhằm xử lý bài toán quản trị nguồn dữ liệu cực kỳ phức tạp và khổng lồ tới từ việc mở rộng bộ máy hoạt động, đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động pháp lý, bán hàng, vận hành, kiểm toán... đồng thời xây dựng kênh huy động vốn đa dạng, tối đa hóa dòng tiền, kiểm soát tốt các rủi ro tài chính.

FPT IS triển khai dự án chuyển đổi số toàn diện cho An Gia. Ảnh: FPT IS

Dự án 100 ngày xây dựng bộ giải pháp số hóa tổng thể cho Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được xem như một kỷ lục mới trong triển khai giải pháp quản trị, giúp doanh nghiệp lớn ngành xây dựng thực hiện mục tiêu số hóa và quản lý hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu như quản lý doanh thu, chi phí, vòng đời dự án, cập nhật tiến độ thời gian, khối lượng, chất lượng công trình; hệ thống quản lý văn bản, hệ thống báo cáo.

FPT IS cũng hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore nhằm hướng tới bài toán nắm bắt dữ liệu và thấu hiểu nhu cầu, hành vi của khách hàng, từ đó giúp Filmore tối ưu chi phí, gia tăng tốc độ, hạn chế rủi ro và quan trọng nhất là tăng tính kết nối, tăng trải nghiệm cho khách hàng thông qua công nghệ theo triết lý "high-touch" của doanh nghiệp.

Giải thưởng Bất động sản tiêu biểu là sự kiện thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư thực hiện bắt đầu từ năm 2017, nhằm tôn vinh những giá trị, ghi nhận những cống hiến của lực lượng doanh nghiệp đang tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục, nổi bật như các giải thưởng dành cho nhà thiết kế, nhà phát triển bất động sản, nhà phân phối, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, nội thất, dự án xanh, công nghệ bất động sản...

Hoài Phương