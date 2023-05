FPT IS nhận ba giải thưởng từ SAP

Thái LanFPT IS là Đối tác của năm, Đối tác Rise with SAP của năm và Đối tác thị trường tầm trung của năm nhờ triển khai tốt các giải pháp SAP.

Các giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình "South East Asia Partner Success Summit 2023" của hãng công nghệ SAP. Tại đây, đơn vị công bố chiến lược kinh doanh trong năm nay và vinh danh nhiều đối tác chiến lược có thành tích cao tại thị trường Đông Nam Á.

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là một trong những đơn vị tư vấn triển khai SAP ERP hàng đầu tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu năm thứ hai liên tiếp FPT IS được nhận danh hiệu Đối tác của năm, thể hiện năng lực và kinh nghiệm khi triển khai các giải pháp SAP.

Đối tác của năm là giải thưởng cao nhất của SAP dành cho đối tác. Tại Việt Nam, FPT IS là đại diện duy nhất được vinh danh nhờ doanh thu lớn, số lượng hợp đồng và số lượng khách hàng mới từ các giải pháp SAP Cloud.

Ông Đặng Trường Thạch (thứ hai từ phải sang) - Phó tổng giám đốc FPT IS nhận giải thưởng Đối tác của năm. Ảnh: FPT FIS

Ngoài ra, giải thưởng Đối tác Rise with SAP của năm ghi nhận sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh để triển khai giải pháp. Cụ thể, FPT IS đã thành công đưa mô hình này vào vận hành nhiều dự án lớn, nổi bật có dự án với Tập đoàn An Gia.

Đối tác thị trường tầm trung của năm đánh giá công ty đã tập trung thúc đẩy kinh doanh hiệu quả trong phân khúc doanh nghiệp tầm trung. Yếu tố quyết định cho giải thưởng này bao gồm số doanh thu đóng góp và số lượng hợp đồng tại thị trường tầm trung.

Trong 20 năm cùng SAP triển khai ERP tại Việt Nam, FPT IS hỗ trợ doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, tới sản xuất, nông nghiệp... Công ty đạt tỷ lệ triển khai thành công hàng đầu thị trường, chinh phục nhiều dự án khó, giải quyết thách thức từ doanh nghiệp. Riêng năm 2022, đơn vị triển khai nhiều dự án cho các khách hàng lớn như: Stavian, Vietjet, VCP Holdings, Tân Long, Ba Huân, Vinatech...

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS nói, các giải thưởng kể trên là sự ghi nhận cho những nỗ lực của công ty thời gian qua. Điểm nổi bật của đơn vị không chỉ ở việc làm chủ công nghệ từ SAP, am hiểu quy trình kinh doanh theo từng ngành mà còn phát triển, tích hợp nhiều giải pháp "Made by FPT IS" giúp doanh nghiệp có nền tảng quản trị toàn diện, tạo lợi thế cạnh tranh.

"Kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp giúp chúng tôi va chạm với bài toán của mọi lĩnh vực, đúc rút phương pháp luận triển khai tối ưu, rút ngắn thời gian so với các dự án ERP thông thường", ông nhấn mạnh.

Ngoài tư vấn triển khai SAP ERP, công ty còn tích hợp nhiều giải pháp xung quanh hệ thống lõi ERP. Cụ thể, Hóa đơn điện tử - FPT.eInvoice, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Hệ thống quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP được kết hợp hài hòa cùng hệ thống ERP, thúc đẩy hiệu quả cho vận hành doanh nghiệp.

Với lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị tư vấn cho Tân Long triển khai hệ thống SAP ERP ở công ty thành viên Siba Food, tích hợp cùng Hệ thống quản lý nguồn lực - tiền lương FPT.iHRP. Các hệ thống nền tảng này giúp Tân Long đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Lễ ký kết giữa FPT IS và Tân Long ngày 7/7/2022. Ảnh: FPT FIS

Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ sau sáu tháng triển khai cùng FPT IS, Boston Pharma đã số hóa đồng bộ doanh nghiệp. Đơn vị này đã tích hợp hệ thống SAP ERP với ứng dụng bán hàng Boston Sale, robot tự động xử lý quy trình, tổng đài ảo, từ đó mở ra những thay đổi mang tính bước ngoặt về doanh thu, năng suất lao động.

Trước đây với doanh số 400 tỷ đồng, doanh nghiệp cần tới 3-4 kế toán nhưng vẫn không xử lý kịp công việc. Còn nay, doanh số hơn 1.000 tỷ đồng mà Boston Pharma chỉ cần 1-2 kế toán, vận hành dễ dàng. Hệ thống ERP đã chuẩn hóa hơn 200 quy trình chuẩn của doanh nghiệp, giúp tăng doanh số và tối ưu nhân lực.

Mảng xây dựng - bất động sản có tính chất phức tạp cao với mức độ chuyển đổi số còn thấp. FPT IS đã đúc kết phương pháp luận triển khai hệ thống quản trị với bộ giải pháp đặc thù trên nền tảng của SAP. Phương pháp luận có tính khả thi cao, giúp tối ưu triển khai cho khách hàng, thể hiện hiệu quả tại Coteccons, An Gia, Filmore, Phát Đạt, TNR Holdings Vietnam...

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP, đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP, hướng tới tầm nhìn trở thành chuyên gia của các dự án SAP Cloud, đặc biệt là RISE S/4HANA cho thị trường trong nước. Trước đó, công ty nhận nhiều giải thưởng từ SAP như: Partner of the Year 2021, DRS Partner of the Year 2021, Partner of the Year 2019, SAP Partner Excellent 2019...

Minh Huy