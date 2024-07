FPT IS hợp tác SAP phát triển giải pháp chuyển đổi số

FPT IS hợp tác cùng SAP đưa đến doanh nghiệp các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả dựa trên nền tảng RISE with SAP.

Hôm 23/7, tại TP HCM, FPT IS tổ chức hội thảo "Tăng tốc phát triển và đổi mới với RISE with SAP", đã thu hút sự tham gia của gần 50 lãnh đạo cấp cao thuộc các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, bán lẻ, công nghệ, tài chính - ngân hàng.

Tại hội thảo, các chuyên gia của FPT IS, SAP cùng khách mời là đại diện doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh đã cùng phân tích xu hướng, lý do doanh nghiệp nên chuyển đổi sang Cloud và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tiễn.

Chuyển đổi số hiệu quả với RISE with SAP

Theo nghiên cứu của McKinsey năm 2023, các hoạt động vận hành cốt lõi tiêu tốn từ 20% đến 40% tổng chi phí hoạt động doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang Cloud và nhận thấy lợi ích thực sự từ chuyển đổi này. Không chỉ tiết kiệm chi phí, việc ứng dụng công nghệ đám mây còn mang lại khả năng mở rộng không giới hạn và thúc đẩy đổi mới trong quản lý doanh nghiệp.

Hội thảo "Tăng tốc phát triển và đổi mới với RISE with SAP" do FPT IS tổ chức. Ảnh: FPT

Dự báo đến năm 2030, việc áp dụng công nghệ đám mây có thể mang lại giá trị lên đến hơn 1 nghìn tỷ đô la hàng năm cho các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500.

Ông Đinh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sản xuất phần mềm khu vực miền Nam Khối Doanh nghiệp FPT IS cho biết thị trường đã cho thấy dấu hiệu tích cực và sẵn sàng cho sự phát triển. Theo ông Hùng, doanh nghiệp cần một "chất xúc tác" và công nghệ chính là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Để đáp ứng nhu cầu này, RISE with SAP cung cấp cho khách hàng một giải pháp Cloud ERP giúp khách hàng dịch chuyển từ nền tảng On-premises sang Cloud, hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp xu thế và thúc đẩy đổi mới", ông Đinh Hữu Hùng nói. "Các giải pháp được gói gọn trong RISE with SAP bao gồm từ trí tuệ nhân tạo, robotics, giao diện người dùng thông minh AI-powered UI, đến các ứng dụng tích hợp và linh hoạt trong triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm tổng chi phí sở hữu (TCO) so với các giải pháp ERP truyền thống".

Vị này cho biết thêm, với việc là đối tác đồng hành triển khai ERP và các giải pháp quản trị doanh nghiệp trong nhiều năm qua, FPT IS tin rằng đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp đã và đang sử dụng nền tảng SAP ERP trước đó.

Ở góc nhìn của SAP, ông Trần Việt Dũng, chuyên gia tư vấn giải pháp tại SAP Việt Nam cho biết, RISE with SAP sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua các trở ngại truyền thống của hệ thống ERP như chi phí đầu tư ban đầu cao, công nghệ phức tạp, và yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

"Khi doanh nghiệp chuyển đổi sang Cloud, cho phép doanh nghiệp tập trung hoàn toàn dựa trên một nền tảng đám mây và ứng dụng kinh doanh trên kiến trúc mới nhất, tập trung vào giá trị cốt lõi, phát triển sản phẩm và cải thiện mối quan hệ với khách hàng mà không cần lo lắng về phần cứng hay vận hành hệ thống", ông Dũng nói tại tọa đàm.

Theo đại diện SAP, RISE with SAP phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp và tập hợp các giải pháp sẵn có của doanh nghiệp này để giải quyết những thách thức kinh doanh lớn nhất, như tốc độ phát triển nhanh chóng của CNTT và nhu cầu bắt kịp đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Với quy chuẩn best practice của SAP và mức độ cập nhật liên tục về công nghệ, FPT IS là đối tác có nhiều kinh nghiệm và bộ phương pháp luận triển khai chuẩn hóa. Khi phối hợp với quy chuẩn best practice của SAP, FPT IS tạo ra quy trình chuyển đổi thuận lợi, hiệu quả và an toàn cho doanh nghiệp.

"Trong quá trình tư vấn và đánh giá, FPT IS đề xuất các chiến lược bao gồm việc đánh giá toàn diện các quy trình hiện tại, xác định các điểm cần cải tiến và xây dựng lộ trình chuyển đổi rõ ràng. Phương pháp này giúp chuyển hóa lý thuyết thành hành động thực tế cụ thể, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sản xuất cho từng doanh nghiệp, đảm bảo các quy trình và hạ tầng đều sẵn sàng cho bước chuyển dịch", ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Dịch vụ khách hàng Khối doanh nghiệp của FPT IS nói.

Kinh nghiệm của doanh nghiệp khi chuyển đổi với RISE with SAP

Bên cạnh những phân tích xu hướng phát triển doanh nghiệp đến từ các chuyên gia. Hội thảo lần này còn có phiên chia sẻ kinh nghiệm áp dụng thực tiễn nền tảng RISE with SAP từ các doanh nghiệp.

Đơn cử, một doanh nghiệp có gần 30 năm hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng nhanh đã tiên phong ứng dụng hệ thống SAP ECC vào năm 2009. Với việc áp dụng RISE with SAP, doanh nghiệp này đã có quy trình quản lý hiệu quả, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị chuẩn quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: FPT

Đại diện doanh nghiệp này cho biết ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều đơn vị trên thị trường phải tạm hoãn các quy trình vận hành để đưa ra các định hướng mới về chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các khâu vận hành.

Công ty cũng không ngoại lệ, ban lãnh đạo và đội ngũ đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tính ổn định, tình hình kinh tế, xu hướng thị trường, nguồn lực, hạ tầng, chiến lược, cũng như sự hỗ trợ từ SAP và FPT IS trước khi quyết định chuyển sang Cloud.

"Chúng tôi xác định rằng việc gia tăng sức mạnh từ công nghệ là cần thiết để thích ứng với những biến động của thị trường và là một trong những định hướng chủ lực mà công ty cần tập trung phát triển trong suốt quá trình kinh doanh", đại diện công ty chia sẻ.

Trong quá trình chuyển đổi sang Cloud, các doanh nghiệp thường đối mặt với những thách thức về đội ngũ nhân sự và sự hạn chế của hệ thống cũ, bao gồm việc chuyển giao dữ liệu, thích ứng với quy trình kinh doanh mới.

Với vai trò là Ban dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên RISE with SAP, FPT IS đã hỗ trợ suốt vòng đời dự án, bao gồm lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nguồn lực và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi.

FPT IS còn giải quyết các trở ngại như kháng cự thay đổi, vấn đề chất lượng dữ liệu và sự phức tạp của việc di chuyển sang hệ thống mới thông qua đào tạo, quản lý thay đổi và hỗ trợ kỹ thuật. Đại diện Ban dự án FPT IS đảm bảo rằng các giải pháp cung cấp không chỉ vững chắc về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được chuyển đổi số thành công và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo đại diện FPT IS, hội thảo "Tăng tốc phát triển và đổi mới với RISE with SAP" khẳng định xu hướng tất yếu của việc chuyển dịch lên Cloud là điều quan trọng. Việc hành động sớm trong quá trình chuyển dịch này sẽ giúp doanh nghiệp có được nền tảng vững chắc và bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại. FPT IS cam kết là đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp trong triển khai ERP nói chung và ERP Cloud nói riêng, với đội ngũ chuyên gia thấu hiểu bài toán doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, làm chủ các giải pháp của SAP cùng hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS.

"Với 30 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ, sở hữu đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia thấu hiểu bài toán doanh nghiệp, FPT IS đã xây dựng bộ giải pháp chuyên ngành cho từng lĩnh vực, có đủ năng lực cùng kinh nghiệm để tư vấn và đồng hành tổng thể cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số", đại diện FPT IS nói. "Với hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS đa dạng, FPT IS có thể tích hợp các giải pháp số xung quanh ERP một cách hiệu quả, kiến tạo cho doanh nghiệp hệ thống quản trị bền vững".

Hội An