FPT IS hợp tác ông lớn công nghệ Indonesia

FPT IS cùng PT. Metrodata Electronics Tbk xây dựng giải pháp công nghệ dựa trên AI, Cloud, Data, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Indonesia.

Theo đó, hai bên phát triển và cung cấp các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên các công nghệ hàng đầu như điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu (Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Chiến lược đưa ra gồm: phát triển thị trường cho ứng dụng và giải pháp công nghệ phù hợp tại khu vực Indonesia nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, chuyển đổi xanh; thúc đẩy sáng kiến giáo dục nhằm phát triển năng lực chuyên môn, đặc biệt trong khoa học dữ liệu (data science), học máy (machine learning) và lập trình AI. Chiến lược còn hướng đến việc thiết lập cơ sở hạ tầng AI, như công nghệ Cloud và GPU; tạo ra các mô hình machine Learning và ứng dụng AI tiên tiến.

FPT IS và Metrodata cam kết cung cấp tối đa về nguồn lực, kiến thức chuyên môn để đầu tư và hỗ trợ liên danh hiệu quả. Mục tiêu đặt ra là trở thành nhà cung cấp sản phẩm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Indonesia với chất lượng đạt chuẩn quốc tế trong vòng 5 năm tới.

Đại diện FPT IS cho biết, đây là bước đi quan trọng góp phần mở rộng hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Qua đó hướng tới mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng và ứng dụng các thành tựu công nghệ tại Indonesia, tạo điều kiện để ý tưởng công nghệ đổi mới sáng tạo phát triển, đi vào thực tiễn.

Đại diện hai đơn vị trong buổi ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: FPT IS

Phát biểu tại sự kiện, ông Susanto Djaja - Tổng giám đốc Metrodata cho biết việc ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng với đơn vị. Thông qua hợp tác giữa PT Metrodata Electronics và công ty FPT IS, các bên sẽ cùng nhau tập trung thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là công nghệ AI, qua đó đẩy nhanh tốc độ hiện thực mục tiêu "Tầm nhìn Indonesia 2045".

"Hành động chiến lược này bám sát với cam kết của chúng tôi trong việc đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Indonesia", ông Susanto Djaja nhấn mạnh.

Cũng theo ông Susanto, nền kinh tế kỹ thuật số của Indonesia đang có nhiều cơ hội và triển vọng với dự báo 1.500 tỷ USD, chiếm 14% GDP. Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng Cloud và các hoạt động kinh doanh liên quan đến AI được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng gấp đôi sau mỗi 5 năm. Khả năng cạnh tranh kỹ thuật số của Indonesia được cải thiện mạnh mẽ trong những năm qua nhờ dòng vốn đầu tư ổn định và việc áp dụng công nghệ nhanh chóng, nhất là trong thời kỳ Covid-19. Đây chính là chìa khóa tăng tốc phục hồi kinh tế, cơ hội để doanh nghiệp công nghệ như FPT IS và Metrodata nỗ lực vào cuộc.

Đồng tình, ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS khẳng định hợp tác sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tận dụng tiềm lực nội tại, phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ đạt chuẩn quốc tế, tạo lợi thế tăng trưởng vượt trội cho doanh nghiệp.

Nhấn mạnh thêm, ông Hòa cho biết FPT IS đã có 30 năm đồng hành phát triển cùng nền kinh tế Việt Nam và khu vực thông qua các dự án, hệ thống xương sống trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. Đây chính là bệ phóng để đơn vị tiếp tục kế thừa, cộng hưởng cùng sự năng lực nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ Made by FPT trong công nghệ lõi: AI, Data, Cloud, Blockchain... Các yếu tố này giúp FPT IS đồng hành cùng Metrodata mang đến sản phẩm cạnh tranh tới thị trường quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT và ông Susanto Djaja – Tổng Giám đốc Metrodata tham dự đối thoại cấp cao nhân dịp Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 11-13/1. Tại cuộc họp, Tổng thống Indonesia đề nghị các doanh nghiệp lớn Việt Nam như FPT đầu tư mạnh hơn vào đất nước này, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Buổi đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam - Indonesia và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Hồng Quang/Tuổi Trẻ

FPT IS là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT. Thành lập từ 1994, công ty là một trong những nhà phát triển sản phẩm, giải pháp, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và khu vực. Đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Chính phủ, viễn thông, ngân hàng - tài chính, y tế, giáo dục, giao thông vận tải,... Hệ sinh thái hơn 3.000 khách hàng và 20 đối tác toàn cầu. FPT IS xây dựng nhiều hệ thống như: Chính phủ số cho 25 tỉnh thành, Sàn giao dịch chứng khoán HOSE, Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, Phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công quận 7, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM...

PT Metrodata hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối, cung cấp phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Đơn vị hiện diện tại 150 thành phố ở Indonesia, hơn 5.200 đối tác kênh và hơn 100 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Minh Huy