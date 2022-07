FPT IS hợp tác Dell Technologies tổ chức hội thảo về chuyển đổi số

Hải DươngChuyên gia FPT IS và Dell Technologies chia sẻ về cách xây dựng không gian làm việc thông minh, hiện đại hóa hạ tầng lưu trữ và bảo mật.

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp tỉnh Hải Dương rút ngắn khoảng cách tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT và Dell Technologies phối hợp tổ chức hội thảo "Kích hoạt không gian làm việc số và bảo mật doanh nghiệp" cho hơn 60 khách mời trên địa bàn tỉnh. Các chuyên gia thảo luận về chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên đa kết nối, tăng cạnh tranh và bắt kịp tốc độ phát triển của dữ liệu, vượt qua thách thức kinh doanh. FPT IS và Dell Technologies cũng cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số.

Các chuyên gia nhận định làm việc từ xa là xu hướng tất yếu của tương lai. Mặc dù đối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, khái niệm này còn khá mới lạ, nhưng sau tác động của Covid-19, khái niệm này ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng. Các tổ chức, doanh nghiệp cần đầu tư thiết bị và hạ tầng để đảm bảo một không gian làm việc hợp nhất, sẵn sàng hiện đại hóa lực lượng lao động.

Ông Phạm Bá Linh - Quản lý sản phẩm PC, laptop kênh dự án Dell Technologies nhận định đây là kỷ nguyên tập trung vào mô hình làm việc kết hợp và những phương pháp làm việc mới. Đáp ứng nhu cầu này, trong mảng thiết bị cá nhân, Dell Technologies đưa ra những mục tiêu rất cụ thể để kích hoạt và xây dựng hệ sinh thái không gian làm việc số, đem tới trải nghiệm cá nhân hóa tốt nhất cho người dùng. Giải pháp không gian làm việc hợp nhất của Dell Technologies là phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn vàng giúp khách hàng hiện đại hóa, tích hợp với môi trường đầu cuối, nâng cao hiệu suất lao động, thông tin chuyên sâu và trải nghiệm tối ưu cho quản trị lẫn người dùng.

Song song với bài toán xây dựng hệ sinh thái làm việc đa kết nối thì việc đầu tư, quản trị hạ tầng lưu trữ và giám sát, bảo mật an toàn thông tin cũng rất quan trọng. Khi dữ liệu tăng nhanh, ứng dụng đa dạng, người dùng nhiều hơn nhưng nhân lực IT lại hạn hẹp cũng là vấn đề doanh nghiệp cần đầu tư để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Theo đó, tài sản doanh nghiệp không chỉ xét hữu hình mà còn là tài sản số, tức dữ liệu. Năm 2021, trên thế giới có khoảng 36 tỷ thiết bị kết nối IoT và đến năm 2030 sẽ là 75 tỷ thiết bị. Chính vì vậy, nhiệm vụ lưu trữ, bảo vệ dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng khi vấn đề an toàn, an ninh mạng đang đối mặt với nhiều thách thức. Đi theo, hạ tầng công nghệ phục vụ nền tảng số cũng đang trở thành chiến lược với doanh nghiệp, không chỉ phục vụ quy trình nội bộ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh.

Trước nhu cầu doanh nghiệp, kiến trúc siêu hội tụ (hyper-converged infrastructure - HCI) đã ra đời, chứng tỏ ưu thế và giá trị. Dòng sản phẩm Vxrail của Dell Technologies được phát triển, thử nghiệm và cấu hình đầy đủ trên nền tảng VMware vSAN/vSphere hoặc VMware Cloud Foundation giúp thúc đẩy, đơn giản quá trình chuyển đổi hạ tầng thông qua tiêu chuẩn hóa, tự động hóa.

Với Vxrail, doanh nghiệp không chỉ đơn thuần triển khai máy chủ mà là hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin. Ngoài ra, thiết bị sao lưu bảo vệ dữ liệu tích hợp IDPA DP4400 là giải pháp hoàn thiện và hợp nhất nằm gọn trong máy chủ 2U Dell EMC PowerEdge 14G với các tính năng nổi bật đi kèm như: đồng bộ dữ liệu từ xa, khôi phục, chống trùng lặp, truy xuất và khôi phục tức thời, tìm kiếm - phân tích, liên kết hặt chẽ với nền tảng VMware. Hệ thống có khả năng kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho phép thêm dịch vụ phòng tránh thảm họa và cất giữ dài hạn dữ liệu. Nhờ tích hợp sẵn, DP4400 cũng dễ dàng quản trị, triển khai và nâng cấp, mở rộng dung lượng tại chỗ bằng mã bản quyền.

Trong mảng bảo mật, ông Bùi Duy Khánh - Phó giám đốc trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin FPT IS nhận định xu hướng an toàn thông tin đang chuyển dần từ phòng vệ sang phát hiện sớm. Các đơn vị tập trung ngăn chặn, ứng cố sự cố kịp thời, tích hợp các giải pháp bảo mật vào một nền tảng điều hành tập trung cho doanh nghiệp, tổ chức.

"Với FPT.EagleEye mSOC, tất cả quy trình giám sát và xử lý sự cố đều thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng, phát triển và vận hành trên nền tảng khả năng xử lý dữ liệu lớn, tự động hóa dựa trên khung phát hiện tấn công MITRE ATT&CK. Từ đó đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng như giảm tối đa các thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công", ông Khánh nói.

Đến nay, các dịch vụ giám sát, xử lý sự cố của FPT IS được sử dụng tại nhiều cơ quan, chính quyền địa phương, ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

FPT.EagleEye mSOC cung cấp giải pháp linh hoạt, hỗ trợ triển khai nhanh chóng, phù hợp với nhiều quy mô, đặc thù của các tổ chức, doanh nghiệp. FPT IS đáp ứng toàn bộ phần cứng, phần mềm, bao gồm cả việc vận hành 24/7. Khách hàng chỉ cần giám sát, đánh giá về chất lượng và dịch vụ đầu ra, từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư, tuyển dụng nhân sự vận hành hệ thống.

