FPT IS hợp tác Coteccons tạo giải pháp cho ngành xây dựng

Hai bên sẽ phát triển giải pháp số hóa quản lý cho ngành xây dựng, hướng đến mục tiêu giúp Coteccons đạt doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2025.

Cụ thể, trong thời gian 9 tháng, hai bên sẽ cùng cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, và nguồn lực để phát triển giải pháp phần mềm quản lý chuyên ngành xây dựng phục vụ cho mục đích quản lý chất lượng thi công của Coteccons. Các giải pháp nhằm mục tiêu số hoá và quản lý các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu như quản lý doanh thu, chi phí, vòng đời dự án, các ứng dụng phục vụ công trình, cập nhật tiến độ thời gian, khối lượng, chất lượng công trình...; hệ thống quản lý văn bản, hệ thống báo cáo...

Đại diện FPT IS và Coteccons tham gia lễ ký kết hợp tác hôm 31/5. Ảnh: FPT

Với việc tiếp tục hợp tác cùng FPT IS, Coteccons sẽ có được một nền tảng quản trị số toàn diện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý của một đơn vị tổng thầu xây dựng, từ đó giúp đơn vị nâng cao chất lượng dự án, uy tín trên thị trường. Dự án được các lãnh đạo cấp cao của Coteccons đặc biệt quan tâm với kỳ vọng sẽ trang bị cho doanh nghiệp này một hệ thống quản lý dữ liệu tức thì, liên tục và chính xác.

Tại lễ ký kết, ông Bolat Duisenov – Chủ tịch hội đồng quản trị Coteccons cho biết đơn vị này đang rất quyết tâm đầu tư và thực hiện chuyển đổi số trong những giai đoạn thị trường hứng chịu nhiều biến động. "Việc đầu tư xây dựng giải pháp số hóa quản lý ngành xây dựng sẽ giúp chuyển đổi phương thức quản lý hiện nay của Coteccons với các quy trình nghiệp vụ phức tạp, giúp giảm thiểu chi phí, thời gian, nguồn lực, tạo môi trường phát triển chuyên nghiệp hơn và với tốc độ nhanh hơn", ông Bolat chia sẻ.

Đại diện cho đơn vị đối tác triển khai, ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS cho biết việc ký kết hợp tác với Coteccons không chỉ gói gọn là triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp đơn thuần, mà sẽ tiền đề cho việc kết nối, tạo ra nền tảng số hóa đặc thù cho ngành xây dựng. "Tôi hy vọng sự kiện đánh dấu hợp tác ngày hôm nay sẽ giúp cho không chỉ FPT IS mà còn cả Coteccons tạo ra một hệ thống quản trị mang tính thực chiến hiệu quả để cả hai bên có thể cùng nhau đi xa hơn, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường", ông Minh phát biểu tại lễ ký kết.

Đại diện hai bên thực hiện nghi thức chạm tay để khởi động dự án. Ảnh: FPT

Ngành xây dựng là một ngành đặc thù với nhiều bài toán và quy trình phức tạp trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các loại hình công trình xây dựng như: nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, trung tâm thương mại...Việc tổ chức quản lý và định giá sản phẩm xây lắp của chủ đầu tư cũng như việc hạch toán chi phí xây lắp của các nhà thầu xây dựng đều phức tạp, chưa kể những sự cố có thể phát sinh không mong muốn. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng ngành này đang rất cần có một hệ thống quản lý doanh thu, chi phí để có thể có thể quản trị tốt hơn, giảm thiểu chi phí rủi ro không đáng có.

Coteccons hiện là một trong những công ty xây dựng lớn tại Việt Nam với hơn 400 dự án trong và ngoài nước. Ngoài lĩnh vực xây dựng dân dụng sở trường, công ty đã mở rộng phạm vi sang công trình hạ tầng, đầu tư công nghệ, tài chính... Nhiều sản phẩm và dịch vụ mới trên chuỗi Finance, Design & Build (đầu tư tài chính, thiết kế và xây dựng) đã nhận được phản hồi tốt từ khách hàng.

Trong khi đó, được thành lập từ năm 1994, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - thành viên của Tập đoàn FPT - là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp lớn tại Việt Nam và khu vực. Trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, FPT IS đã cùng với nhiều tập đoàn lớn như Đất xanh, Filmore, An Gia, Phát Đạt, TNR, Coteccons... tạo lợi thế cạnh tranh từ ứng dụng công nghệ, số hóa quản trị bằng việc ứng dụng bộ giải pháp đặc thù riêng cho ngành được FPT IS phát triển trên nền tảng SAP.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Coteccons đã hợp tác với FPT IS triển khai giải pháp SAP S/4HANA dành cho quản lý dữ liệu tài chính trong thời gian ngắn kỷ lục là 100 ngày.

Hoài Phương