FPT IS hợp tác BIDV xây dựng hệ sinh thái số xuất nhập khẩu

FPT IS và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp tác để phát triển và vận hành Hệ sinh thái số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Cụ thể, BIDV và FPT IS cùng phối hợp trao đổi, tích hợp và xây dựng Hệ sinh thái số xuất nhập khẩu dựa trên nền tảng TradeFlat do FPT IS phát triển, đảm bảo phù hợp với các quy trình nghiệp vụ của BIDV và nhu cầu thực tiễn của khách hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế.

Đại diện BIDV và FPT IS tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: FPT

Về phía BIDV, ngân hàng sẽ đưa ra định hướng phát triển sản phẩm trong hệ sinh thái trên nền tảng TradeFlat. Ngân hàng sẽ cung cấp các sản phẩm ngân hàng là sản phẩm trung tâm để từ đó phát triển các sản phẩm liên quan trong hệ sinh thái, và mở rộng kết nối với đối tác cũng như khách hàng tham gia vào hệ sinh thái số.

Trong khi đó, FPT IS dựa trên khả năng làm chủ nền tảng TradeFlat và kinh nghiệm am hiểu, đồng hành cùng BIDV với nhiều dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số trọng điểm trong gần 3 thập kỷ qua sẽ phát huy nâng cấp, tối ưu hoá hệ thống công nghệ hiệu quả với các bên tham gia trong chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV. Ảnh: FPT

Theo FPT IS, TradeFlat là nền tảng L/C trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam giúp xử lý các nghiệp vụ L/C thống nhất và toàn trình (end-to-end). Bên cạnh hiệu quả trong xử lý quy trình giao dịch L/C, TradeFlat còn giải quyết bài toán tổng thể về tài trợ vốn trong giao dịch thương mại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập, TradeFlat đã và đang hợp tác cùng các nền tảng thương mại quốc tế trong việc phát triển thúc đẩy giao thương xuyên biên giới như: TradeWaltz (Nhật Bản), TradeWindow (New Zealand), China-Asean Information Harbor (Trung Quốc)...

Đại diện FPT IS cho biết, dự án kiến tạo một nền tảng số tích hợp đa dạng các dịch vụ từ ngân hàng, hãng tàu, hải quan, bảo hiểm đến kho vận được phát triển trên một hệ thống duy nhất. Nhờ vậy các bên có thể kết nối thông tin, tương tác nhanh chóng, liền mạch và tức thì (realtime) các bước trong luồng giao dịch, giảm bớt sự chồng chéo và thay thế quy trình thủ tục truyền thống bằng giấy tờ hiện tại.

Ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS. Ảnh: FPT

Theo BIDV, một doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu phải kết nối với nhiều đối tác bao gồm ngân hàng, hãng tàu, bảo hiểm, hải quan, cảng biển, kho bãi.... Tuy nhiên, các đơn vị này hiện hoạt động độc lập, hoặc chỉ có kết nối riêng lẻ, thiếu sự kết nối tổng thể để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Điều này khiến các luồng vận hành giao dịch tốn thời gian, chi phí, công sức và phân tán giữa các bên.

Dự án "Hệ sinh thái số xuất nhập khẩu" trên cơ sở hợp tác giữa BIDV và FPT IS sẽ kiến tạo mô hình vận hành hoàn toàn mới, số hoá toàn bộ hành trình khách hàng xuất nhập khẩu, tạo tiền đề mở rộng hợp tác quốc tế và nâng giá trị cho các bên tham gia trong chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc lựa chọn đối tác là FPT IS dựa trên các lý do: Thứ nhất, FPT IS sở hữu kinh nghiệm đồng hành lâu năm cùng ngành ngân hàng trong việc xây dựng hệ thống xương sống của ngành. Thứ hai, FPT IS cũng là đối tác quan trọng trong nhiều năm triển khai các dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số trọng điểm của BIDV. Cuối cùng, đơn vị cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới trên thị trường, phát triển nền tảng số Make in Vietnam - TradeFlat, hệ sinh thái tài chính số giúp tháo gỡ tổng thể bài toán tài trợ thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

"Nền tảng TradeFlat sẽ tạo thành một hệ sinh thái công nghệ khép kín, giúp các bên tương tác nhanh chóng, liền mạch, tức thì, giảm bớt sự chồng chéo, thay thế quy trình thủ tục truyền thống giấy tờ hiện nay, từ đó mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", ông Lê Ngọc Lâm – Tổng giám đốc BIDV nói.

Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, với sự tương đồng về mục tiêu giữa hai bên trong việc tận dụng sức mạnh công nghệ tháo gỡ nhu cầu, bài toán xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam, FPT IS cam kết tích hợp và nâng cấp nền tảng TradeFlat trở thành hệ sinh thái số toàn diện cho hoạt động xuất nhập khẩu, giúp luồng giao dịch thương mại thuận tiện, phù hợp với đơn vị trong nước và đạt chuẩn với đối tác quốc tế. Đây cũng chính là sứ mệnh FPT IS đang bám sát - đưa công nghệ kiến tạo The Next, kiến tạo phương thức vận hành mới và đột phá cho Việt Nam và thế giới.

Hội An