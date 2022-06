FPT IS hiến kế cho bệnh viện trong chuyển đổi số

Hà NộiChuyên gia FPT IS đề xuất các bệnh viện nên chuyển đổi số trên nền tảng giải pháp toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, ra quyết định dựa trên dữ liệu và mô hình triển khai linh hoạt.

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), thuộc tập đoàn FPT là đại diện duy nhất cho nhà phát triển công nghệ góp mặt tại phiên toàn thể và tọa đàm của sự kiện Triển lãm và Hội thảo Công nghệ y tế 4.0 - Medtech 4.0 do Tổng hội Y học Việt Nam và BHub Group tổ chức hôm 20/6 vừa qua.

Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, sự kiện là diễn đàn để các đơn vị thảo luận các giải pháp, giúp Bộ Y tế hình thành các chính sách, chiến lược; các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng để chuyển đổi số; các cán bộ y tế có thể thích ứng với công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế đã chia sẻ các vấn đề nóng trong chuyển đổi số Y tế tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025. Ông Nam khẳng định để chuyển đổi số thành công, cần chuyển đổi về nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường phát triển nguồn lực để công tác chuyển đổi số được hiệu quả và đúng với quy định. Chuyển đổi số bệnh viện đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Từ đó, ông Nam đã đưa ra các định hướng chuyển đổi số trong bệnh viện gồm: hình thành bệnh viện không giấy, sử dụng bệnh án điện tử, phim số, đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử, đẩy mạnh y tế từ xa, ứng dụng công nghệ số AI, Big Data, IoT...

Ông Nguyễn Trường Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế chia sẻ tại sự kiện Triển lãm và Hội thảo Công nghệ y tế 4.0 - Medtech 4.0. Ảnh: BHub Group

Từ góc độ nhà cung cấp giải pháp, ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công nghệ (CTO), FPT IS đã trình bày tham luận "Chuyển đổi số bệnh viện lấy bệnh nhân làm trung tâm". Mở đầu bằng cách chia sẻ phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen, ông Việt dùng hình tượng "chiến tranh nhân dân" để mô tả cách thức vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, thay đổi bắt đầu từ người lãnh đạo, thay đổi đồng nhịp ở tất cả các cấp và cùng đồng lòng hướng tới mục tiêu là phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. "Làm sao để người bệnh được chăm sóc ngay từ khi ở nhà, cảm thấy được yêu thương, quan tâm, được hưởng dịch vụ tốt giống như họ đang đến khách sạn hay đi máy bay", ông Việt so sánh.

Ông Việt khẳng định nguyên lý tiếp cận của FPT trong chuyển đổi số y tế là lấy người bệnh làm trung tâm, ra quyết định dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái và tập trung nâng cao trải nghiệm. Với hơn 20 năm đồng hành cùng ngành y tế, FPT IS hiện sở hữu hệ sinh thái các giải pháp y tế số toàn diện và không ngừng nắm bắt những xu hướng mới, ứng dụng các công nghệ 4.0 để hoàn thiện, nâng cấp các giải pháp, phục vụ đa chiều cho các nhóm đối tượng từ lãnh đạo quản lý, cho tới các bác sỹ, điều dưỡng và nhất là người dân. Hệ sinh thái Y tế số của FPT IS đang trở thành những "trợ thủ đắc lực" tại hơn 300 bệnh viện và 20 sở Y tế trên cả nước.

Ngay tại hội thảo, Đại tá, tiến sĩ Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 đánh giá cao Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh - FPT.eHospital 2.0+ của FPT IS trong bài trình bày của ông về kinh nghiệm chuyển đổi số tại bệnh viện Quân Y 175.

Về việc ứng dụng các công nghệ 4.0, đến nay, nhờ vào các công nghệ như AI tự nhận dạng, hỗ trợ bác sĩ phát hiện bất thường trong bệnh án điện tử, Chatbot trả lời tự động..., giải pháp y tế của FPT IS không chỉ tạo thuận lợi cho công tác vận hành, quản lý bệnh viện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công nghệ, FPT IS, chia sẻ về chủ đề "Chuyển đổi số bệnh viện lấy bệnh nhân làm trung tâm". Ảnh: BHub Group

Trong phần tọa đàm với chủ đề "Chuyển đổi số tại bệnh viện: Từ chính sách đến thực tiễn", trả lời cho những khó khăn về kinh phí khi thực hiện chuyển đổi số trong bệnh viện, ông Việt cho biết FPT IS hiện cung cấp nhiều phương án triển khai phù hợp với quy mô và kinh phí của từng bệnh viện. "Thay vì bệnh viện phải mua phần cứng, phần mềm trọn gói như trước kia, FPT IS hiện cung cấp đa dạng mô hình cho thuê để bệnh viện lựa chọn tuỳ theo điều kiện và nhu cầu. Thậm chí, không chỉ là cho thuê license phần mềm như trước đây, hiện nay FPT IS đã áp dụng hình thức thuê bao, nghĩa là bệnh viện chỉ cần chi trả trên đầu mỗi quy trình dịch vụ", ông Việt cho biết.

Trong khuôn khổ hội thảo, khu vực triển lãm của FPT IS nhận được sự quan tâm của đông đảo khách mời với việc demo, giới thiệu các giải pháp gồm FPT.eHospital 2.0+, Hệ thống quản lý bệnh án điện tử FPT.EMR, Phần mềm Bác sĩ cho mọi nhà...

Các giải pháp y tế số của FPT IS thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời tại khu vực triển lãm. Ảnh: BHub Group

Hoàng Anh