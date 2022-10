FPT IS giúp doanh nghiệp địa ốc quản lý dữ liệu tập trung

Ứng dụng SAP S/4 HANA do FPT IS triển khai giúp doanh nghiệp địa ốc giải quyết bài toán dữ liệu, vốn là thách thức lớn trong ngành.

Tập đoàn An Gia là một trong những khách hàng của FPT IS trong việc ứng dụng giải pháp quản trị dữ liệu tập trung SAP S/4 HANA. Bài toán chuyển đổi số với An Gia hội tụ đầy đủ những vấn đề phức tạp của ngành bất động sản. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, khối lượng thông tin về sản phẩm, hợp đồng, khách hàng tăng theo cấp số nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản trị nguồn dữ liệu đang phân mảnh tại 36 công ty thành viên. Bài toán liên kết chuỗi thông tin trong môi giới bất động sản từ hợp đồng môi giới, đặt cọc, hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán,.. được đánh giá là đề bài phức tạp bậc nhất trong ngành.

Để đáp ứng nhu cầu của An Gia, đội ngũ chuyên gia FPT IS nghiên cứu và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4 HANA theo hai giai đoạn. Giai đoạn một, diễn ra nhanh chóng trong 4 tháng triển khai hệ thống phần lõi trên phạm vi khối tài chính và vận hành của An Gia trong nghiệp vụ kế toán, bán hàng hàng ngày, giúp chuẩn hóa và tập trung hoá dữ liệu trên chung một nền tảng. Giai đoạn hai dự kiến triển khai kỹ thuật trong 5 tháng để hoàn thiện toàn diện bộ giải pháp, tập trung vào mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý tiến độ, chất lượng dự án cũng như phương pháp lựa chọn đánh giá nhà thầu để chọn ra nhà cung cấp phù hợp. Đồng thời, FPT IS cũng sẽ thiết lập cho An Gia ngân hàng về dữ liệu, về giá, tiến tới làm báo cáo hợp nhất tài chính giúp ban lãnh đạo có tình trạng chung về sức khỏe tài chính của công ty cũng như đề ra quyết định tài chính kịp thời.

Đội ngũ chuyên gia của FPT IS nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số cho ngành địa ốc. Ảnh: FPT

Theo ông Đinh Hữu Hùng, Phó Giám đốc sản xuất phần mềm, Khối Doanh nghiệp FPT IS, hiệu quả bước đầu sau giai đoạn một có thể kể đến là việc giúp An Gia tối ưu toàn bộ quy trình làm việc không giấy tờ, quá trình truy xuất báo cáo chỉ còn ba phút và nâng cao khả năng xử lý hợp đồng khách hàng gấp ba lần.

Ông Hùng cho rằng ứng dụng SAP S/4 HANA có thể giúp giải quyết các thủ tục trong bất động sản nhanh và hiệu quả, giải quyết hồ sơ tắc nghẽn, tính toán và kiểm soát tiến độ, thất thoát vật liệu. Trong đó, quản lý dữ liệu tập trung có thể được xem là tài sản quan trọng của doanh nghiệp bên cạnh dòng tiền, quỹ đất, quỹ nhà,... "Việc tập trung hoá dữ liệu sẽ góp phần đảm bảo tính toàn vẹn, tức thời và chính xác để hỗ trợ đắc lực cho những quyết định mang tầm quản trị lớn của doanh nghiệp", Phó Giám đốc sản xuất phần mềm FPT IS khẳng định.

Bên cạnh An Gia, FPT IS cũng đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp ngành địa ốc trong việc số hóa, quản lý dữ liệu tập trung với giải pháp SAP S/4 HANA. Một số dự án tiêu biểu của đơn vị có thể kể đến như 100 ngày tinh gọn toàn bộ quy trình và nghiệp vụ toàn doanh nghiệp với Cotecons; thực hiện dự án chuyển đổi số với quy mô trên 90 công ty toàn quốc của Đất Xanh,.. Hàng loạt các doanh nghiệp khác trên thị trường địa ốc cũng nhận thức rõ nét "sức nặng" chuyển đổi số với mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đánh giá, chuyển đổi số hiện nay đang diễn ra một cách nhanh chóng trong các ngành ứng dụng công nghệ cao như ngân hàng, tài chính, viễn thông,... Với bất động sản, giai đoạn số hóa đầu tiên đã diễn ra cách đây 5-7 năm. Làn sóng thứ hai hình thành với sự thúc đẩy từ nhu cầu thị trường. Hàng loạt các mô hình mới như bất động sản - hệ sinh thái thông minh, dịch vụ tiện ích thông minh, ứng dụng các nền tảng proptech ngay từ khâu nắm bắt nhu cầu khách hàng dựa trên dữ liệu, thiết kế các trải nghiệm mới qua VR, AI/Chatbot... đang nở rộ.

Tuy nhiên, thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam vẫn hạn chế. Hầu hết các công ty bất động sản mới chỉ bắt đầu ứng dụng công nghệ ở mức sơ khởi. Bài toán của ngành lại hết sức phức tạp, nổi bật như việc quản lý hàng nghìn nhà thầu cùng một lúc, theo dõi tiến độ hàng trăm dự án, hay đồng thời kiểm soát dòng tiền, nguồn vốn được lưu chuyển liên tục trong doanh nghiệp,...

Theo các chuyên gia của FPT IS, đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sản là chuỗi chu trình dự án, chu trình sản phẩm thường rất dài, qua nhiều giai đoạn với nhiều bên hoặc nhiều vai trò tham gia khác nhau (từ xây dựng chủ trương đầu tư dự án đến thiết kế, đấu thầu, thi công, bán hàng và vận hành...). Thế khó cho doanh nghiệp là quản lý tiến độ, quản lý phát sinh thông suốt trong dự án, đảm bảo các cam kết về chất lượng, dịch vụ với khách hàng. Hệ thống SAP S/4 HANA được xem là giải pháp tối ưu trong việc quản lý dữ liệu tập trung, có khả năng xử lý khối lượng thông tin khổng lồ và chồng chéo sinh ra hàng giờ, giảm bớt nhân sự chuyên trách, qua đó tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Hoài Phương