FPT IS giới thiệu loạt sản phẩm công nghệ tại Smart City Asia 2022

Hệ sinh thái Chính phủ số, Y tế số và Giao thông thông minh được công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) giới thiệu tại Smart City Asia 2022.

Ông Thân Minh Ngọc - Phó giám đốc Khối Doanh nghiệp - FPT IS cho biết, Smart City và Smart Township là chiến lược trọng tâm của FPT IS. Công ty đang đầu tư đội ngũ chuyên gia COE của ngành và phát triển các giải pháp chuyên sâu từ năng lực hơn 20 năm cung cấp các giải pháp về chính phủ số, y tế số, giao thông thông minh. Các giải pháp được FPT IS phát triển dựa trên những công nghệ 4.0 hiện đại, với nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, hướng đến những lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của đất nước.

Ông Thân Minh Ngọc (ngoài cùng bên phải) giới thiệu với các đại biểu về bộ giải pháp thành phố thông minh của FPT IS. Ảnh: FPT IS

Trong lĩnh vực Chính phủ số, FPT IS giới thiệu với các khách tham quan Trung tâm điều hành thông minh (Smart City Platform) qua hệ thống dashboard trực quan được hình thành từ nhiều nền tảng như: nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT - FPT.Fortuna, nền tảng liên thông, kết nối và chia sẻ dịch vụ, dữ liệu - FPT.LGSP, nền tảng khai phá và trực quan hóa dữ liệu - FPT.BI... Trung tâm giúp các cán bộ, công chức giám sát và điều hành kịp thời dựa vào nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục trong các lĩnh vực như y tế, dịch vụ công, giao thông...

Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng Công dân số để tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến, phản ánh kiến nghị, thanh toán trực tuyến... Với những tính năng ưu việt, trung tâm góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người dân và cơ quan chính quyền, nâng cao chất lượng dịch vụ công, từ đó xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, văn minh.

"Giải pháp của FPT IS đang mang lại những giá trị thiết thực cho chính quyền và người dân tại nhiều tỉnh, thành phố như TP HCM, Trà Vinh, Cần Thơ, Bình Định...", ông Ngọc chia sẻ.

Trong lĩnh vực Chính phủ số, FPT IS giới thiệu tại sự kiện hệ thống dashboard của Trung tâm điều hành thông minh (Smart City Platform). Ảnh: FPT IS

Đối với mảng y tế số, FPT IS mang đến Smart City Asia 2022 các giải pháp gồm: hệ thống quản lý bệnh viện thông minh FPT.eHospital 2.0+, hệ thống bệnh án điện tử FPT.EMR, ứng dụng khám chữa bệnh dành cho bác sĩ và ứng dụng đăng ký khám trực tuyến. Theo ông Ngọc, các phần mềm của FPT IS đang được ứng dụng hiệu quả tại 6 Sở y tế, hơn 300 bệnh viện trên cả nước, trong đó có nhiều bệnh viện công và tư nhân lớn trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Trung ương, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (Tập đoàn Y khoa lớn nhất Việt Nam)...

Quan điểm xem bệnh nhân là trung tâm của hệ thống, các hệ thống, ứng dụng của FPT IS cho phép hiện đại hóa hầu hết những quy trình tại bệnh viện, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh. Đồng thời, ứng dụng này còn mang lại nhiều trải nghiệm số mới mẻ cho người dân trong suốt quá trình khám/chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, ở khu vực Giao thông thông minh, khách tham quan có thể trải nghiệm ứng dụng TTGT (Thông tin giao thông) và Cổng thông tin giao thông được phát triển riêng dành cho người dân tại các thành phố như Bình Định, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP HCM...

Giải pháp của FPT IS cho phép người dùng trực tiếp xem tình trạng giao thông đang diễn ra tại các thành phố, tình trạng xử lý vi phạm, gửi phản ánh về hạ tầng/tình trạng giao thông tới các cơ quan chức năng và theo dõi tiến độ xử lý phản ánh... Các khách tham quan cũng được trải nghiệm ứng dụng Go!Bus, tra cứu thông tin về các tuyến xe buýt để lên lộ trình đi lại phù hợp.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho sự hợp tác giữa FPT IS với nhiều đối tác, doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh. Ảnh: FPT IS

Ông Ngọc cho biết thêm, dựa trên những thế mạnh về công nghệ cũng như kinh nghiệm, FPT IS sẽ liên tục cập nhật những xu hướng mới nhất để hoàn thiện chuỗi phần mềm, giải pháp, hướng đến triển khai và nhân rộng mô hình Thành phố thông minh tại Việt Nam, từ đó đưa đất nước chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số.

2022 là năm đầu tiên sự kiện Smart City Asia được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự các lãnh đạo nhà nước, Bộ/ngành, địa phương, nhiều doanh nghiệp trong đa dạng ngành kinh tế, doanh nghiệp cung cấp những giải pháp thông minh... Ngoài bộ giải pháp cho Thành phố thông minh do FPT IS phát triển, Tập đoàn FPT cũng giới thiệu tại Triển lãm bộ giải pháp nhà ở thông minh FPT Smart Home, được phát triển dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

FPT IS là một trong những nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS đã thiết kế và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin tổng thể, các dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu, như: Chính phủ, Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính công, Năng lượng và Doanh nghiệp.

Trong 28 năm phát triển, FPT IS đã đồng hành cùng nhiều địa phương để triển khai hệ sinh thái các nền tảng, giải pháp cho đô thị thông minh, trong đó nổi bật nhất là những lĩnh vực trọng yếu như chính quyền số, y tế số, giao thông thông minh... FPT IS đã tham gia vào nhiều diễn đàn quan trọng của Chính phủ, đồng thời được tin tưởng là đối tác chiến lược của nhiều tỉnh/thành phố trong việc hoạch định, triển khai và vận hành đô thị thông minh, hướng đến sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả thực tiễn làm tiền đề quan trọng.

Thư Kỳ