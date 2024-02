FPT IS cùng đối tác Nhật thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon

FPT IS hợp tác Carbon EX (Nhật Bản), cung cấp dịch vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy dự án tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn toàn cầu, từ ngày 6/2.

Theo ký kết, hai đơn vị thúc đẩy dự án tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn toàn cầu như Verra Carbon Standard, Gold Standard, J-Credit. Mô hình này góp phần cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu Net-Zero năm 2050.

FPT IS đóng vai trò kết nối với các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ, giải pháp thúc đẩy dự án chuyển đổi xanh (bao gồm áp dụng công nghệ để thực hiện quản lý dự án, tín chỉ). Carbon EX cung cấp chuyên môn trong việc tạo nên dự án tín chỉ carbon mới. Đơn vị này theo sát quá trình kiểm tra và quy trình phê duyệt cuối cùng, hỗ trợ xây dựng phương pháp mới đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon trên toàn cầu.

Theo đó, doanh nghiệp có thể hợp tác ngay cùng FPT IS và Carbon EX trong việc tạo dựng tín chỉ carbon đạt chuẩn, vận hành, quản lý dự án tín chỉ carbon hiệu quả.

Đại diện FPT IS và Carbon EX trong lễ ký kết. Ảnh: Carbon EX

Đánh giá về quy mô thị trường carbon hiện nay, lãnh đạo hai bên cho biết mô hình này đang dần hình thành ở một số quốc gia, thu hút sự quan tâm của tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các dự án giảm khí nhà kính theo cơ chế tín chỉ carbon có thể tạo ra mặt hàng tiềm năng để trao đổi, mua bán trên thị trường tín chỉ carbon hàng tỷ USD cả nội địa và quốc tế.

Thời gian qua, Việt Nam có hơn 300 chương trình, dự án đăng ký thực hiện theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon... Trong đó có khoảng 150 chương trình, dự án được cấp 40,2 triệu tín chỉ và trao đổi trên thị trường carbon thế giới.

Tuy vậy, ông Trần Đức Trí Quang - Giám đốc Dữ liệu FPT IS cho biết việc xây dựng, theo dõi và vận hành các dự án tín chỉ carbon đòi hỏi kiến thức chuyên môn cũng như sự tham gia của các tổ chức được công nhận. "Điều này mang lại thách thức không nhỏ đến các tổ chức và doanh nghiệp", ông đánh giá.

Đó là lý do FPT IS hợp tác Carbon EX để chia sẻ chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhằm phát triển tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng tốc mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường carbon tại Việt Nam ra khu vực. Về tầm nhìn dài hạn, việc triển khai tốt thị trường carbon, sàn giao dịch tín chỉ carbon ở Việt Nam giúp doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện hoạt động giảm phát thải khí nhà kính với chi phí thấp; thúc đẩy công nghiệp phát thải thấp, chuyển đổi mô hình nền kinh tế tuần hoàn.

Tại sự kiện, ông Takayuki Kageyama, Giám đốc Điều hành Carbon EX đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng FPT IS trong mục tiêu phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. Ông cho biết, Carbon EX là nền tảng giao dịch tín chỉ carbon, chứng chỉ năng lượng tái tạo; trực thuộc tập đoàn Asuene Inc. Công ty đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn giúp các đơn vị mua tín chỉ carbon theo yêu cầu, phát triển dự án tín chỉ carbon mới trên toàn thế giới.

Ông Quang nói thêm, FPT IS có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyển đổi số cho đối tác, khách hàng tại Việt Nam và khu vực trong các lĩnh vực xương sống. "Đây sẽ là nền tảng để chúng tôi thấu hiểu chuyên sâu bài toán và nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó công ty sẽ song hành xây dựng lộ trình tiếp cận, triển khai chuyển đổi xanh phù hợp, tham gia hoạt động kinh doanh tín chỉ carbon hiệu quả", ông kỳ vọng.

Hiện nay FPT IS đầu tư nghiên cứu và hợp tác cùng các chuyên gia, cố vấn đầu ngành về giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Trọng tâm đặt ở hai giải pháp chiến lược gồm: kiểm kê khí nhà kính (VertZéro) và báo cáo ESG. Giải pháp hướng tới số hóa toàn diện quy trình thu thập dữ liệu môi trường, tính toán, quản lý, tạo báo cáo khí thải và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết, đảm bảo các quy chuẩn quốc tế.

FPT IS là công ty thành viên của tập đoàn FPT. Đơn vị thành lập từ 1994, hiện phát triển sản phẩm, giải pháp, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Minh Huy