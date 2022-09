FPT IS cung cấp giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip

FPT IS hợp tác Trung tâm Nghiên cứu thuộc Bộ Công an, cung cấp giải pháp chống giả mạo xác thực căn cước công dân tại Việt Nam.

Cụ thể, FPT IS ký kết hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). Hai đơn vị sẵn sàng triển khai, cung cấp dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip với giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck. Đại diện FPT IS cho biết, công ty là một trong số ít các đơn vị trên thị trường có đầy đủ năng lực và điều kiện pháp lý để cung cấp giải pháp, dịch vụ này tới khách hàng.

Cụ thể, Trung tâm RAR cung cấp nền tảng dữ liệu xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip, phối hợp FPT IS trong việc triển khai ứng dụng giải pháp FPT.IDCheck trên quy mô toàn quốc. Với việc ứng dụng giải pháp, hai bên tin tưởng xác thực định danh điện tử bằng thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ chính xác, giảm thiểu rủi ro trong việc giả mạo xác thực số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, công dân số. Đây là một phần nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa FPT IS và C06, tạo điều kiện để công ty tham gia triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Căn cước công dân gắn chip dễ dàng xác thực bởi FPT.IDCheck. Ảnh: FPT IS

Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 70 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được phát hành. Đây là thiết bị nhận diện, xác định danh tính và truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ cần giấy tờ. Tuy vậy có trường hợp giả mạo, gian lận, gây ảnh hưởng tới lợi ích của người dùng lẫn doanh nghiệp.

Việc xác định chính xác danh tính của người tham gia giao dịch vô cùng quan trọng, đặc biệt với các giao dịch như: đăng ký vay tiêu dùng, chuyển tiền, rút tiền; đăng ký cấp phát chứng thư số; ký hợp đồng điện tử. Theo nghiên cứu của FPT IS, công nghệ AI cơ bản đang được sử dụng để xác định giả mạo xác thực có thể gặp khó khăn vì các hình thức giả mạo rất tinh vi với phôi thẻ và phương pháp in hoàn toàn giống thật. Phương án xử lý lâu nay là phải sử dụng lượng lớn nhân sự để thẩm định, kiểm tra thủ công dẫn đến tốn kém rất nhiều chi phí và thời gian, giảm năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trước thực tế này, FPT IS đã nghiên cứu hệ sinh thái các giải pháp chống giả mạo xác thực, trong đó có FPT.IDCheck. Giải pháp là sự kết hợp giữa dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip và công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO-30107) do FPT IS nghiên cứu, phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an.

FPT.IDCheck cho phép tích hợp trong thời gian nhanh nhất với mọi nền tảng ứng dụng phổ biến hiện nay như: Web browser, Windows desktop, ứng dụng Mobile... Giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch, tiết kiệm lượng lớn chi phí nhân sự và thời gian xử lý, tăng khả năng tự động hóa, sức cạnh tranh . Hiện nay FPT IS cũng tích hợp thử nghiệm giải pháp này cho một số tổ chức tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

Ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS cho biết đơn vị đã phát triển nhiều giải pháp công nghệ có ứng dụng xác thực số như: định danh khách hàng điện tử - eKYC, chữ ký số - FPT.eSign, hợp đồng điện tử - FPT.eContract. FPT.IDCheck có tính chính xác lên đến 100%, tạo nên hệ sinh thái khép kín các giải pháp ứng dụng xác thực số, đảm bảo tính bảo mật trong quá trình xác thực số.

"Điều này giúp công ty trở thành đối tác uy tín đồng hành khách hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh với các mô hình kinh doanh và tiếp cận khách hàng tiên tiến", ông Triều nói.

Người dùng thực hiện xác thực qua FPT.IDCheck. Ảnh: FPT IS

Minh Huy