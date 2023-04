FPT.iHRP lần thứ ba nhận giải Sao Khuê

Giải pháp FPT.iHRP với gần 300 doanh nghiệp ứng dụng trong chuyển đổi số quản trị nhân sự, được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2023, tối 28/4.

Đây là lần thứ ba giải pháp quản trị nhân sự, tiền lương FPT.iHRP do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) phát triển nhận giải thưởng này. Giải pháp được phát triển từ đầu thập niên 2000, được xây dựng trên cơ sở quản lý tổng thể. FPT.iHRP là phần mềm quản trị nhân sự, đồng thời chứa các phân hệ chức năng từ quản trị hệ thống đến quản lý tuyển dụng, đào tạo, thông tin cán bộ, chế độ chính sách, bảo hiểm, đánh giá, chấm công, phát triển nguồn lực...

Đại diện FPT IS nhận giải thưởng Sao Khuê 2023. Ảnh: FPT IS

Theo đánh giá, FPT.iHRP giúp giải quyết bài toán nhân sự tổng thể, tối ưu công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Thông qua hệ thống, các thông tin nội bộ được cập nhật tới từng nhân viên, cấp quản lý, giúp hạn chế sai sót, hỗ trợ ra quyết định kịp thời, đảm bảo thông suốt giữa các cấp. Giải pháp cũng cho phép tổng hợp báo cáo trực quan, hỗ trợ cán bộ nhân sự tăng năng suất lao động, loại bỏ nhiều quy trình, giấy tờ, tiến tới thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Nền tảng của FPT IS được đánh giá mang đến trải nghiệm đơn giản, hiệu quả trong quản lý, chấm công, tính lương. Các thông tin được cung cấp đa dạng, nhanh và đầy đủ với các tính năng bảo mật, an toàn.

Đại diện FPT IS cho biết giải pháp hướng đến mục tiêu quản trị nhân sự số toàn diện, mang lại trải nghiệm tối ưu cho mọi đối tượng. Hiện tại, FPT.iHRP là nền tảng lõi trong bộ giải pháp chuyển đổi số ngành nhân sự - HR DX do FPT IS phát triển với khả năng tích hợp mở rộng linh hoạt cùng năng lực số hóa hơn 95% các quy trình nghiệp vụ.

FPT.iHRP có thể ứng dụng các công nghệ từ nền tảng FPT.AI, cũng như kết nối hệ sinh thái số trong FPT như giải pháp tự động hóa hỗ trợ vận hành và chuyển đổi số - akaBot, nền tảng Loyalty Marketing - Utop LoyaltyOS, nền tảng quản trị doanh nghiệp - Base.vn, hệ thống đào tạo trực tuyến - FPT.eLearning...

Năm 2023 đánh dấu 20 năm ra đời và phát triển của giải pháp. 300 doanh nghiệp đã ứng dụng nền tảng trong vận hành thuộc mọi lĩnh vực từ sản xuất, bán lẻ, F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống), nông nghiệp, tài chính - ngân hàng... Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Sovico Group, Masan Group, PTSC, Heineken Vietnam, Saigontourist, Lavie, Golden Gate, Canon Vietnam, Daikin Vietnam...

"Với kinh nghiệm hai thập kỷ giải bài toán quản trị nhân sự, chúng tôi sẵn sàng nguồn lực và công nghệ để tiếp tục triển khai FPT.iHRP. Chỉ khi đạt được sự ổn định trong công tác quản trị nhân sự, doanh nghiệp mới có thể đảm bảo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh", ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS chia sẻ.

Tại Giải thưởng Sao Khuê 2023, FPT IS có 4 giải pháp được vinh danh. Trong đó, Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck nằm trong Top 10 Sao Khuê; Phần mềm hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 - FPT.IFRS9 cùng Utop LoyaltyOS được chứng nhận 5 sao.

Giải thưởng Sao Khuê là sự kiện đánh giá chuyên môn về công nghệ trong nước do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) xét tặng cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuất sắc. Giải thưởng vinh danh 182 doanh nghiệp, nền tảng, sản phẩm tiêu biểu bao gồm: 15 nền tảng số, 22 dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong, hai startup số, 38 dịch vụ, và 105 giải pháp số xuất sắc. Đặc biệt, 11 đề cử được xếp hạng 5 sao và 10 đề cử xuất sắc được trao Top 10 Sao Khuê 2023.

Hoài Phương