FPT.IDCheck vào Top 10 Sao Khuê 2023

Giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck phát triển bởi FPT IS trở thành Top 10 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc của giải thưởng Sao Khuê 2023.

Vượt qua hơn 180 đề cử, FPT.IDCheck được vinh danh tại giải thưởng chuyên môn uy tín nhất ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS cho biết được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2023 chứng tỏ giá trị và hiệu quả thiết thực mà FPT.IDCheck mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung. Trong thời gian tới, đơn vị kỳ vọng giải pháp sẽ trở thành công cụ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức nhằm thúc đẩy kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.

FPT.IDCheck ra đời trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đến tháng 12/2022, có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trên tổng số gần 100 triệu dân. Hiện nay, thẻ căn cước công dân gắn chip đã tích hợp thêm nhiều dịch vụ tiện ích về bảo hiểm, bằng lái xe, sổ hộ khẩu...

FPT.IDCheck hỗ trợ xác thực dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%. Hệ thống được đánh giá có tiềm năng phát triển khi đáp ứng nhu cầu xác thực định danh ngày một tăng cao ở đa dạng lĩnh vực: ngân hàng - tài chính, bảo hiểm, thương mại điện tử, bất động sản... Giải pháp cũng áp dụng ở một số đơn vị: trường học, văn phòng công chứng, bệnh viện...

Đại diện FPT.IDCheck nhận giải Top 10 Sao Khuê 2023. Ảnh: FPT IS

Đại diện đơn vị nói thêm, về tính độc đáo, FPT IS là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về công nghệ và bảo mật để được Bộ Công an cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip. Tháng 9/2022, công ty đã ký kết hợp tác Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) để triển khai giải pháp FPT.IDCheck rộng rãi trên cả nước.

Giải pháp được hoàn thiện với các công nghệ tiên tiến nhất trong xác thực định danh. Để đạt độ chính xác trong định danh lên tới 100%, ngoài việc áp dụng dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, hệ thống còn tích hợp AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn Quốc tế (ISO-30107); OCR tự động trích xuất toàn bộ thông tin từ ảnh chụp hai mặt của thẻ, đọc và phân tích chuỗi MRZ; giao tiếp trường gần (NFC) đọc dữ liệu từ thẻ căn cước công dân gắn chip theo tiêu chuẩn ICAO 9303...

Sau một năm triển khai, giải pháp đã chứng minh được hiệu quả và tính ứng dụng rộng rãi. Hệ thống hiện sử dụng tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Phần mềm cũng đang triển khai thử nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, FPT.IDCheck hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp trải nghiệm xác thực định danh của người dùng trong các dịch vụ: mở mới tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, chuyển tiền, rút tiền, đăng ký cấp phát chứng thư số, ký hợp đồng điện tử... Các thao tác đảm bảo tính bảo mật, an toàn và tuân thủ các quy định giao dịch tài chính. Thông qua ứng dụng, các khâu xác thực căn cước công dân gắn chip thực hiện chỉ trong vài giây, thông tin nhân thân được tự động nhập một cách đầy đủ, đối chiếu với dữ liệu từ Bộ Công an.

Người dùng có thể xác thực với căn cước công dân gắn chip nhanh chóng qua ứng dụng FPT.IDCheck. Ảnh: FPT IS

Song song, FPT IS đã hoàn thiện ứng dụng FPT.IDCheck cùng thiết bị đầu đọc thẻ căn cước công dân gắn chip, tạo ra bộ giải pháp giúp tháo gỡ rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch với độ chính xác lên tới 100%. Qua đó giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Trước Sao Khuê 2023, giải pháp giành giải Bạc tại Giải thưởng Asia-Pacific Stevie 2023 - diễn đàn công nhận sự đổi mới trong kinh doanh trên toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. FPT.IDCheck được vinh danh tại hạng mục Sáng tạo trong chuyển đổi số.

Ngoài FPT.IDCheck, FPT IS còn được vinh danh với ba giải pháp: phần mềm hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 - FPT.IFRS9 cùng Utop LoyaltyOS được chứng nhận 5 sao; quản trị nhân sự - tiền lương - FPT.iHRP.

Minh Huy