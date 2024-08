FPT hợp tác với SK C&C thúc đẩy chuyển đổi xanh

FPT IS và SK C&C ký biên bản hợp tác về giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh đạt chuẩn quốc tế.

Cụ thể, FPT IS và SK C&C hợp lực phát triển giải pháp công nghệ và dịch chuyển đổi xanh cho khách hàng doanh nghiệp toàn cầu, tập trung trọng điểm vào Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Đại diện FPT IS và SK C&C trong lễ ký kết diễn ra tại Hàn Quốc. Ảnh: FPT IS

Theo đại diện FPT IS, hai bên sẽ chia sẻ các giải pháp và năng lực công nghệ triển khai ESG, phát triển các dịch vụ tùy chỉnh cho từng khách hàng, từng khu vực. Hợp tác được kỳ vọng giúp "nhân đôi sức mạnh" khi tận dụng các giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh mà FPT IS và SK C&C đang sở hữu, đồng thời củng cố mở rộng tệp khách hàng triển khai ESG của hai bên công ty. Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp sẽ trở thành kim chỉ nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam - Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.

Theo ông Trần Đức Trí Quang, Giám đốc dữ liệu của FPT IS, Chính phủ Việt Nam đã xác định tầm nhìn và đặt ra những cam kết nghiêm túc về mục tiêu Net Zero 2050. Trên vai trò đối tác công nghệ, FPT thấy rõ sứ mệnh tham gia vào chiến lược này để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung của đất nước, đồng thời nâng tầm vị thế và lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

"Với hợp tác cùng SK C&C, chúng tôi tin tưởng mở rộng những chương trình hành động mà hai bên có thể cùng nhau kiến tạo, mang tới giải pháp hiệu quả cho các tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam - Hàn Quốc cũng như toàn thế giới", ông Trần Đức Trí Quang nói.

Đại diện SK C&C cho biết hai bên dự kiến sẽ hợp tác thiết kế và xây dựng "Nhà máy Net Zero" của công ty để tiến vào thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Nhà máy này hướng đến việc đạt trung hòa carbon trong toàn bộ hoạt động của nhà máy, từ tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đến thiết bị hiệu quả cao.

"Hợp tác sẽ mở rộng cơ hội để giới thiệu nền tảng Digital Carbon Passport Platform (Hộ chiếu carbon số) không chỉ tại Hàn Quốc, Việt Nam mà còn ở châu Âu và Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, cùng phối hợp với FPT IS để giúp các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu đạt được Net Zero, phát triển bền vững, qua đó liên tục tìm ra các "best-practice" về ESG trên toàn cầu", ông Kim Min Hyuk, Giám đốc toàn cầu của SK C&C nói.

Lễ ký kết giữa 2 bên diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật số Việt Nam - Hàn Quốc 2024 (Vietnam - Korea Digital Forum 2024) tại Nuritkum Square, Seoul, do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với cơ quan chính phủ phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ thông tin tại Hàn (NIPA) và KOSA Plus. Sự kiện được tổ chức để hướng tới kết nối các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc và Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh hiệu quả giữa hai nước.

FPT IS - đơn vị tiên phong tại Việt Nam về giải pháp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu Net Zero 2030. Công ty này đang hợp tác cùng các đối tác quốc tế như: Nền tảng tín chỉ Carbon Nhật Bản (Carbon EX), Công ty phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản (Faeger)... và nhiều chuyên gia am hiểu bài toán ESG từ Đức, Nhật... để cung cấp lộ trình và giải pháp chuyển đổi xanh phù hợp cho doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, FPT IS sẽ chia sẻ giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro cho phép theo dõi và quản lý lượng phát thải carbon theo đơn vị doanh nghiệp. Giải pháp tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14064 và kiểm kê phát thải trên 3 phạm vi.

SK C&C hiện là công ty tập trung cung cấp các giải pháp kỹ thuật số toàn diện, kết hợp các thực tiễn kinh doanh sáng tạo với công nghệ kỹ thuật số tiên tiến trong 4 lĩnh vực gồm chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (cloud) và sản xuất số (digital manufacturing). Trong hợp tác với FPT IS, SK C&C cung cấp nền tảng Digital Carbon Passport Platform (Hộ chiếu carbon số).

Hội An