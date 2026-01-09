FPT hợp tác Kingsoft Office triển khai WPS 365

FPT và Kingsoft Office ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm bản địa hóa WPS 365 tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo thỏa thuận, FPT và Kingsoft Office sẽ tập trung vào việc bản địa hóa nền tảng WPS 365 tại Việt Nam, cùng phát triển giải pháp và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông qua các hoạt động tiếp cận thị trường và truyền thông phối hợp, hai bên đặt mục tiêu mang đến những giải pháp thông minh, toàn diện, được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Qua đó, hợp tác này kỳ vọng sẽ giúp các giải pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, mở rộng tệp khách hàng từ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đến người dùng cá nhân.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc công ty FPT Trung Quốc, Tập đoàn FPT (thứ hai từ trái sang) và ông Zhang Ning, Tổng giám đốc bộ phận Hợp tác Hệ sinh thái của Kingsoft Office (thứ hai từ phải sang) tại lễ ký kết. Ảnh: FPT

Trước đó, Kingsoft Office đã xây dựng được tệp người dùng vững chắc tại Việt Nam, với gần 5 triệu thiết bị hoạt động hàng tháng thông qua phiên bản tiếng Việt của WPS Office. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng thị trường và triển khai WPS 365.

Được phát triển trên nền tảng WPS Office, WPS 365 tích hợp các bộ tính năng thiết yếu như trao đổi nội bộ, họp trực tuyến, lịch làm việc, email và quản lý công việc trong cùng một hệ thống. Nhờ khả năng tương thích với các phần mềm văn phòng phổ biến, WPS 365 giúp người dùng xử lý công việc liền mạch trên một nền tảng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc và phối hợp trong tổ chức.

Hợp tác giữa Kingsoft Office và FPT được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công cụ làm việc số và năng lực triển khai tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số của các tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Mở rộng thị trường toàn cầu thông qua năng lực triển khai

Trong hợp tác vừa ký kết, hai bên cũng thể hiện cam kết chung trong việc mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo đó, FPT sẽ đóng vai trò đối tác triển khai toàn cầu của Kingsoft Office, cung cấp các dịch vụ triển khai WPS 365, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam và Nhật Bản.

Kingsoft Office sẽ đồng hành FPT thông qua hỗ trợ về sản phẩm, công nghệ và đào tạo, đồng thời hai bên phối hợp nâng trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ tại các thị trường nước ngoài. Song song đó, Kingsoft Office sẽ phát huy lợi thế hệ sinh thái bản địa, hỗ trợ FPT mở rộng hoạt động tại Trung Quốc.

Ông Jiang Zhiqiang, Phó chủ tịch Cấp cao Kingsoft Office cho biết, từ năm 1988 doanh nghiệp đã kiên định với việc phát triển, đổi mới giải pháp phần mềm văn phòng, xây dựng cộng đồng người dùng toàn cầu. "Chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác để kết hợp thế mạnh của mỗi bên, đưa WPS 365 vươn ra thị trường quốc tế, mang đến cho người dùng những giải pháp làm việc đồng bộ, an toàn, hiệu quả và thông minh", ông nói.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc công ty FPT Trung Quốc, Tập đoàn FPT, cho biết, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng rộng khắp toàn cầu, FPT sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Kingsoft Office. "Hai bên kỳ vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài và từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế", ông nói.

Kingsoft Office là nhà cung cấp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ văn phòng. Công ty này cung cấp WPS Office, WPS 365 - nền tảng làm việc chung dành cho doanh nghiệp và các ứng dụng WPS AI, đáp ứng nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến làm việc nhóm, vận hành trong tổ chức, doanh nghiệp. Kingsoft Office hiện phục vụ người dùng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến tháng 9/2025, các sản phẩm chủ lực của công ty đạt 669 triệu thiết bị sử dụng hằng tháng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, macOS, Android, iOS và HarmonyOS.

Quang Anh