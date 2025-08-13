FPT hợp tác Harvard Business Impact phát triển nguồn nhân lực

FPT công bố thỏa thuận hợp tác với Harvard Business Impact để phát triển năng lực lãnh đạo cho nhân sự toàn cầu, hôm 3/8.

Đại diện FPT cho biết, thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết với Harvard Business Impact, một thương hiệu đào tạo doanh nghiệp trực thuộc Harvard Business Publishing. Mục tiêu của hợp tác là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ nhân sự toàn cầu của FPT. Thông qua quyền truy cập vào các nền tảng học tập hàng đầu của Harvard, FPT kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện FPT và Harvard Business Impact trong lễ ký kết tại Đà Nẵng. Ảnh: FPT

Thỏa thuận này cho phép FPT tích hợp hai nền tảng đào tạo của Harvard Business Impact là Harvard ManageMentor® và HBR Spark vào hệ sinh thái học tập nội bộ. Harvard ManageMentor cung cấp hơn 42 khóa học chuyên sâu và 300 video giảng dạy về lãnh đạo, quản trị và chiến lược. Nền tảng này hiện được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, gồm các doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 đưa vào sử dụng. Tại FPT, nền tảng này hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng vai trò nhân sự. HBR Spark mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa với hơn 25.000 tài nguyên, giúp kết nối kiến thức lý thuyết với thực tế.

Ông Sumit Harjani, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Harvard Business Impact Enterprise, cho biết ông vinh dự được đồng hành tập đoàn FPT trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo. "Đây là sự kết hợp giữa tư duy lãnh đạo toàn cầu và phương pháp học tập tiên tiến, giúp đội ngũ FPT trang bị những năng lực cốt lõi để thích ứng, dẫn dắt và phát triển trong kỷ nguyên AI", ông nói.

Hợp tác này nằm trong chiến lược dài hạn của FPT nhằm đầu tư vào phát triển nhân sự quy mô lớn, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu. Với hơn 33.000 nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ CNTT toàn cầu, FPT luôn chú trọng xây dựng văn hóa học tập liên tục và phát triển năng lực lãnh đạo bền vững. Trong năm 2024, đội ngũ FPT đã ghi nhận hơn 3,7 triệu giờ học tập, cho thấy tinh thần không ngừng học hỏi, phát triển chuyên môn toàn diện, từ kỹ thuật, quản trị đến chiến lược.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết tại FPT, tinh thần học tập là DNA và phát triển con người luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược. Bà khẳng định rằng hợp tác với Harvard Business Impact sẽ giúp FPT tiếp cận các chương trình đào tạo thực tế và phù hợp với văn hóa đổi mới của công ty. "Đây sẽ là bước đệm để đội ngũ lãnh đạo thích ứng nhanh chóng, nắm bắt tri thức mới và dẫn dắt hiệu quả, cả trong nội bộ và trong hành trình đồng hành khách hàng toàn cầu", bà nói.

Trong năm 2025, FPT sẽ mở rộng các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho toàn bộ nhân sự. Những nỗ lực trên phù hợp với chiến lược dài hạn của tập đoàn này, nhằm xây dựng thế hệ nhân sự sẵn sàng cho tương lai, đủ năng lực triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến về chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo cho khách hàng toàn cầu.

Quang Anh