FPT hợp tác Gelex phát triển công nghệ blockchain

FPT và Gelex cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến blockchain, tại Việt Nam và mở rộng quy mô quốc tế.

Ngày 25/12, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Gelex ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ blockchain.

Theo đó, hai tập đoàn sẽ tập trung hợp tác trên bốn trụ cột chính trong lĩnh vực blockchain, bao gồm: phát triển sản phẩm và dịch vụ tài sản số; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain; ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp blockchain và tài sản mã hoá trong hệ sinh thái của hai tập đoàn; mở rộng hệ sinh thái blockchain tới các đối tác chiến lược quốc tế.

Đại diện lãnh đạo FPT và GELEX ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ blockchain. Ảnh: FPT

Phạm vi hợp tác được thiết kế linh hoạt, phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của mỗi bên cũng như quy định pháp luật tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu, sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng kinh nghiệm triển tại nhiều thị trường lớn. Trong những năm gần đây, tập đoàn tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi, trong đó có công nghệ blockchain, phục vụ các khách hàng trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó, Gelex có hệ sinh thái trải dài từ hạ tầng, sản xuất công nghiệp đến đầu tư tài chính – tiếp cận blockchain không chỉ như một công nghệ mới, mà như một nền tảng vận hành cho tương lai. Tập đoàn xác định blockchain là "bài toán lớn", nơi công nghệ phải gắn với giá trị thực tiễn, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: FPT

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, sự hợp tác này mở ra nhiều cơ hội đi sâu vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mỗi bên. Điều này nhất quán với quan điểm xây dựng các liên minh chiến lược cùng đồng hành của tập đoàn.

"Việc FPT và Gelex nâng cấp quan hệ từ hợp tác lên liên minh chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn: lấy nền tảng công nghệ làm gốc, thu hút nhiều đối tác cùng tham gia hệ sinh thái, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà hướng tới toàn cầu. Đây chính là sự giao thoa giữa công nghệ và tài chính, tạo nền tảng cho những mô hình kinh doanh mới mang bản sắc Việt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế", ông Khoa khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex cho biết, mối quan hệ hợp tác này đã được khởi động từ tháng 6/2024. Thời gian qua, tập đoàn coi FPT là đối tác chiến lược tin cậy, đồng hành hiệu quả và tạo tiền đề cho những bước đi chiến lược tiếp theo.

"Việc ký kết hợp tác trong lĩnh vực blockchain hôm nay là điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, từ phát triển sàn giao dịch tài sản số đến mở rộng toàn bộ hệ sinh thái", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo FPT cho biết đang cùng Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Vix (Vixex) chuẩn bị nền tảng công nghệ, sẵn sàng tham gia thị trường tài sản số. Trong vai trò đối tác công nghệ, tập đoàn sẽ tham gia tư vấn kiến trúc tổng thể, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ lõi cho sàn giao dịch Vixex.

Yên Chi