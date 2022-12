FPT hợp tác đào tạo nhân lực, công nghệ với tỉnh Đồng Tháp

FPT ký kết hợp tác với tỉnh Đồng Tháp phát triển nền tảng công nghệ và đào tạo toàn diện nguồn nhân lực ngành nông nghiệp.

Theo ký kết, Tập đoàn FPT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính quyền điện tử được phát triển dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT tiến hành ký kết hợp tác. Ảnh: Thanh Tùng

Hai bên cũng hợp tác triển khai mô hình bệnh viện thông minh, hồ sơ sức khoẻ điện tử, bệnh án điện tử và một số ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế mà FPT có thế mạnh. Ngoài ra, FPT còn đồng hành cùng các lực lượng địa phương tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân; chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tiêu biểu, điển hình; thành lập công viên công nghệ thông tin tại TP Cao Lãnh; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số cho tỉnh Đồng Tháp.

Về xúc tiến đầu tư, FPT sẽ cùng tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Mặt khác UBND tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi để FPT đầu tư xây dựng trường Phổ thông liên cấp theo cơ chế ưu đãi xã hội hóa giáo dục của tỉnh; đầu tư giáo dục nghề nghiệp; giúp FPT trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ chương trình Mekong Starup 2022 diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp. Hợp tác hai bên có sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số tổ chức quốc tế và các hiệp hội ngành hàng.

Gian hàng FPT thu hút nhiều khách tham quan

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT giới thiệu gian hàng FPT với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Thanh Tùng

Tham dự Mekong Startup 2022, Tập đoàn FPT trưng bày hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, quản lý và tối ưu hiệu quả vận hành trong các doanh nghiệp nông nghiệp, bao gồm ứng dụng đi chợ kiểu mới Sendo Farm, giải pháp Chợ số, thanh toán số Foxpay và camera giám sát an ninh.

Gian hàng của doanh nghiệp thu hút nhiều khách tham quan bởi các sáng kiến đưa công nghệ vào nông nghiệp. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo Bộ cũng ghé thăm gian hàng dưới sự đón tiếp của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Phó Thủ tướng đánh giá cao các nền tảng công nghệ của Tập đoàn được giới thiệu tại sự kiện.

Gian hàng của FPT tại sự kiện. Ảnh: FPT

Trong đó, Sendo Farm là ứng dụng đi chợ kiểu mới giúp số hóa việc phân phối thực phẩm và nông sản sạch. Đồng thời, kiến tạo đầu ra cho các doanh nghiệp nông nghiệp và mang đến trải nghiệm đi chợ tiện lợi vượt trội cho khách hàng. Với Sendo Farm, khách hàng có thể mua sắm online và chủ động nhận hàng offline tại hệ thống 1.000 điểm nhận hàng ở TP HCM và Hà Nội. Các đối tác chiến lược lớn của ứng dụng có thể kể đến như Vissan, Ba Huân, CP, Tony Fruit, Tân Kim,Thảo Nguyên...

Về giải pháp Chợ số của FPT, người dân trong một khu vực có thể khám phá toàn bộ sản phẩm, dịch vụ, địa điểm du lịch nhanh chóng theo vị trí. Giải pháp giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận được khách hàng mục tiêu, xây dựng mạng lưới cộng tác viên trên cả nước, gia tăng doanh số bán hàng. Đồng thời, thông qua đó, chính quyền địa phương có thể dễ dàng xác thực, quản lý thông tin hộ kinh doanh nông nghiệp, người tiêu dùng, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế số địa phương.

Đối với Foxpay, đây là giải pháp thanh toán số thông minh và liền mạch, đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đồng hành với quá trình chuyển đổi số của các địa phương. Foxpay đang liên kết với 40 ngân hàng, đa dạng phương thức thanh toán, được chấp nhận thanh toán tại hơn 200.000 điểm thanh toán trên toàn quốc. Năm 2022, Foxpay triển khai thành công giải pháp thanh toán số trên nền tảng Hue-S, giúp Huế là địa phương đầu tiên có mô hình Ví điện tử liền mạch ngay trong ứng dụng công dân số. Giải pháp này cũng hỗ̃ trợ đa phương thức thanh toán với nhiều phương thức kết nối, tích hợp linh hoạt, may đo theo đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp.

FPT Camera là giải pháp camera an ninh đồng bộ và toàn diện duy nhất tại Việt Nam với các tính năng nhận diện, cảnh báo thông minh (ứng dụng trí tuệ nhân tạo) để đảm bảo an toàn. Ưu điểm chính là ổn định về tín hiệu, độ trễ thấp, chất lượng hình ảnh cao, kết nối đa nền tảng, sử dụng lưu trữ Cloud an toàn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup lần I diễn ra tại Đồng Tháp, Phó Tổng Giám đốc Sendo Nguyễn Phương Hoàng giới thiệu dịch vụ đi chợ kiểu mới Sendo Farm với tham vọng ứng dụng công nghệ vào kiểm soát quy trình từ nông trại tới bàn ăn, phục vụ bữa ăn sạch cho mọi gia đình Việt.

Phó Tổng Giám đốc Sendo Nguyễn Phương Hoàng trình bày tại phiên giới thiệu công nghệ. Ảnh: Vinh Đào

Sendo Farm đã có những thành công bước đầu và tương lai sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại như IoT, blockchain giúp minh bạch hóa sản phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng bảo vệ thực vật để đưa sản phẩm sạch đến người Việt.

Cam kết mạnh vào nông nghiệp và được sự hỗ trợ lớn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương, 2 năm qua, FPT tham gia nhiều chương trìnch xúc tiến chuyển đổi số nông nghiệp ở khoảng 40 tỉnh, thông qua các chương trình đào tạo để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Diễn đàn Mekong Startup 2022 có sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ với cố vấn nội dung của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và đơn vị truyền thông Báo VnExpress.

