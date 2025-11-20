FPT hợp tác đại học Mỹ đào tạo MBA định hướng quản trị số

Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) hợp tác Đại học Colorado Denver (CU Denver) triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) định hướng tư duy quản trị số.

Chương trình được giảng dạy theo giáo trình của CU Denver, bảo toàn toàn bộ nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá như học tại Mỹ. Học viên tốt nghiệp nhận bằng MBA do Đại học Colorado Denver cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Lộ trình gồm 15 học phần học trong 18 tháng, trong đó có 10 học phần nền tảng như tài chính, nhân sự, marketing, vận hành, hệ thống thông tin, chiến lược, kế toán và kinh tế; 5 học phần mở rộng về chuyển đổi số, lãnh đạo đổi mới và phân tích dữ liệu. Qua đó, người học có thể trang bị kiến thức quản trị theo tiêu chuẩn Mỹ, đồng thời, cập nhật xu hướng quản trị mới.

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, do giảng viên đến từ CU Denver cùng đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia của trường Đại học FPT trực tiếp đảm nhiệm.

Đại diện Đại học Colorado Denver và đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Ảnh: FSB

Phương pháp đào tạo trong chương trình Colorado Denver MBA chú trọng tính ứng dụng, kết hợp nghiên cứu tình huống, mô phỏng quản trị, dự án thực tế và các buổi hội thảo chuyên đề với diễn giả là nhà quản trị, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư... Cấu trúc này giúp tri thức hàn lâm chuyển hóa thành năng lực giải quyết vấn đề, có thể đo lường bằng kết quả kinh doanh, năng suất vận hành hoặc hiệu quả đổi mới tại tổ chức, nơi người học đang làm việc.

"Chúng tôi áp dụng phương pháp đào tạo thực tiễn, thế mạnh của FSB trong lĩnh vực đào tạo MBA, mang đến cơ hội tiếp cận chuẩn đào tạo Mỹ tại Việt Nam, trang bị cho học viên năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn quản trị, dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp", TS. Nguyễn Việt Thắng, Viện trưởng Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT, nói.

Thông qua hợp tác với FPT, CU Denver góp phần giúp người học Việt Nam tiếp cận trực tiếp với đào tạo kinh doanh quốc tế, kết nối với mạng lưới học thuật và doanh nghiệp toàn cầu của CU Denver và FPT. Colorado Denver MBA hướng tới đào tạo nên thế hệ lãnh đạo mới cho Việt Nam: có tư duy toàn cầu, am hiểu thị trường địa phương, làm chủ công nghệ và sẵn sàng dẫn dắt doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Người học có cơ hội tiếp cận nền tảng quản trị tiên tiến, tư duy chiến lược, ra quyết định dựa trên dữ liệu và tinh thần đổi mới sáng tạo, những yếu tố cốt lõi của nhà lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa.

Chương trình có áp dụng chính sách ưu đãi học phí và học bổng nhằm giúp học viên tiết kiệm chi phí so với học trực tiếp tại Mỹ, vẫn giữ chuẩn chất lượng đầu ra.

Khuôn viên Đại học Colorado Denver. Ảnh: CU Denver

CU Denver là ngôi trường đại học công lập định hướng nghiên cứu, nổi tiếng với khả năng kết hợp đổi mới, thực tiễn, toàn diện trong đào tạo và có vị thế học thuật vững chắc trong hệ thống giáo dục Mỹ. Trường đạt kiểm định AACSB suốt 30 năm liên tiếp.

Theo công bố của trường, CU Denver nằm trong top 5% trong tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Bên cạnh đó, trường cũng được xếp hạng 71 trong các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, đồng thời nằm trong top 301-350 thế giới, theo Times Higher Education World University Rankings 2025.

CU Denver có thế mạnh trong đào tạo các chuyên ngành về dữ liệu kinh doanh, theo TFE Times, chuyên ngành Business Analytics tại đây được xếp hạng 39 trong toàn nước Mỹ. Đồng thời, trường Kinh doanh của CU Denver được đánh giá xếp hạng số 1 tại bang Colorado về chỉ số phát triển xã hội (social mobility), thể hiện khả năng giúp học viên đạt thành công học thuật và nghề nghiệp vượt trội, theo U.S. News & World Report.

Nhật Lệ