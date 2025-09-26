FPT hợp tác AIA Việt Nam số hóa bảo hiểm sức khỏe

TP HCMTập đoàn FPT và AIA Việt Nam sẽ đưa ra các giải pháp cá nhân hóa cho người dân thông qua hệ sinh thái bảo hiểm, công nghệ và sức khỏe, hôm 25/9.

Hợp tác giữa tập đoàn công nghệ FPT và công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam hướng đến việc tạo ra hệ sinh thái bảo hiểm, công nghệ và sức khỏe, mang lại các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, tiện lợi hơn cho người dân Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ đồng phát triển sản phẩm bảo hiểm tích hợp, dựa trên năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái sức khỏe AIA Vitality. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng giám đốc FPT Software cho rằng, nhu cầu về công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng cao. "Dựa trên kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm, chúng tôi đã xây dựng danh mục giải pháp toàn diện cho khách hàng bảo hiểm toàn cầu. Với định hướng AI-first, FPT sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về AI để tối ưu vận hành, nâng năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng", ông Tuấn nói.

Đại diện Tập đoàn FPT (trái) và AIA Việt Nam tại lễ ký kết. Ảnh: FPT

Ông Zhang Fisher, Tổng giám đốc điều hành khu vực của Tập đoàn AIA cho biết, hợp tác trên thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn AIA, nhằm mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng tại từng thị trường. "Chuyên môn bảo hiểm, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của AIA kết hợp năng lực của FPT sẽ tạo ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành và người dân", ông nói.

AIA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường, tiên phong trong số hóa, nhằm nâng chất lượng dịch vụ, minh bạch và thuận tiện. Tập đoàn này cũng xây dựng hệ sinh thái AIA Vitality và nhiều sáng kiến cộng đồng, nhằm hỗ trợ cộng đồng hình thành lối sống năng động, tích cực.

Tập đoàn FPT có kinh nghiệm hơn 15 năm đồng hành các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, có hơn 3.000 chuyên gia, hơn 500 chứng chỉ chuyên ngành, phục vụ hơn 200 khách hàng toàn cầu.

Ông Andrew Loh, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết, doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp sáng tạo để mang đến cho người dùng trải nghiệm dịch vụ minh bạch và toàn diện. "Việc ký kết biên bản ghi nhớ với FPT là bước đi tiếp theo để mở rộng hành trình số hóa, củng cố chiến lược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của AIA", ông nói.

Quang Anh