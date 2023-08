FPT giành cú đúp giải thưởng CSR toàn cầu

FPT được vinh danh ở hai hạng mục gồm "Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam" và "Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu" ngày 29/8.

Trong hội nghị CSR và ESG toàn cầu 2023 lần thứ 15 tại Đà Nẵng, FPT đã vượt qua 250 đề cử từ các doanh nghiệp trên thế giới để được xướng tên ở hai hạng mục doanh nghiệp CSR và hoạt động cộng đồng.

Tại giải thưởng "Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam", FPT đạt hạng Bạch kim, cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp có số vốn hóa thị trường từ một tỷ USD trở lên. Với đề cử "Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu", Trường Hy Vọng là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt được giải thưởng.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận giải thưởng Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam hạng Bạch kim. Ảnh: FPT

Trong lần thứ 15 tổ chức, các giải thưởng được đánh giá theo cấp độ toàn cầu và cấp độ quốc gia. Theo đại diện FPT, nhờ chiến lược hoạt động phát triển bền vững và Trường Hy Vọng - một trong những dự án CSR ấn tượng, FPT đã được vinh danh trong giải thưởng ở cả hai cấp độ.

Dựa trên chiến lược kinh doanh, FPT xây dựng định hướng phát triển bền vững, đảm bảo sự hài hòa của ba yếu tố phát triển kinh tế, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, khi xác lập các chương trình hành động, FPT cũng tham chiếu với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và bộ tiêu chuẩn GRI Standards.

Trong suốt hành trình 35 năm phát triển, FPT chú trọng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng để mang đến lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan. Tập đoàn FPT học hỏi mô hình hay để áp dụng trong doanh nghiệp, đồng thời, mỗi năm dành ra 3% doanh thu cho các hoạt động phát triển bền vững.

Một trong những lĩnh vực then chốt mà FPT tập trung đầu tư trong hoạt động trách nhiệm xã hội là giáo dục, trong đó có dự án Trường Hy Vọng (Hope School). Trường Hy Vọng là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19, do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sáng lập. Trường đã bước sang năm thứ hai hoạt động và thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều "mạnh thường quân", như Chính phủ Nhật Bản, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

Giám đốc Trường Hy Vọng đại diện nhận giải thưởng Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu dành cho Hope School. Ảnh: FPT

Đến nay, nhà trường đã nhận nuôi, dạy hơn 300 em nhỏ. Riêng năm học 2023-2024, trường đón thêm 100 học sinh ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị. FPT mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, đặc biệt với các em có hoàn cảnh kém may mắn, thông qua cung cấp môi trường học tập chất lượng cùng cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục và kỹ thuật số, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm công việc trong thời đại ngày nay.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện Tập đoàn FPT cho biết phát triển bền vững là xu hướng chung trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp toàn cầu. Là công ty công nghệ, dẫn đầu về chuyển đổi số, FPT không ngừng tiên phong, sáng tạo để mang lại nhiều giá trị mới, kiến tạo hạnh phúc cho mọi người, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng như thế giới.

"Hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực CSR và ESG đến đúng dịp kỷ niệm 35 năm phát triển của Tập đoàn, tạo nên cột mốc đặc biệt ý nghĩa với ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên FPT toàn cầu", đại diện của FPT nói.

Giải thưởng CSR và ESG toàn cầu thuộc khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu (Global CSR & ESG Summit and Awards 2023), là một trong những giải thưởng danh giá, quy mô lớn thế giới về phát triển bền vững. Đây là năm thứ 15 sự kiện được tổ chức, đồng thời, là lần thứ hai tại Việt Nam, thu hút hơn 200 khách mời và 20 diễn giả từ khắp thế giới.

Với chủ đề "Driving Transformational Change Beyond Greenwashing", sự kiện CSR và ESG toàn cầu là diễn đàn để chia sẻ vấn đề, thách thức, từ đó, thảo luận và khám phá các chiến lược ESG và CSR tiêu biểu, cùng nhiều giải pháp và công nghệ thân thiện với môi trường.

Hồng Thảo