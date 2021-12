FPT được vinh danh doanh nghiệp có năng lực tốt nhất Việt Nam

FPT được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp Niêm yết có năng lực quản trị tốt nhất và Top các Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt nhất của năm 2021.

Đây là hai trong số ba danh vị được chương trình "Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp - Vietnam the Best Companies" 2021 công bố hôm 23/12 vừa qua, bên cạnh danh vị Doanh nghiệp có năng lực sinh lời tốt nhất. Chương trình do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) phối hợp triển khai. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quân - Viện trưởng INBUS cho biết cả ba danh vị sẽ phản ảnh chính xác nhất sự vượt khó của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19.

Theo đánh giá của ban tổ chức chương trình, Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh tác động tiêu cực, Covid-19 lại tạo ra thời cơ cho một số doanh nghiệp trong các ngành công nghệ cao, ngành áp dụng công nghệ số hay ngành bán lẻ... phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã nâng cao năng lực quản trị, tích cực tái cơ cấu doanh nghiệp, tìm giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận. Điển hình phải kể đến là các doanh nghiệp có chỉ số sinh lời cao như: Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Thế giới số hay Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan...

Đại diện FPT (đứng giữa) nhận bằng khen của chương trình "Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp - Vietnam the Best Companies" 2021 hôm 23/12. Ảnh: FPT

Năm 2021, tư duy quản trị thời chiến, sự thay đổi đột phá trong quản trị, kinh doanh, vận hành dựa trên các giải pháp công nghệ sáng tạo đã giúp FPT đảm bảo được mục tiêu kép: vừa an toàn phòng dịch vừa phát triển kinh tế. Kết thúc 11 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn lần lượt đạt 31.800 tỷ đồng và 5.850 tỷ đồng, tăng 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ, tương đương 102% và 104% kế hoạch. Doanh thu chuyển đổi số đạt mức tăng trưởng ấn tượng 76% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và low code.

Bên cạnh đó, FPT cũng đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trên toàn quốc tái thiết "an toàn - linh hoạt - thần tốc" trong bình thường xanh. Hơn 3.000 doanh nghiệp đã tiếp cận miễn phí chương trình vaccine số - FPT eCovax của FPT giúp đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. FPT cũng đang tư vấn chiến lược, hợp tác chuyển đổi số, đào tạo thay đổi nhận thức về chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hơn 40 tỉnh thành, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của các tỉnh thành.

Chương trình "Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp - Vietnam the Best Companies" được triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí cụ thể, xác thực bao gồm doanh thu, lợi nhuận, vòng quay vốn lưu động, chỉ số thanh toán nhanh, số vòng quay hàng tồn kho, khả năng thanh toán lãi vay, hiệu suất sử dụng tài sản cố định; lãi cơ bản trên cổ phiếu, chỉ số về thuế, đóng góp cho ngân sách, chỉ số về bán hàng và marketing, chỉ số nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức, chỉ số quản lý điều hành... Phương pháp đánh giá đảm bảo các yếu tố chính xác về định lượng kết hợp với các thông số định tính về quản trị doanh nghiệp, thực hiện phiếu khảo sát câu hỏi với doanh nghiệp.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng của chương trình là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nắm được tình hình "sức khỏe" của mình, đồng thời, giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả, là căn cứ quan trọng giúp VCCI tham mưu cho Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Quân cho biết, trong những năm tiếp theo, ngoài việc đánh giá năng lực quản trị, năng lực tài chính, chương trình Vietnam Best Companies sẽ mở rộng khảo sát và đánh giá các tiêu chí khác và tiến tới hỗ trợ các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp cũng như chính các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hoàng Anh