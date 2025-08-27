FPT đồng hành Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến

Nền tảng Khaothi.Online của tập đoàn FPT hỗ trợ cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức, thu hút hơn 120.000 lượt tham dự trên toàn quốc.

Hôm 21/8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp". Trong đó, cuộc thi trực tuyến được triển khai trên nền tảng công nghệ số về khảo thí, đồng hành bởi tập đoàn FPT đồng hành.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tại lễ trao giải. Ảnh: FPT

Theo ban tổ chức, cuộc thi này ghi nhận 120.102 lượt tham dự với tổng số 69.324 người tham gia. Trong đó, 75.420 lượt thi bằng smartphone và 44.682 lượt sử dụng thiết bị máy tính. Nền tảng giải pháp Khaothi.Online mang lại công nghệ hiện đại, với khả năng tổ chức thi linh hoạt trên nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại), truy cập mọi lúc mọi nơi. Các địa phương có lượt dự thi cao gồm TP HCM (32.240), Đồng Nai (11.860), Hà Nội (8.967), với đa dạng độ tuổi, trình độ và dân tộc.

Cuộc thi ghi dấu ấn với sự đa dạng về độ tuổi, trình độ, dân tộc. Tiêu biểu như thí sinh Phạm Thị Thu Thảo (22 tuổi, Đồng Tháp) đạt giải Nhất; Phạm Anh Tú (14 tuổi, THCS Vạn Linh, Lạng Sơn) là thí sinh dân tộc thiểu số trẻ nhất đạt giải và bà Bùi Thị Sao (80 tuổi, Điện Biên) là thí sinh cao tuổi nhất đạt kết quả tốt.

Số liệu báo cáo về cuộc thi được ghi nhận trên hệ thống nền tảng công nghệ. Ảnh: FPT

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh cuộc thi đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành, giúp cán bộ và người dân hiểu rõ hơn về lịch sử, vai trò, đóng góp của ngành, đồng thời đưa kiến thức pháp luật đến cộng đồng.

Đại diện tập đoàn FPT cho biết, hệ thống được triển khai trong 2 tháng với đội ngũ 6 kỹ thuật viên, đảm nhận toàn bộ quy trình từ tiếp nhận yêu cầu, thiết kế, tập huấn đến hỗ trợ tổ chức thi và tổng kết. Trong quá trình triển khai, đội ngũ cũng đối mặt nhiều thách thức, như giao diện cần thân thiện cho đa dạng thí sinh, đảm bảo tính chuyên môn, bảo mật, cập nhật việc sáp nhập, hỗ trợ hàng nghìn lượt truy cập di động, báo cáo theo thời gian thực...

"Nhờ đó, cuộc thi bảo đảm tính minh bạch, an toàn, hiệu quả, đồng thời tiết kiệm nhân lực và chi phí cho đơn vị tổ chức", đại diện tập đoàn FPT nói.

Thí sinh dự thi bằng máy tính. Ảnh: FPT

Phạm Thị Thu Thảo, thí sinh đạt giải Nhất cho rằng, cuộc thi ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức trực tuyến, hỗ trợ thí sinh tham gia bằng nhiều thiết bị. Thí sinh Phạm Anh Tú kỳ vọng cuộc thi này sẽ tiếp tục được tổ chức, thu hút nhiều người tham dự, nâng hiểu biết về ngành Tư pháp, vai trò của pháp luật trong đời sống và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Khaothi.Online là nền tảng do FPT phát triển, quản lý hoạt động thi và đánh giá, từ đăng ký, xếp lịch, xây dựng đề đến tổ chức, giám sát và phân tích kết quả. Giải pháp này giúp hiện đại hóa công tác quản lý thi, thể hiện cam kết của FPT về chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Thành công của cuộc thi khẳng định sự đồng hành của FPT với Bộ Tư pháp, Chính phủ trong chuyển đổi số. Trước đó, Bộ Tư pháp đã hợp tác FPT triển khai Hệ thống Biên lai điện tử trong thi hành án dân sự, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư pháp, hướng tới nền hành chính công khai, hiện đại và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Quang Anh