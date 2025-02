FPT đạt chứng nhận hàng đầu quốc tế về kiểm kê khí nhà kính

FPT đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 nhờ giải pháp công nghệ xanh "Made by FPT", góp phần vào chuỗi cung ứng xanh và mục tiêu Net Zero.

FPT vừa được BSI Assurance UK cấp chứng nhận ISO 14064-1:2018 trên toàn bộ phạm vi phát thải 1, 2 và 3 nhờ ứng dụng công nghệ tự động hóa kiểm kê phát thải. Cụ thể, đơn vị thành viên trong mảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của FPT đã tham gia đánh giá và được BSI Assurance UK, một trong những tổ chức tiêu chuẩn hóa và chứng nhận hàng đầu thế giới, trao chứng nhận ISO 14064-1:2018. Quá trình tham gia đánh giá chứng nhận diễn ra trong vòng 6 tháng, trên quy mô toàn quốc.

FPT đánh giá đây là cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của tập đoàn trong chiến lược phát triển bền vững, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và công nghệ của FPT để song hành cùng doanh nghiệp, tổ chức trên hành trình chuyển đổi xanh, tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero.

"Việc trở thành doanh nghiệp công nghệ đạt chứng chỉ ISO 14064-1:2018 khẳng định chiến lược và sự đầu tư nghiêm túc của cho chiến lược chuyển đổi xanh trong chính FPT, cũng như sẵn sàng đồng hành cùng các khách hàng, đối tác hướng tới tầm nhìn Net Zero của Việt Nam", ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết.

Chứng nhận ISO 14064-1:2018 giúp tập đoàn có được khung kiểm soát khí nhà kính tiêu chuẩn, tăng cường khả năng quản lý rủi ro, tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất hoạt động theo cam kết phát triển bền vững. Đối với đối tác và khách hàng, chứng nhận giúp FPT tích lũy tri thức và sự am hiểu, kết hợp với giải pháp công nghệ xanh "Made by FPT" để đáp ứng bài toán của doanh nghiệp trong chiến lược thực hành ESG, góp phần vào chuỗi cung ứng xanh và mục tiêu Net Zero. FPT cam kết sẵn sàng trở thành người đồng hành tin cậy, cùng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và triển khai chuyển đổi xanh cùng doanh nghiệp, từ đó nhân rộng hiệu quả trong việc kiểm kê khí nhà kính đạt chuẩn ISO 14064-1:2018 trên toàn cầu.

Tòa nhà FPT tại số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: FPT

Một trong những lợi thế của FPT là việc phát triển giải pháp tự động hóa kiểm kê khí nhà kính "Made by FPT - VertZéro", giúp đơn vị chủ động và tự động hóa toàn trình hoạt động kiểm kê phát thải mở rộng thay vì phải thực hiện thủ công và mở rộng trên 3 phạm vi, thay vì như nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào phạm vi một (phát thải trực tiếp từ hoạt động của công ty) và phạm vi hai (phát thải gián tiếp từ năng lượng tiêu thụ) nhằm bao quát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Giải pháp tự động hoá kiểm kê khí nhà kính VertZéro hiện cung cấp hơn 90.000 hệ số phát thải, hỗ trợ doanh nghiệp tại 190 quốc gia, giúp tối ưu hóa tới 80% quy trình báo cáo phát thải. Khi tiếp cận phạm vi 3 (phát thải từ chuỗi cung ứng), VertZéro đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa quá trình phân loại và bóc tách dữ liệu từ hàng triệu dòng giao dịch mỗi năm từ các nhóm hàng hóa, máy móc, vật tư, vận tải, công tác... Giải pháp ứng dụng công nghệ "Large Language Model" (mô hình ngôn ngữ Lớn), khai thác thông tin mô tả hàng hóa để xác định hệ số phát thải phù hợp, giúp quy trình phân loại của FPT được hoàn tất chỉ trong 3 ngày làm việc, với độ chính xác cao và tỷ lệ sai sót thấp.

Tại FPT, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không chỉ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mà còn tạo thêm sức mạnh để tập đoàn phát huy giá trị cốt lõi, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên liên quan, tiếp tục thực hiện sứ mệnh tập đoàn toàn cầu trường tồn và hạnh phúc. Doanh nghiệp cam kết giảm tác động phát thải khí nhà kính đạt Net Zero vào năm 2040 và có ảnh hưởng tích cực tới môi trường sống, làm việc và học tập của hơn một triệu người lao động đến năm 2035. Các cam kết được thể hiện qua 4 khía cạnh trọng yếu: quản trị xuất sắc, môi trường làm việc đẳng cấp, hoạt động môi trường và vì sự phát triển của cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả như: cổ phiếu công nghệ duy nhất được xếp trong danh mục 20 cổ phiếu thành phần chỉ số VNSI (chỉ số phát triển bền vững) do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đánh giá trong năm 2023, với tổng điểm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đạt 76%.

Cùng với đó, FPT đang tích cực đầu tư nghiên cứu và hợp tác cùng các chuyên gia, cố vấn đầu ngành để xây dựng chiến lược và triển khai chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Công ty đang tập trung phát triển giải pháp tự động hoá kiểm kê khí nhà kính VertZéro đảm bảo các quy chuẩn quốc tế. Năm 2024, FPT đã hợp tác với Tập đoàn Gỗ - Nội thất và Xây dựng Trần Đức triển khai kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi toàn doanh nghiệp, cùng Trần Đức tiên phong đạt được nhà máy NetZero tiên phong trong ngành.

Công ty Trần Đức hợp tác FPT triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro. Ảnh: FPT

ISO 14064-1:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp một khuôn khổ chi tiết cho việc định lượng, giám sát, báo cáo và xác minh lượng khí nhà kính phát thải và loại bỏ. Để đạt được chứng nhận này doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về kiểm kê và quản lý khí nhà kính. Cụ thể, các đơn vị cần xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong từng bước thu thập dữ liệu, giám sát và đánh giá lượng khí nhà kính phát thải. Quá trình triển khai cần áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu khoa học, đáng tin cậy và phù hợp với các quy định hiện hành theo từng ngành, quốc gia và vùng lãnh thổ.

Như Ý