FPT đạt ba giải thưởng tại AI4VN

Ứng dụng công nghệ, sở hữu các nền tảng AI "Make in Vietnam" giúp tập đoàn FPT đạt danh hiệu doanh nghiệp, giải pháp và cá nhân AI xuất sắc.

Cụ thể, Công ty TNHH FPT Smart Cloud được vinh danh Doanh nghiệp AI xuất sắc. Danh hiệu dành cho các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Nền tảng FPT AI Agents do Tập đoàn FPT phát triển vào Top 3 Giải pháp AI xuất sắc của năm thông qua kiến tạo các nền tảng AI "Make in Vietnam", phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo đánh giá nền tảng cho phép doanh nghiệp tạo ra các "nhân sự AI" với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không cần kỹ năng lập trình phức tạp.

AI Agents có thể đồng hành con người trong nhiều nghiệp vụ như chăm sóc khách hàng, telesales, đào tạo nhân sự, quản lý tri thức hay vận hành nội bộ. FPT cho biết nền tảng này đang xử lý trung bình hơn 17 triệu cuộc gọi mỗi tháng, giải quyết 98% yêu cầu khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng tới 20% doanh thu qua kênh telesales.

FPT trình diễn hệ sinh thái AI toàn diện tại sự kiện AI4VN 2025. Ảnh: FPT

Ngoài ra, ông Bùi Duy Quốc Nghị - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm GenAI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, cũng được vinh danh Top 5 Tài năng AI Việt Nam. Danh hiệu ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn.

Ông Nghị là Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Quản lý Singapore (SMU), với chuyên môn sâu về AI cho phần mềm. Đến nay, ông sở hữu hơn 40 công trình nghiên cứu công bố tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu như: NeurIPS, ICLR, ACL, ICSE, FSE, AAAI, SIGIR, EMNLP. Nhiều mô hình và hệ thống AI có tầm ảnh hưởng quốc tế khác cũng có sự tham gia của ông trong vai trò dẫn dắt.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, FPT mang đến gian hàng với chủ đề "Build your own AI" (Xây dựng AI cho riêng bạn), giới thiệu hai trụ cột công nghệ chiến lược: Hạ tầng siêu tính toán FPT AI Factory và nền tảng FPT AI Agents.

Hệ sinh thái ba lớp FPT AI Agents gồm hạ tầng, nền tảng và giải pháp, giúp doanh nghiệp, tổ chức rút ngắn thời gian phát triển, tối ưu chi phí, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia. FPT AI Factory là trung tâm siêu tính toán được vận hành bằng hàng nghìn chip xử lý NVIDIA H100/H200.

Hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản đều vào top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới với FPT AI Factory Việt Nam đứng thứ 38. Nền tảng này giúp các tổ chức, doanh nghiệp rút ngắn quá trình huấn luyện mô hình từ vài tuần xuống còn vài ngày, đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng ở quy mô quốc gia.

Ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT có bài tham luận tại sự kiện AI4VN. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, AI Factory còn tích hợp các công cụ như FPT AI Infrastructure (nền tảng GPU cloud), FPT AI Studio (công cụ huấn luyện và tinh chỉnh mô hình), FPT AI Inference (giải pháp tăng tốc triển khai mô hình), mang đến một "xưởng sản xuất AI" cho doanh nghiệp Việt. Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng và ứng dụng cũng là thế mạnh của hệ sinh thái này. Doanh nghiệp có thể vừa khai thác sức mạnh tính toán từ AI Factory để huấn luyện mô hình riêng, vừa triển khai ngay các ứng dụng AI Agents trong thực tiễn vận hành

Trong bài tham luận tại AI4VN 2025, ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh AI có thể mang lại giá trị kinh tế tương đương với một quốc gia siêu cường mới vào năm 2030. Khi ứng dụng thành công, mỗi 1 USD chi cho AI có thể đem lại 3,7 USD cho chính doanh nghiệp đó.

Theo ông Việt, thế giới AI đang phân cực mạnh vào hai trung tâm lớn là Mỹ và Trung Quốc. Hai nơi này đầu tư tập trung chủ yếu vào xây dựng mô hình và chi phí nghiên cứu, phát triển. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng, hiện xếp thứ 6/40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp bứt phá.

AI đồng thời đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm. "Nếu chúng ta khuếch đại được các nhóm công việc kết hợp giữa con người và AI thì sẽ tạo ra giá trị năng suất rất lớn", ông Việt nhận định. Ngoài ra, ông cũng dự báo trong tương lai gần, rất có thể mỗi công việc của chúng ta sẽ có một "đồng nghiệp số" đồng hành.

Với chiến lược "Build Your Own AI", FPT định vị là đối tác đồng hành doanh nghiệp Việt trên hành trình làm chủ trí tuệ nhân tạo, thông qua hệ sinh thái dịch vụ khép kín từ hạ tầng, nền tảng tới giải pháp AI. Đây cũng là cách tập đoàn hiện thực hóa khát vọng xây dựng một "Quốc gia AI" - nơi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu rộng trong kinh tế, giáo dục, y tế, quản lý công, đồng thời phát triển các giải pháp gần gũi, dễ tiếp cận cho từng người dân.

"Tham gia AI4VN 2025, FPT ngoài trình diễn hệ sinh thái công nghệ, mà còn khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua AI toàn cầu. Tập đoàn mong muốn trao quyền để mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người Việt có thể làm chủ công nghệ của riêng mình, qua đó khẳng định chủ quyền số và kiến tạo giá trị bằng chính trí tuệ Việt", đại diện FPT cho biết.

Đan Minh