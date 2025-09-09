FPT cùng LG tạo 'lớp học thông minh' cho 80 trường khó khăn

Chương trình "Nối tri thức - Vững tương lai" tặng 80 TV thông minh, lắp truyền hình, Internet tốc độ cao tại 80 điểm trường khó khăn, được FPT, LG triển khai từ 5/9.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tặng TV LG Smart AI 4K, hệ thống FPT Internet, truyền trình FPT cho 80 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở vùng sâu, vùng xa.

TV màn hình lớn, độ phân giải cao hỗ trợ chuyển những bài giảng trở nên sống động hơn. Trong khi đó, FPT Internet ứng dụng công nghệ Wi-FI 6, Wi-Fi 7 và XGS-PON cho phép tốc độ lên tới 10 Gbps, hỗ trợ kết nối 100 thiết bị cùng lúc. Giải pháp giúp học sinh, nhà trường truy cập tốt hơn, hỗ trợ các lớp học trực tuyến, kho tài liệu giáo dục quốc tế và các ứng dụng học tập.

FPT cùng LG trao tặng TV LG Smart AI 4K cùng hệ thống FPT Internet, truyền hình FPT Play cho trường Trường Tiểu học và THCS Triệu Long, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: FPT

Ngoài ra, kho nội dung giải trí - giáo dục từ Truyền hình FPT Play, giúp các em "học mà chơi, chơi mà học". Chương trình còn trao tặng thêm 180 phần quà balo, bút, vở cho học sinh nghèo, khó khăn tại địa phương.

Ngay trong tuần khai giảng, chương trình đã triển khai tại các điểm trường ở tỉnh Quảng Trị, Kiên Giang, Điện Biên. Ông Khương Cao Quyền, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, cho biết vui mừng khi nhận hỗ trợ thiết bị từ FPT và LG. Ông đánh giá đây là những trang thiết bị hữu ích, giúp giáo viên nâng cao hiệu quả truyền đạt, đồng thời tạo thêm hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. "Nhờ đó, các hoạt động dạy và học trở nên linh hoạt, hấp dẫn hơn, giúp các em dễ tiếp thu kiến thức hơn trong mỗi tiết học, đặc biệt là thông qua những hình ảnh trực quan và sinh động", ông Quyền đánh giá.

FPT cùng LG trao tặng TV LG Smart AI 4K cùng hệ thống FPT Internet, truyền hình FPT Play cho trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Tìa Dình, Điện Biên. Ảnh: FPT

Bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Truyền thông - Marketing FPT Telecom, Tập đoàn FPT, cho rằng đầu tư cho giáo dục nhằm hướng đến tương lai của đất nước. Việc trẻ tiếp cận tri thức hiện đại sẽ tạo diện mạo mới cho trường, lớp. Đây đồng thời cũng tạo dựng nền tảng cho nguồn lực số của đất nước.

"Chúng tôi mong muốn mang công nghệ song hành cùng tri thức, để dù ở miền núi xa xôi hay nơi thành thị, các em đều có quyền được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và đầy cảm hứng. Đây cũng chính là sứ mệnh FPT kiên định theo đuổi, dùng công nghệ để kiến tạo hạnh phúc, phát triển cộng đồng", đại diện đơn vị nói.

Đồng quan điểm, đại diện LG Electronics Việt Nam nhấn mạnh những chiếc TV AI thông minh từ LG trở thành "bạn đồng hành" cùng các em khơi dậy niềm đam mê học tập và chinh phục kiến thức. "Món quà hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đó cũng chính là tôn chỉ Life’s Good mà LG đang nỗ lực theo đuổi", vị đại diện nói.

Học sinh theo dõi chương trình hoạt hình vào giờ ra chơi. Ảnh: FPT

Hai bên cho biết thời gian tới sẽ duy trì chương trình ở nhiều tỉnh thành, đóng góp vào lợi ích cộng đồng. Chương trình cũng góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội, tầm nhìn nhân văn của hai doanh nghiệp công nghệ.

Hoài Phương