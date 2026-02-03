FPT cùng Điện Biên phát triển giáo dục và chuyển đổi số

Điện BiênTập đoàn FPT đề xuất đầu tư Tổ hợp giáo dục và đồng hành cùng tỉnh triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn FPT đề xuất sẽ phát triển Tổ hợp giáo dục FPT bao gồm: giảng đường, ký túc xá, nhà đa năng - dịch vụ, sân thể thao và hạ tầng phụ trợ. Đơn vị có khả năng tiếp nhận hơn 6.000 học sinh, sinh viên, đào tạo từ tiểu học, trung học, cao đẳng nghề đến đại học. FPT kỳ vọng tổ hợp giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Điện Biên tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Điện Biên cho biết, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp mang tính đột phá để địa phương phát triển nhanh và bền vững. Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn FPT trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án Tổ hợp Giáo dục FPT theo mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành.

Đến nay, hai bên đã thống nhất địa điểm đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đúng tiến độ. Ông kỳ vọng dự án Tổ hợp Giáo dục sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy giáo dục số và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND Điện Biên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Tại đây, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng chia sẻ đơn vị xác định "làm những việc doanh nghiệp khác chưa làm", đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. FPT mong muốn sớm bắt tay triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Theo ông, tập đoàn xác định Điện Biên là cái nôi đào tạo nhân lực địa phương, thu hút từ nhiều tỉnh, thành khác tới học tập, qua đó, hình thành nguồn nhân lực mới cho khu vực. FPT tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên môn sâu, ưu tiên bốn lĩnh vực công nghệ mới gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái và một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác.

Tổng giám đốc FPT nhận định thêm, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kinh tế tri thức đóng vai trò then chốt. Việc đào tạo cần lộ trình bài bản, xuyên suốt từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, FPT cam kết cùng tỉnh trong xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút nhà khoa học, hình thành nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ, hướng tới tham gia danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc là đối tác trọng điểm. Thời gian tới, tập đoàn dự kiến mời đoàn doanh nghiệp Nhật Bản khoảng 20 đơn vị đến Điện Biên khảo sát cơ hội hợp tác.

Song song, đơn vị đề xuất đồng hành cùng tỉnh xây dựng và triển khai chiến lược và lộ trình chuyển đổi số tầm nhìn đến năm 2030, dựa trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Mục tiêu là giúp Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững; tâm du lịch của vùng, phát triển khá trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Tập đoàn FPT làm việc vào ngày 2/2. Ảnh: FPT

Trong quá trình đồng hành chuyển đổi số cùng Điện Biên, FPT xác định lộ trình được chia thành ba giai đoạn: xây dựng nền tảng và nâng cao nhận thức, tăng tốc và tối ưu hóa và phát triển và đổi mới sáng tạo. Đơn vị sẽ phát triển hạ tầng dữ liệu và điều hành thông minh, số hóa di sản lịch sử, ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong nông - lâm nghiệp, ứng dụng các giải pháp y tế số, phân tích dữ liệu trong quản lý giao thông, dịch vụ công, giáo dục, môi trường - vận hành đô thị...

Riêng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, FPT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ máy bay không người lái phục vụ vận chuyển hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời, nghiên cứu các nguồn lực, vật liệu để phát triển sản phẩm liên quan.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, đối với chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu, lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh yêu cầu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời, đơn vị cam kết với vai trò doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ sẽ tư vấn cho Điện Biên phương án triển khai các hệ thống thông tin, dữ liệu bảo đảm nhanh, chính xác, hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp quy định pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Lương - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên khẳng định, Điện Biên đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực, đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa. Ông cũng đề nghị xây dựng một kế hoạch tổng thể, có chiều sâu, mang tính xuyên suốt trong triển khai hợp tác, đồng thời, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Văn phòng UBND... phối hợp với Tập đoàn FPT trong quá trình triển khai hợp tác.

Ông Lê Văn Lương - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên phát biểu. Ảnh: FPT

FPT là tập đoàn công nghệ toàn cầu, kiên định chiến lược làm chủ công nghệ lõi. Đơn vị cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trên cả nước trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. FPT định hướng đẩy mạnh hợp tác chiến lược, triển khai các nền tảng số, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp - địa phương.

Bên cạnh đó, tập đoàn muốn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả điều hành và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho từng địa phương, qua đó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhật Lệ