FPT cung cấp Internet 10 Gbps qua giải pháp SpeedX

FPT cung cấp tốc độ Internet tối đa 10 Gbps khi khách hàng sử dụng giải pháp SpeedX, tích hợp công nghệ truyền dẫn không dây XGS-PON và Wi-Fi 7, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị.

Giải pháp được giới thiệu trong sự kiện ngày 22/8. Theo đơn vị, với XGS-PON (X-Gigabit-capable Passive Optical Network), tốc độ tải xuống và tải lên được nâng lên ngang bằng, vượt nhiều lần so với chuẩn GPON hiện nay. Kết hợp Wi-Fi 7 hỗ trợ ba băng tần (2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz), SpeedX có khả năng phục vụ gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc. Hệ thống hướng đến nhu cầu học tập, làm việc từ xa, chơi game, xem video 8K, sử dụng điện toán đám mây và vận hành hàng loạt thiết bị nhà thông minh.

Sự kiện giới thiệu giải pháp SpeedX. Ảnh: FPT

Doanh nghiệp cho biết điểm khác biệt của công nghệ này là tốc độ đối xứng ở cả chiều tải lên và tải xuống đều đạt tới tốc độ 10 Gbps. Giải pháp tối ưu cho người sáng tạo nội dung, streamer, thiết kế đồ họa hoặc chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Wi-Fi 7 cũng được đánh giá cải thiện độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, bảo đảm tín hiệu ổn định trong nhiều không gian.

FPT khẳng định băng thông 10 Gbps loại bỏ hoàn toàn tình trạng ảnh hưởng đường truyền khi nhiều người sử dụng cùng lúc. Các game nặng có thể tải trong vài phút. Phim điện ảnh chuẩn 8K tải xuống trong vài giây. "Khi lắp đặt Wi-Fi 7, việc tải lên các vide, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên Cloud,, hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc", đại diện đơn vị nói.

Để triển khai, FPT đã đầu tư vào hạ tầng mạng lõi và thiết bị đầu cuối. Theo so sánh, XGS-PON đạt 10 Gbps trong khi chuẩn GPON phổ biến hiện nay bị giới hạn ở mức 2,5 Gbps tải xuống và 1,25 Gbps tải lên. Công nghệ Wi-Fi 7 cũng có tốc độ gấp 10 lần so với thế hệ trước và gấp 4 lần khả năng chịu tải. Khi đăng ký giải pháp, doanh nghiệp sẽ cung cấp cho người dùng modern có thể đáp ứng tốc độ truyền tải. Tuy nhiên, thiết bị sử dụng (điện thoại, máy tính) cũng cần đáp ứng yếu tố kỹ thuật, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPTcho biết việc ra mắt SpeedX nằm trong chiến lược đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới hạ tầng băng rộng tốc độ gigabit, an toàn và ổn định. "FPT định nghĩa lại tiêu chuẩn mới về tốc độ Internet tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm thực tế internet tốc độ 10Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam", ông Việt Anh nói.

Ngoài SpeedX, tại sự kiện, FPT Play giới thiệu FangTV, nền tảng livestream dành cho lĩnh vực game và eSports. Đây là một trong những mạng xã hội đầu tiên trong nước được cấp phép theo Nghị định 147. FangTV ứng dụng công nghệ Cloud và MultiCDN để tối ưu truyền tải, tích hợp tính năng tương tác trực tiếp và cơ chế kiểm duyệt nội dung bằng AI.

Hệ thống dữ liệu của ứng dụng được đặt tại Trung tâm Dữ liệu FPT đạt chuẩn Tier III quốc tế, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo mật và tính liên tục trong vận hành. Công nghệ Adaptive Bitrate cho phép nội dung hiển thị thích ứng theo băng thông mạng của từng người dùng, mang lại trải nghiệm ổn định ngay cả trong điều kiện kết nối hạn chế.

Theo FPT, trong lộ trình phát triển, nền tảng sẽ nâng cấp các tính năng gợi ý nội dung cá nhân hóa bằng AI, đề xuất livestream theo sở thích, highlight các khoảnh khắc và cung cấp các công cụ quản lý phiên livestream chuyên nghiệp. Các chức năng tạo hiệu ứng hình ảnh, giọng nói dành cho Streamer sẽ được bổ sung. Bên cạnh đó, hệ thống Donate, Loyalty và Gamification sẽ được phát triển nhằm tăng cường sự gắn kết giữa người sáng tạo và cộng đồng người hâm mộ.

Reviewer Duy Thẩm trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: FPT

FangTV cũng định hướng mở rộng nội dung độc quyền, chuyên biệt trong lĩnh vực eSports, đồng thời kết hợp với hệ sinh thái thể thao - giải trí từ FPT Play, nhằm tạo nên nền tảng giải trí đa chiều.

Nói về sản phẩm mới, ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết FangTV là một phần trong chiến lược dài hạn của đơn vị. Nền tảng hướng đến ba trụ cột chính: làm chủ công nghệ, phát triển nội dung eSports có định hướng giáo dục và xây dựng hệ sinh thái số tích hợp. "Chúng tôi kỳ vọng FangTV sẽ trở thành nền tảng livestream eSports hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử trong nước", ông Tuấn nói.

Ông Kim Cang, Giám đốc Dự án eSports FPT Play, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Trong hơn 28 năm hoạt động, FPT đã triển khai nhiều công nghệ mới trong viễn thông, từ internet băng rộng, phủ sóng cáp quang toàn quốc, đến nay phổ cập kết nối 10 Gbps. Doanh nghiệp cho biết sự kiện ra mắt SpeedX là bước tiếp theo trong kế hoạch đầu tư dài hạn vào hạ tầng số tại Việt Nam.

Hoài Phương