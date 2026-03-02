FPT có tân giám đốc công nghệ 8X

Tiến sĩ AI Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1989, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công nghệ (CTO) tập đoàn FPT, từ ngày 1/3.

Ông Nguyễn Xuân Phong cũng là Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) của FPT Software. Ông sẽ thay thế vị trí CTO của ông Vũ Anh Tú, trong khi ông Tú chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành FPT UAV.

Ở vị trí mới, ông Phong chịu trách nhiệm định hướng và kiến trúc hệ sinh thái công nghệ của FPT xoay quanh sự dịch chuyển của AI. Ông sẽ tham gia xây dựng lực lượng nghiên cứu AI và các công nghệ nền tảng, phát triển các mảng công nghệ chiến lược, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Nguyễn Xuân Phong là tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và có bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Ông nằm trong Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) ở tuổi 24. Năm 2024, ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research.

Trong vai trò Giám đốc AI, ông tham gia xây dựng chiến lược AI tại FPT Software, đưa các giải pháp trí tuệ nhân tạo của doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Ông cũng tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức AI như Nvidia, Mila, Landing AI, AI Fund và Aitomatic, đồng thời kết nối kỹ sư FPT làm việc với các chuyên gia AI quốc tế.

Ông cũng đóng vai trò trong việc đưa FPT trở thành thành viên sáng lập Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng. Dưới sự phụ trách chuyên môn của ông, FPT được cấp 5 bằng sáng chế AI quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực như AI cho phát triển phần mềm, thị giác máy tính 3D Point-cloud và AI phân tích âm thanh trong vận hành công nghiệp. FPT cũng được IDC xếp hạng Top 50 AI Lab hàng đầu thế giới trong một đánh giá chuyên sâu.

Các giải pháp AI do ông và cộng sự phát triển được triển khai cho khách hàng tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Trong đó, sản phẩm IvyChat được IDC xếp hạng Leader trong báo cáo IDC Marketscape 2025 dành cho phần mềm AI giao tiếp khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tân Giám đốc công nghệ FPT Nguyễn Xuân Phong. Ảnh: FPT

Với quyết định này, FPT có lãnh đạo thuộc thế hệ 8X đảm nhiệm vai trò cao nhất về công nghệ trong tập đoàn. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh công ty đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, thiết bị bay không người lái (UAV), lượng tử, công nghệ đường sắt, an ninh mạng.

Trọng Đạt