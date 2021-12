'FPT Cloud sẽ là nền tảng công nghệ cốt lõi cho doanh nghiệp'

15h19 'Cần dịch chuyển sang nền tảng của sáng tạo'

"Với người làm công nghệ cũng cần phải thay đổi trong giai đoạn bình thường mới", Giám đốc Hạ tầng, FPT Smart Cloud nói.

"Khi nói về ngành IT, về công nghệ, mọi người thường nghĩ rằng chúng ta phải xây dựng những data centre, xây dựng những ứng dụng và chúng ta cung cấp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì thời đại thay đổi, mô hình kinh doanh cũng thay đổi. Như chúng tôi đã nói, mô hình Future as a service, mô hình dịch vụ đã lên ngôi, các big Enterprise như Sale Force đã tạo ra các hệ thống CRM tốt nhất trên thị trường, hoặc như Vmware đã tạo ra các hệ thống hạ tầng thông tin tốt nhất thế giới thì IT Management cũng đang dịch chuyển từ xây dựng, vận hành, từ mô hình truyền thống sang nền tảng của sự sáng tạo", ông nêu.

Theo đó, chuyển dịch ở đây là mua các giải pháp từ các vendor lớn trên thế giới, vận hành các giải pháp, phải làm sao để phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh lớn nhất của doanh nghiệp, phục vụ cho tương lai. Người IT sẽ là người xây dựng, đào tạo, tạo nên những nền tảng chuyển đổi số, văn hóa chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tạo ra được những giá trị tốt nhất, hệ thống tốt nhất cung cấp cho doanh nghiệp.

Ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc Hạ tầng, FPT Smart Cloud. Ảnh chụp màn hình

Lấy ví dụ từ FPT Cloud, ông Tâm cho biết, đơn vị này đã chuẩn bị gì cho quá trình chuyển đối số của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, xây dựng và cung cấp được các dịch vụ phổ biến trên nền tảng Cloud như Public, Private hay Hybrid Cloud và một dải sản phẩm dịch vụ phong phú, rộng rãi trên nềng tảng điện toán đám mây.

Hiện FPT Cloud có hơn 50 dịch vụ từ các nền tảng IaaS cơ bản như Compute, Storage, Network đến các dịch vụ ở tầng cao hơn PaaS, bắt kịp xu thế của thế giới như Kubernetes và Database as a Services.

Một đặc điểm nổi bật của FPT Cloud là tích hợp các dải sản phẩm của FPT.AI và các hệ sinh thái sản phẩm của CTTV và đối tác được tích hợp một cách thông suốt trên nền tảng FPT Cloud, giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình để gia tăng hiệu suất kinh doanh và bứt phá trong bình thường mới.

