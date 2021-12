FPT Cloud ra mắt 10 dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

10 dịch vụ chia thành ba nhóm sản phẩm hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Chuyển đổi số là bài toán tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay. Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai và phát triển ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây là lời giải cho bài toán này. Bên cạnh dịch vụ hạ tầng (IaaS), nền tảng Platform as a Service (PaaS) cũng đang tăng trưởng nhanh bởi tính ưu việt trong việc phát triển các ứng dụng mới. Với việc sử dụng PaaS, các nhà phát triển giảm bớt gánh nặng trong cung cấp cơ sở hạ tầng cho ứng dụng, bản quyền cho hệ điều hành, hay các công cụ phát triển, đồng thời, tập trung vào phần cốt lõi của ứng dụng.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc trong quá trình chuyển đổi số, FPT Cloud - nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới của FPT, ra mắt 10 dịch vụ Platform as a Service, chia thành ba nhóm sản phẩm gồm FPT Kubernetes Engine, FPT Database Services và FPT AI as a Service.

Trong đó, FPT Kubernetes Engine cung cấp dịch vụ tự động hoá việc quản lý, mở rộng và triển khai ứng dụng dưới dạng container. Nhờ đó, khách hàng có môi trường để phát triển, triển khai và vận hành ứng dụng trên Cloud.

FPT Database Services gồm 4 dịch vụ nhỏ là In-Memory có Redis; CSDL quan hệ có mySQL và PostgreSQL; CSDL noSQL có MongoDB. Nhóm này triển khai quy trình tự động giúp khách hàng thuận tiện hơn khi triển khai, giám sát, sao lưu, khôi phục, mở rộng và bảo mật cơ sở dữ liệu.

FPT AI as a Services mang đến 5 dịch vụ trí tuệ nhân tạo với những giải pháp AI "one-stop" cho chuyển đối số toàn diện. Dịch vụ được phát triển và đóng gói dưới dạng lập trình ứng dụng (API) để nhanh chóng sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp giọng nói, nhận dạng giọng nói, phát hiện thực thể sống, trích xuất dữ liệu từ hình ảnh...

Ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud cho biết, chiến lược của FPT Cloud là phát triển nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới, ứng dụng những công nghệ chuẩn quốc tế cùng hệ thống Data Center hiện đại nhằm mang lại giải pháp công nghệ ưu việt cho doanh nghiệp.

"Việc ra mắt bộ 10 dịch vụ nền tảng tầng Platform as a Service, FPT Cloud hứa hẹn giúp các nhà phát triển tăng tốc trong quá trình xây dựng những giải pháp tùy chỉnh với sự trợ giúp đắc lực của các công cụ tiên tiến", ông Lê Hồng Việt khẳng định tại sự kiện công nghệ FPT Techday 2021.

Nhân viên FPT Cloud trao đổi thông tin về phát triển ứng dụng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp. Ảnh: FPT Cloud

Bộ sản phẩm nền tảng Platform as a Service được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới, vận hành trong trung tâm dữ liệu Uptime Tier III với kết nối liền mạch và kiến trúc tiên tiến. Mô hình bảo mật đa lớp tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 27001, 27017 giúp tăng tốc độ phát triển và thử nghiệm ứng dụng, nhanh chóng triển khai, an toàn.

Doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm của FPT Cloud không chỉ sở hữu dịch vụ tiên tiến mà còn có thể tận dụng hệ sinh thái điện toán đám mây từ FPT và đối tác như VMware, Redhat, Veeam Backup & Replication, Security Checkpoint...

Nhân dịp ra mắt, FPT Cloud triển khai chương trình "Trải nghiệm trọn bộ tính năng dịch vụ FPT Container Services và FPT Database Services". Theo đó, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mại được miễn phí chi phí quản lý cho một Cluster trong 3 tháng. Người dùng cũng được miễn phí chi phí dịch vụ lưu trữ FPT Storage Services trong một tháng; miễn phí tài nguyên dịch vụ Cloud server FPT Elastic Compute (CPU, RAM) trong một tháng; từ tháng thứ 2 tính theo hình thức Pay as you go. Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

Với việc trình làng bộ dịch vụ nền tảng thuộc tầng Platform as a Service, FPT Cloud kỳ vọng giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng, đồng nhất công nghệ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng tốc chuyển đổi số.

Tuệ Minh