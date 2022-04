FPT Cloud đạt Top 10 Sao Khuê 2022

Nền tảng Điện toán đám mây FPT Cloud, sản phẩm chiến lược của FPT Smart Cloud (công ty thành viên tập đoàn FPT) đạt Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2022.

Là nền tảng chuyển đổi số xuất sắc nhất tại giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (VINASA) tổ chức, FPT Cloud đã thể hiện sự vượt trội ở các tiêu chí: doanh thu cao và tăng trưởng tốt; công nghệ vượt trội, sáng tạo đột phá; có tác động xã hội lớn, hiệu quả trên diện rộng, giải quyết bài toán bức thiết của xã hội...

Ông Phan Hồng Tâm – Đại diện FPT Smart Cloud (giữa) nhận giải thưởng Top 10 Sao Khuê cho nền tảng FPT Cloud tại Hà Nội hôm 23/4. Ảnh: FPT

Nền tảng điện toán đám mây FPT được hội đồng chuyên môn đánh giá cao bởi những lợi ích thực tiễn mang lại cho doanh nghiệp như: hiện đại hoá hạ tầng công nghệ và ứng dụng; vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật về an toàn dữ liệu. Sở hữu nhiều chứng chỉ an toàn thông tin như PCIDSS, ISO 27001, ISO 27017, FPT Cloud đảm bảo các tiêu chí về thiết kế hệ thống chuẩn quốc tế đáp ứng SLA 99,99% và an toàn thông tin. Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu, FPT Cloud góp phần tăng tốc quá trình chuyển đổi số.

Hiện tại, FPT Cloud được hơn 1.000 doanh nghiệp tại nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính, bán lẻ, thương mại điện tử, giáo dục... tin tưởng lựa chọn. FPT Cloud cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho 90 công ty của Tập đoàn Đất Xanh, cung cấp hệ thống ERP trên Cloud cho Tập đoàn GreenFeed, chuỗi 400 nhà thuốc Long Châu, hệ thống dữ liệu cho tổ chức phi chính phủ WorldBank... Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa quy trình, nâng cao tính linh hoạt và tối ưu chi phí.

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc khối Công nghệ Cloud của công ty FPT Smart Cloud khẳng định: "FPT Cloud là nền tảng cho sự sáng tạo đột phá của mọi doanh nghiệp Việt. Việc đạt được Top 10 Sao Khuê, Giải thưởng đặc biệt danh giá của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ FPT Cloud, khẳng định vị thế của nền tảng Cloud Việt, được xây dựng hướng tới doanh nghiệp Việt, dựa trên sự thấu hiểu môi trường kinh doanh đặc thù, ứng dụng những công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo thông minh để tạo ra sự khác biệt cho các doanh nghiệp Việt".

Khi chọn FPT Cloud, doanh nghiệp không chỉ sở hữu hơn 50 dịch vụ điện toán đám mây từ dịch vụ Hạ tầng (IaaS) tới Nền tảng Platform as a Service (PaaS) mà còn có thể tận dụng được hệ sinh thái đa dạng ứng dụng (SaaS) từ FPT và đối tác như VMware, Redhat, Veeam, Security Checkpoint... cũng như sự hỗ trợ 24/7/365 để đáp ứng mọi nhu cầu đặc thù trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh dịch vụ Hạ tầng đã trở nên phổ biến, tầng dịch vụ Nền tảng của FPT Cloud giúp các nhà phát triển loại bỏ nỗi lo về việc cung cấp cơ sở hạ tầng cho ứng dụng, bản quyền cho hệ điều hành, hay các công cụ phát triển, nhờ đó có thể tập trung vào phần cốt lõi của ứng dụng để tăng tốc quá trình hoàn thiện ứng dụng với chất lượng cao.

Đáng nói hơn, những ứng dụng tiên tiến trong hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT như Trợ lý ảo AI, Định danh khách hàng trực tuyến eKYC, Hợp đồng điện tử, Chữ kí số... cùng bộ giải pháp đến từ các đối tác toàn cầu được tích hợp sẵn trên một nền tảng quản trị đồng nhất FPT Cloud Portal, sẵn sàng để triển khai giúp doanh nghiệp bứt tốc trong hành trình dịch chuyển thông minh cùng công nghệ.

Về định hướng phát triển trong tương lai, FPT Cloud được xác định là nền tảng đưa mọi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp công nghệ, tăng tốc đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động, trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời đại số.

Ngoài FPT Cloud đạt Top 10, Tập đoàn FPT còn có 10 nền tảng, giải pháp đạt danh hiệu Sao Khuê năm 2022. Những nền tảng, giải pháp này nằm trong hệ sinh thái công nghệ Made by FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tận dụng tối đa nguồn lực để vượt qua các thách thức.

Diệp Chi