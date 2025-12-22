FPT cất nóc loạt trường phổ thông liên cấp tại Nghệ An, Tây Ninh

Tập đoàn FPT cất nóc hai dự án trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh (Nghệ An) và FPT Long An (Tây Ninh) mang thiết kế kiến trúc xanh, ngày 21-22/12.

Ngày 21/12, FPT cất nóc công trình trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh nằm tại Khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Cơ sở được xây dựng trên diện tích hơn 27.000 m2 với tổng diện tích sàn 19.000 m2, dự kiến đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT.

Lễ cất nóc dự án trường phổ thông liên cấp FPT Vinh. Ảnh: FPT

Về mặt kiến trúc, ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thiên nhiên và không gian học tập, nhằm tạo ra một môi trường đào tạo hiện đại, năng động và sáng tạo, mang tinh thần FPT. Bố cục tổng thể của công trình theo dạng hợp khối, với khối giảng đường đặt tại vị trí trung tâm.

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh "ma trận", biểu tượng quen thuộc trong toán học và gắn liền với môi trường học tập của học sinh, giáo viên. Các khối hình lớn nhỏ đan xen được xây dựng nhằm hướng tới tạo nên nhịp điệu sinh động, cùng các đường vát xéo biểu trưng cho khát vọng vươn lên và tinh thần đổi mới trong giáo dục FPT.

Phối cảnh công trình trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh. Ảnh: FPT

Ngày 22/12, FPT cất nóc công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Long An (FPT School Long An) tại Đại đô thị T&T City Millennia, xã Cần Giuộc, Tây Ninh. Đây là điểm trường thứ 4 của FPT Schools tại khu vực miền Nam, sau Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ (Cần Thơ).

Nghi lễ cắt băng khánh thành tên cơ sở tại trường Phổ thông liên cấp FPT Long An. Ảnh: FPT

FPT School Long An được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.000 m2, quy mô đào tạo 2.500 học sinh. Trường được quy hoạch hiện đại với hai tòa nhà giảng đường 5 tầng, khu nhà dịch vụ đa năng và các hạng mục phụ trợ, trang bị đầy đủ các tiện ích.

Công trình trường Phổ thông liên FPT Long An gồm cấp bậc tiểu học, THCS và THPT. Ảnh: FPT

Vị trí chiến lược của trường tại khu vực Long Hậu, cách TP HCM chỉ 15 km, Long An có thể thu hút học sinh địa phương và các gia đình từ TP HCM, các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, cho biết mục tiêu của hệ thống trường Phổ thông liên cấp FPT (FPT Schools) là đưa giáo dục chất lượng cao, tử tế với mức chi phí hợp lý phục vụ đông đảo người học trên cả nước, đồng thời, khẳng định vị thế qua các dịch vụ bán trú, nội trú chất lượng cao, ứng dụng công nghệ.

"Mỗi điểm trường mới được dựng lên không chỉ là một dấu mốc phát triển của hệ thống giáo dục FPT, mà còn là niềm tự hào khi FPT đang tạo ra những giá trị xã hội bền vững và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế tri thức tại các địa phương", ông nói.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Hai sự kiện cất nóc cũng thể hiện cam kết của FPT trong việc mở rộng quy mô giáo dục phổ thông, kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc. Điều này giúp đơn vị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức tại các địa phương trọng điểm, thực thi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

FPT xác định nguồn lực con người là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn, động lực then chốt giúp Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ. Do đó, đơn vị đầu tư mạnh mẽ và sâu rộng vào giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục phổ thông. Sự kiện cất nóc hai công trình trong hai ngày liên tiếp góp phần rút ngắn thời gian đưa các cơ sở giáo dục chất lượng cao vào hoạt động.

Sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, hai trường Phổ thông Liên cấp FPT Vinh và FPT Long An dự kiến đón những học sinh đầu tiên từ năm học 2026-2027. Tại đây, bên cạnh học về công nghệ, các em được học với khung chương trình và các hoạt động trải nghiệm phong phú nhằm tăng cường năng lực tiếng Anh, phát triển cá nhân toàn diện. Mỗi năm, học sinh toàn hệ thống giành được hàng chục nghìn giải thưởng trong các cuộc thi từ học thuật, STEM và nghệ thuật, thể thao, năng khiếu chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, FPT Schools định hướng tiếp tục phát huy các thế mạnh như hệ thống nội trú, bán trú chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình lớp học đảo ngược, qua đó, đổi mới căn bản cách dạy, học. Song song, trước chủ trương của Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, hệ thống đặt mục tiêu từng bước chuyển tiếng Anh từ một môn học thành công cụ học tập cho học sinh. Đồng thời, các thế mạnh về trải nghiệm, STEM và công nghệ sẽ được đầu tư và nâng cao hơn.

Trước đó, ngày 19/12, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công hai công trình công nghệ trọng điểm, gồm Dự án hạ tầng số chiến lược Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu (Quảng Ninh) và Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI (Gia Lai). Qua đó, đơn vị khẳng định cam kết đầu tư dài hạn trong xây dựng hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Nhật Lệ