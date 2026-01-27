FPT cất nóc công trình trường phổ thông liên cấp tại Cần Thơ

Cần ThơTập đoàn FPT cất nóc trường Phổ thông liên cấp FPT Sóc Trăng tại Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, cơ sở thứ ba tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lễ cất nóc công trình này là một trong những sự kiện thể hiện cam kết chiến lược và quyết tâm đồng hành của FPT với địa phương nhằm phát triển hệ sinh thái giáo dục toàn diện phục vụ đông đảo người học. Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ tập trung tăng tốc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời, coi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hướng đi then chốt. Đồng thời, địa phương thúc đẩy giáo dục đào tạo gắn với ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng quan trọng, góp phần triển khai tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại địa phương.

Nghi thức cất nóc trường Phổ thông liên cấp FPT Sóc Trăng (FPT School Sóc Trăng). Ảnh: FPT

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, cho biết sự kiện cất nóc là cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai công trình, khẳng định cam kết đầu tư hướng tới các mục tiêu lâu dài. Mục tiêu của hệ thống là đưa giáo dục chất lượng cao, tử tế với mức chi phí hợp lý phục vụ đông đảo người học trên cả nước để hệ thống giáo dục phổ thông của FPT (FPT Schools) trở thành lựa chọn tin cậy của các bậc phụ huynh.

"Mỗi điểm trường mới được dựng lên không chỉ là một dấu mốc phát triển của hệ thống giáo dục FPT, mà còn là niềm tự hào khi FPT đang tạo ra những giá trị xã hội bền vững và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế tri thức tại các địa phương", ông nói thêm.

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Công trình FPT School Sóc Trăng được xây dựng trên diện tích đất gần 15.700 m2, gồm các khối nhà cao tối đa bốn tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.800 m2. Đơn vị thiết kế theo định hướng "ngôi trường trong khu vườn" với sân trung tâm kết nối các khối chức năng, tạo không gian học tập mở, khuyến khích tương tác, trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài lớp học.

Các khối lớp học bố trí theo hình chữ U bao quanh sân trung tâm, bảo đảm sự thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng tính kết nối giữa các không gian học tập - sinh hoạt. FPT School Sóc Trăng hướng tới xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nơi học sinh có thể học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, nhân cách.

Theo kế hoạch, sau lễ cất nóc, FPT School Sóc Trăng sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện tiếp theo. Trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 2.160 học sinh ở các cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Sóc Trăng và khu vực lân cận.

Phối cảnh trường Phổ thông liên cấp FPT Sóc Trăng. Ảnh: FPT

Bên cạnh việc mở rộng cơ sở giáo dục, Tập đoàn FPT thực thi nhiều bước đi chiến lược khác nhằm làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì mục tiêu chủ quyền công nghệ quốc gia. Trong thời gian tới, FPT Schools sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đổi mới căn bản phương pháp dạy và học từ bậc tiểu học, chuẩn bị cho học sinh năng lực thích ứng và kỹ năng số.

FPT Schools cũng đặt mục tiêu từng bước chuyển tiếng Anh từ một môn học thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đầu tư và nâng cao các thế mạnh về đào tạo STEM, Robotics, đa dạng trải nghiệm và hoạt động phát triển cá nhân.

Nhật Lệ