FPT Camera triển khai chương trình "Mua một được ba" từ ngày 9 đến 31/12 nhằm đáp ứng nhu cầu lắp đặt camera an ninh tăng cao dịp cuối năm.

Theo thống kê của đơn vị, cuối năm là thời điểm cao điểm cho nhu cầu mua sắm thiết bị giám sát thông minh bởi tình hình an ninh trật tự, an toàn khu vực. Chị Phương Anh (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, chị có hai con nhỏ theo học trường quốc tế nên vừa được cho nghỉ đông theo lịch. Sắp tới, các kỳ nghỉ Tết dương lịch, Nguyên đán, tuy có thuê người giúp việc nhưng vẫn cần quan sát các con ở nhà thế nào.

Anh Thế Quang (29 tuổi, TP HCM) cũng lắp camera giám sát để đảm bảo an toàn cho các thành viên và bảo vệ tài sản, kịp thời cảnh báo khi có người lạ xâm nhập.

Theo đó, FPT Camera triển khai nhiều ưu đãi nhằm đảm bảo an ninh, tiết kiệm chi phí dịp cuối năm cho người tiêu dùng. Khi mua một thiết bị FPT Camera, khách hàng sẽ nhận một voucher giảm giá 200.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ các dòng camera an ninh của FPT ngay khi mua hàng.

Khách hàng còn được giảm 40% khi mua gói lưu trữ Đám mây (Cloud) 3 ngày trong 6 tháng. Đồng thời, FPT miễn phí lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật trên toàn quốc với đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng phục vụ 24/7.

Khách hàng có thể theo dõi thiết bị, ưu đãi trên ứng dụng HiFPT. Ảnh: FPT Camera

"Lắp đặt camera an ninh giúp chúng ta an tâm hơn trong việc quan sát và bảo vệ gia đình ngay cả khi không có mặt tại nhà. Đây còn là một trong những giải pháp tối ưu, đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực và tránh rủi ro trong dịp Tết sắp tới", đại diện FPT Camera chia sẻ.

FPT Camera là thương hiệu cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT với hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam. Toàn bộ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ triển khai, bảo trì đều do đơn vị phát triển và cung cấp.

Các dòng sản phẩm camera của FPT với độ phân giải tới 3MP cho hình ảnh chân thực sắc nét, góc quan sát tới 107 độ, đảm bảo bao quát hầu hết không gian. Với các dòng camera mới, góc quan sát còn có thể linh hoạt từ -10 đến 55 độ theo chiều dọc và từ 0 - 355 độ theo chiều ngang, giúp hạn chế góc khuất.

Dòng camera ngoài trời mới nhất có đèn rọi Floodlight và còi hú nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho gia đình, doanh nghiệp. Sở hữu chuẩn kháng nước, bụi IP67, FPT Camera có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt như nắng, mưa hay gió bão.

Dòng FPT Camera IQ3S với đèn rọi, hòi hú giúp tăng cường bảo vệ an ninh. Ảnh: FPT Camera

Các sản phẩm FPT Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với nền tảng FPT Cloud AI. Dữ liệu ghi lại từ camera được lưu trữ trên Cloud với với Data Center đạt chuẩn quốc tế Tier III, đặt tại Việt Nam giúp bảo vệ dữ liệu an toàn, bảo mật cho người dùng. Đồng thời, phương thức lưu trữ này cho phép người dùng xem camera trực tuyến trong thời gian thực với độ trễ gần như bằng không. Bên cạnh đó, với ứng dụng quản trị FPT Camera, người dùng có thể quản lý tập trung từ xa, mọi lúc mọi nơi, phân quyền chi tiết tới từng mắt camera theo nhiệm vụ quản lý.

Camera còn có tính năng phát hiện có người (Human Detection) giúp phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể như xe cộ, chó mèo, lá cây... giúp thông báo đúng mục đích quan sát, tránh cảnh báo sai. Ngoài ra, FPT Camera cung cấp các dịch vụ AI, phục vụ nhu cầu giám sát nâng cao cho hộ gia đình và doanh nghiệp, như nhận diện khuôn mặt, đếm lưu lượng người, cảnh báo xâm nhập trái phép...

Tính năng cảnh báo thông minh AI của FPT Camera. Ảnh: FPT Camera

Hiện, sản phẩm được triển khai tại hàng chục nghìn hộ gia đình và các chuỗi bán lẻ như Lotte Cinema, Ajinomoto, nhà thuốc FPT Long Châu, chính quyền địa phương trên toàn quốc

Nhật Lệ