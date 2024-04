FPT Camera nhận hai giải thưởng Sao Khuê 2024

Hà NộiHai sản phẩm trong lĩnh vực camera an ninh ứng dụng AI của FPT Telecom được vinh danh tại Sao Khuê 2024, trong đó một giải pháp đạt 5 sao.

Thông tin công bố tại tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024, ngày 13/4. Chương trình tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA). Năm nay có 169 sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ được trao giải.

FPT Camera có hai sản phẩm giành giải Sao Khuê 2024 gồm: nền tảng Cloud Camera AI và Giải pháp camera AI Retail. Đặc biệt, nền tảng Cloud Camera AI đạt xếp hạng 5 sao. Cả hai sản phẩm đều thuộc lĩnh vực "An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai, cứu nạn, cứu hộ", nhóm Cộng đồng và Người dân.

Cloud Camera AI được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ giải pháp đều do các kỹ sư FPT Telecom thuộc FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á và Top 3 nhà cung cấp viễn thông tại Việt Nam thiết kế, phát triển.

Đại diện Cloud Camera AI nhận giải thưởng. Ảnh: FPT Camera

Nền tảng Cloud Camera AI mang đến nhiều sản phẩm giúp tối ưu trải nghiệm an ninh thông minh cho hộ gia đình, doanh nghiệp và chính quyền; hỗ trợ theo dõi, quản lý an ninh từ đô thị đến nông thôn. Công nghệ mã hóa đầu cuối E2E Encryption với Data Center chuẩn Tier 3 đặt tại Việt Nam giúp dữ liệu lưu trữ và quản lý cách an toàn, bảo mật. Nền tảng hỗ trợ xử lý các bài toán AI với độ phức tạp như nhận diện khuôn mặt, nhận diện người lạ người quen, phát hiện hành vi bất thường... Dữ liệu, người dùng và thiết bị được quản lý một cách liên tục, đồng bộ trên cloud, giúp người dùng có thể quản lý từ xa dù ở nơi đâu.

Bộ giải pháp có khả năng mở rộng, kết nối tương thích với nhiều nền tảng an toàn, an ninh, chuyển đổi số trong nước lẫn quốc tế như: Trung tâm điều hành thông minh (IoC), ThanhHoa-S; Hue-S; Google Home; SamSung SmartThings; Tuya.

FPT Camera lắp đặt tại xã Nâm Nung, Đắk Lắk. Ảnh: FPT Camera

Dựa trên nền tảng Cloud Camera AI, FPT cung cấp ra giải pháp FPT Camera AI Retail cùng ứng dụng quản lý giám sát thông minh cho chuỗi doanh nghiệp bán lẻ thông minh (Smart Retail)

Sản phẩm "made by FPT" ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích, xử lý dữ liệu video (video analytics). Giải pháp giúp đảm bảo an ninh, tăng cường hiệu suất của cửa hàng. Hệ thống còn có tính năng đánh giá hiệu suất, tối ưu nguồn lực và quản lý đa điểm.

FPT Camera sử dụng camera AI để nhận diện và lưu trữ, xử lý dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây Cloud của FPT hoặc tại thiết bị tại điểm - AI Box. Giải pháp gồm 6 thành phần chính: thiết bị Camera AI - FPT Camera IQ; thiết bị FPT Hybrid NVR; dịch vụ lưu trữ đám mây - FPT Cloud Server; nền tảng phân tích dữ liệu FPT AI Analytics; Dashboard xem và trích xuất báo cáo, thống kê; ứng dụng quản lý, giám sát tập trung đa nền tảng.

Giải pháp tích hợp công nghệ AI, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kịch bản đón tiếp cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng, thống kê và đếm lưu lượng khách theo thời gian thực. Nhiều ứng dụng khác như hành vi bạo lực, trộm cắp, té ngã, phát hiện hành vi vi phạm giúp chuẩn hóa quy tắc trong nội bộ doanh nghiệp.

Thông qua ứng dụng quản trị FPT VMSmart, doanh nghiệp có thể xem trực tuyến, xem lại dữ liệu theo theo ngày, giờ, giám sát quản lý tập trung, đa điểm từ xa, phân quyền, chia sẻ người dùng theo chức năng nhân sự. Bộ module về AI xử lý dữ liệu theo nhu cầu, API được cấp giúp tích hợp dữ liệu AI về hệ thống báo cáo nội bộ.

Đại diện FPT Camera AI Retail nhận giải thưởng. Ảnh: FPT Camera

Tại buổi lễ, ông Đinh Cao Sơn, Phó giám đốc FPT Camera cho biết giải thưởng thể hiện sự ghi nhận với thương hiệu. Ông nói, năm qua đơn vị có nhiều hoạt động nhằm mang những công nghệ AI mới nhất, bảo mật cao tới người tiêu dùng Việt Nam. Cũng theo lãnh đạo công ty, việc đạt xếp hạng 5 sao tạo động lực lớn cho toàn bộ đội ngũ FPT Camera, giúp đơn vị sáng tạo hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Mang an tâm, an toàn đến hàng triệu gia đình Việt".

Cũng theo ông Sơn, FPT Camera cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết bị, dịch vụ cloud đến ứng dụng quản trị. "Chúng tôi chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để đáp ứng yêu cầu người dùng trong nước lẫn quốc tế. Các sản phẩm đều mang triết lý 'vượt trên nhu cầu an ninh thông thường', giúp thương hiệu made in Vietnam đạt tiêu chuẩn quốc tế", ông nhấn mạnh.

Minh Huy