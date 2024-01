FPT Camera nhận giải 'Cloud camera ứng dụng AI tốt nhất'

FPT Camera ứng dụng AI nhận diện cảnh báo thông minh, lưu trữ trên nền tảng cloud nhận giải "Cloud camera ứng dụng AI tốt nhất" tại Tech Awards 2023, ngày 5/1.

Camera AI là hạng mục lần đầu xuất hiện tại Tech Awards 2023 và có sự cạnh tranh gắt gao giữa các thương hiệu trong nước lẫn quốc tế. Tại Chung kết, nhờ nhận nhiều bình chọn từ người dùng, FPT Camera nhận giải thưởng "Cloud camera ứng dụng AI tốt nhất".

Đại diện FPT Telecom nhận giải thưởng. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên sân khấu nhận giải, đại diện FPT Telecom cho biết nền tảng cloud không xa lạ với người dùng. Hiện nay, FPT Telecom cung cấp hạ tầng viễn thông cùng dịch vụ cloud camera an ninh hàng đầu Việt Nam, đi kèm dịch vụ vận hành bảo trì, chăm sóc khách hàng toàn quốc. Các dịch vụ hướng tới người dùng cá nhân, đáp ứng nhu cầu hàng ngày, đảm bảo an toàn, an ninh. Trong những năm tiếp theo, FPT Camera sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng AI mới đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh cho mọi khách hàng.

Năm 2023, FPT Camera ra mắt tính năng nhận diện khuôn mặt ứng dụng AI giúp phát hiện người lạ người quen, đếm người, điểm danh, nâng cao khả năng giám sát, bảo vệ an toàn an ninh cho gia đình cũng như doanh nghiệp.

Tính năng nhận diện người lạ, người quen được phát triển bởi FPT Camera phù hợp với các gia đình có con nhỏ và được nhiều chuyên gia công nghệ đánh giá cao. Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, Vinh Vật Vờ cho biết ở nhà có con nhỏ nên rất chú trọng thiết bị an ninh. Điều khiến anh lo lắng là hiện nay có tình trạng giả làm người giao hàng hay bạn bè bố mẹ đến nhờ con mở cửa. "Nhờ vào tính năng này tôi sẽ biết được người lạ hay người quen để có hành động phù hợp, bảo vệ con khỏi kẻ xấu", Vinh nói.

Tính năng này cũng được nhiều đơn vị doanh nghiệp đánh giá cao. Giám đốc công nghệ Medlatec nhận xét giải pháp hữu ích, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các doanh nghiệp.

Mô tả tính năng nhận diện người lạ, người quen trên camera. Ảnh: FPT Camera

Trước đó, FPT Camera có các tính năng cảnh báo thông minh ứng dụng AI như khoanh vùng chuyển động, phát hiện có người, hỗ trợ phân biệt chuyển động của con người và vật thể (xe cộ, chó mèo, lá cây...). Cơ chế này giúp người dùng nhận cảnh báo chọn lọc, tránh thông báo không đúng mục đích.

Giải pháp Đếm người (People counting) ứng dụng AI tại FPT Tech Day 2023 hỗ trợ đếm lưu lượng khách, phân luồng khách tham dự sự kiện. Ảnh: FPT Telecom

Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây (FPT Cloud), đặt tại Trung tâm dữ liệu Tier 3. Khi đăng nhập, người dùng được yêu cầu xác thực bảo mật hai lớp, mật khẩu và OTP cá nhân giúp an toàn, bảo mật dữ liệu. Phương thức lưu trữ này cho phép người dùng xem trực tuyến tốc độ cao với độ trễ gần như bằng không. Kết hợp với ứng dụng quản trị FPT Camera, người dùng có thể quản lý từ xa cả hệ thống gồm nhiều mắt camera tại nhiều địa điểm khác nhau.

Hiện FPT Telecom cung cấp đa dạng sản phẩm cloud camera AI, phù hợp nhiều nhu cầu quan sát trong nhà, ngoài trời. Các sản phẩm camera trang bị góc quan sát rộng, chip Sony cho hình ảnh sắc nét full HD, bao quát toàn bộ không gian. Riêng dòng IQ2S và IQ3 có khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP66, chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các dòng sản phẩm FPT Camera: IQ3, SE, Play, IQ2, IQ2S (từ trái qua). Ảnh: FPT Telecom

Tech Awards 2023 do VnExpress tổ chức, gồm bốn hoạt động Lễ trao giải, Tech Show, KOLs Tech Talk và triển lãm Tech Expo, diễn ra xuyên suốt hai ngày 5-6/1. Sự kiện năm nay có chủ đề "Life on - Công nghệ kích hoạt cuộc sống". Điểm nhấn của chương trình nằm ở lễ trao giải lúc 15h ngày 5/1, vinh danh 10 sản phẩm đoạt giải Sản phẩm tôi yêu 2023 và 18 hạng mục Tech Awards 2023.

Minh Tú