FPT Camera đạt tiêu chí về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông

FPT Camera đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin được quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 5 cho camera giám sát ở Việt Nam.

Đại diện FPT Camera cho biết, các thiết bị của doanh nghiệp đáp ứng được Bộ tiêu chí Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho camera giám sát, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hồi đầu tháng. Theo đó, bộ khuyến nghị áp dụng các yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát sử dụng giao thức mạng.

Sản phẩm camera AI được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: FPT Telecom

Nhận định nhu cầu sử dụng camera an ninh ngày càng lớn, có thể tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến bảo mật dữ liệu, FPT Camera từ những năm đầu đã ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để xây dựng giải pháp Cloud Camera. Trong khi đa số camera an ninh thời điểm đó lưu trữ dữ liệu bằng thẻ nhớ, đầu ghi... thì FPT quản lý và lưu trữ trên Cloud Server với Data Center đạt chuẩn Tier III đặt tại Việt Nam, tuân thủ tiêu chí số 8 về Đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu người dùng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc ban hành các tiêu chuẩn cho camera giám sát, chủ động sản xuất camera "Make in Vietnam" là nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong nước.

"Hai dòng camera AI sản xuất tại Việt Nam vừa được FPT Camera ra mắt, toàn bộ phần cứng, phần mềm, dịch vụ, bảo trì... được phát triển và cung cấp bởi FPT Telecom, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu", đại diện FPT Camera nói. "Thừa hưởng thế mạnh công nghệ từ tập đoàn FPT, chúng tôi làm chủ toàn diện công nghệ lõi, phần mềm, nền tảng và phần cứng các dòng Camera AI, ứng dụng AI, điện toán đám mây, mã hoá đầu cuối E2E giúp bảo mật luôn ở mức cao".

Ngoài ra, khi đăng nhập lần đầu trên ứng dụng FPT Camera ở thiết bị mới, người dùng cần nhập mã OTP (xác thực 2 lớp) được gửi đến số điện thoại đăng ký.

Hệ thống FPT Data Center được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier III Quốc tế của Uptime Institute phục vụ nhu cầu lưu trữ của hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và hàng triệu người dùng trên cả nước. Ảnh: FPT Telecom

Trong hạng mục đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu người dùng, Bộ khuyến nghị nhà sản xuất liệt kê danh mục, mô tả chức năng, nguyên lý hoạt động của từng cảm biến được sử dụng trong camera.

Dữ liệu từ camera và dịch vụ liên kết phải có tính năng cho phép thiết lập, cấu hình địa điểm xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu tại Việt Nam. Việc này có thể thực hiện qua việc ghi trên thẻ nhớ, thiết bị ngoại vi hoặc dịch vụ điện toán đám mây đặt tại Việt Nam, và phải thông báo đến người dùng khi họ thiết lập.

FPT Camera IQ 3S Made In Vietnam. Ảnh: FPT Telecom

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera cho biết bộ tiêu chí nhắc nhở và hướng dẫn người dùng đưa ra lựa chọn cho sản phẩm camera an toàn. "Những sản phẩm camera trôi nổi, mất an toàn sẽ dần bị loại bỏ trên thị trường, từng bước hạn chế nguy cơ lộ, lọt dữ liệu", ông nói. "Với FPT Camera, các dòng sản phẩm được nghiên cứu, phát triển bởi FPT, sản xuất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất AI, Cloud hứa hẹn mang đến trải nghiệm an toàn và khác biệt".

Tuấn Vũ