FPT Camera AI lập cú đúp giải thưởng trong nước và quốc tế

Giải pháp giám sát bán lẻ thông minh dựa trên công nghệ AIoT của FPT được vinh danh tại Vietnam Digital Awards và Stevie Awards 2025.

Cụ thể, sản phẩm đạt giải Đồng Stevie Awards 2025 (International Business Awards) ở hạng mục Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc và Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards - VDA) ở hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Thành tích này đánh dấu cú đúp giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi của FPT và vai trò tiên phong trong lĩnh vực AIoT.

Giải thưởng IBA Stevie Awards trao vào tháng 9, được ví như "Oscar của giới kinh doanh", năm nay thu hút hơn 3.800 đề cử từ 78 quốc gia, với hội đồng giám khảo gồm đại diện từ Amazon, Paypal, eBay. FPT Camera AI là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh. Theo đơn vị, giải thưởng cho thấy công nghệ "Make in Việt Nam" đã có thể cạnh tranh ở tầm quốc tế, mở ra hướng phát triển mới cho các giải pháp quản trị thông minh.

Đại diện FPTI nhận giải tại Vietnam Digital Awards 2025. Ảnh: FPT

Còn ở giải Vietnam Digital Awards 2025 ngày 8/10, giải pháp AIoT cho bán lẻ thông minh của FPT được đánh giá cao nhờ khả năng ứng dụng AI trong giám sát an ninh và quản trị doanh nghiệp. Sản phẩm giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy mô hình quản trị hiện đại, minh bạch. Vietnam Digital Awards 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera, cho biết cú đúp giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực làm chủ công nghệ lõi của đội ngũ. "FPT Camera AI đang trở thành nền tảng quản trị thông minh cho bán lẻ, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia", ông Anh Đức khẳng định.

Khác với nhiều sản phẩm camera giám sát khác, FPT Camera AI được phát triển thành hệ sinh thái AIoT, làm chủ hoàn toàn từ phần cứng đến nền tảng phần mềm. Giải pháp FPT VMSmart cho phép quản trị tập trung hàng trăm nghìn camera và thiết bị IoT trên đa nền tảng (web, mobile, desktop), đồng thời hỗ trợ phân quyền chi tiết, đăng nhập một lần (SSO) và điều hành từ xa.

Nền tảng còn tích hợp các tính năng AI như nhận diện khuôn mặt, phân biệt khách lạ – khách quen, phân tích hành vi và dự báo dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ tại Data Center chuẩn Tier 3 của FPT tại Việt Nam.

Đến nay, FPT Camera AI được triển khai tại hơn 150 chuỗi bán lẻ với hơn 30.000 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Lotte Cinema, FPT Long Châu, Ajinomoto...

Tại chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, doanh nghiệp đã lắp đặt gần 3.700 FPT Camera tại hơn 2.600 cửa hàng. Hệ thống camera ứng dụng AI giúp đếm chính xác lưu lượng khách ra vào, hỗ trợ đo lường hiệu quả bán hàng và cải thiện hoạt động tiếp thị tại điểm bán. Nhờ đó, giải pháp giúp doanh nghiệp giảm 20-30% chi phí vận hành và cắt giảm khoảng 20% nguồn lực.

Ngoài các chuỗi bán lẻ, giải pháp còn phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 2 triệu hộ gia đình, mở rộng ứng dụng trong giáo dục, bệnh viện và đô thị thông minh.

Trước đó, FPT Camera AI đã nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng công nghệ uy tín như Asian Technology Excellence Awards, Top 10 Sao Khuê 2025, Vietnam Smart City Award và Tech Awards.

