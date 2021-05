FPT bắt tay với Base thúc đẩy chuyển đổi số

19h33 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - động lực phát triển kinh tế

Hiện nay, có 800.000 doanh nghiệm SME, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Hàng năm, các doanh nghiệp SME đóng góp 45% GDP, tạo ra 50% việc làm.



Mặc dù vậy, hoạt động SME gặp khá nhiều khó khăn, đơn cử như năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh yếu, thiếu năng lực quản trị. So sánh cụ thể, năng suất lao động SME Việt Nam thấp hơn 26 lần so với Singapore, 4 lần so với Trung Quốc, 7 lần so với Malaysia, 2 lần so với Philippines, 3 lần so với Thái Lan.



Ngược lại, Việt Nam cũng có những lợi thế riêng. Theo Viện nghiên cứu Lowy của Australia, Việt Nam xếp thứ hai thế giới về kiểm soát Covid-19. Đồng thời, với chỉ số tăng trưởng 2,9%, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng GDP cao.



Từ đó, để có thể bứt phá, doanh nghiệp SME cần chớp thời cơ và tận dụng công nghệ. Những giải pháp này được các chuyên gia, đại diện đơn vị công nghệ hàng đầu Việt Nam trình bày cụ thể trong sự kiện.