FPT Aptech tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu ngành Lập trình

Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu cho các chuyên ngành: Lập trình viên quốc tế Full Stack và Lập trình game với Unity.

Từ tháng 1, đơn vị tuyển sinh tại tất cả cơ sở khu vực Hà Nội và TP HCM. Học sinh, sinh viên, người đi làm hoặc bất kỳ ai mong muốn học ngành lập trình đều có thể đăng ký xét tuyển.

Theo đó, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm một phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu), một bản sao công chứng chứng minh nhân nhân; căn cước công dân hoặc hộ chiếu và gửi về các cơ sở của FPT Aptech.

Thí sinh đăng ký nhập học tại FPT Aptech. Ảnh: FPT Aptech

Theo Báo cáo thị trường Việt Nam (Tech Hiring 2022) của TopDev, ngành IT luôn trong tình trạng "khát" nhân lực. Dự đoán từ năm 2022 - 2024, Việt Nam vẫn thiếu hụt 150.000 - 195.000 lập trình viên, kỹ sư hàng năm.

Do đó, FPT Aptech không ngừng tạo điều kiện cho các bạn trẻ theo đuổi ước mơ, tìm kiếm cơ hội việc làm tiềm năng trong ngành công nghệ thông tin.

FPT Aptech thành lập từ tháng 9/1999 đào tạo lập trình viên quốc tế trực thuộc Tập đoàn FPT. Hơn 24 năm phát triển, đơn vị dần trở thành cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.

FPT Aptech đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành lập trình. Ảnh: FPT Aptech

Sinh viên tại đây học 100% kiến thức chuyên ngành về lập trình web; lập trình phần mềm; lập trình ứng dụng di động, game. Trong đó, 70% thời gian thời lượng dành cho thực hành, 30% thời lượng là lý thuyết, áp dụng xuyên suốt trong hai năm học.

Đồng thời, FPT Aptech cung cấp giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế, cập nhật công nghệ mới nhằm đảm bảo kiến thức, kỹ năng có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của thị trường. Sinh viên theo học FPT Aptech còn được ưu tiên giới thiệu thực tập và làm việc tại các công ty trong Tập đoàn FPT.

Ngoài ra, các bạn có cơ hội làm việc với gần 100 doanh nghiệp, công ty phần mềm liên kết với nhà trường. Với niềm yêu thích sẵn có, Nguyễn Xuân Hinh (Developer tại ENAI Tech Co., Ltd, sinh năm 2002) bạn được người quen giới thiệu chương trình học hai năm tại FPT Aptech và bắt đầu theo đuổi ngành IT từ đây. Nam lập trình viên cho biết, với kiến thức và sự hỗ trợ từ thầy cô, anh đã có việc làm đúng nguyện vọng sau khi học hết kỳ hai.

Nguyễn Xuân Hinh - một trong những đại diện sinh viên FPT Aptech tham gia cuộc thi Techwiz 3 do Aptech Ấn Độ tổ chức. Ảnh: FPT Aptech

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đi làm hoặc lựa chọn học chuyển tiếp lấy bằng cử nhân tại Trường đại học FPT và các đơn vị quốc tế khác theo hình thức chuyển đổi tín chỉ.

Anh Lê Thanh Hưng - cựu sinh viên FPT Aptech, Quản lý mảng phát triển sản phẩm của Cohost.AI & Community Organizer chia sẻ, kỹ năng lập trình sẽ trở nên phổ biến trong tương lai để phục vụ cho việc phát triển các công nghệ và máy móc tân tiến hơn.

"Ở FPT Aptech, các bạn sẽ được luyện kỹ năng lập trình nhuần nhuyễn để nắm vững kiến thức đơn giản nhất mà các công ty đang yêu cầu, mở rộng cơ hội việc làm", anh nói thêm.

Thiên Minh